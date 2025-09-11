Alephim (ALEPH) realiojo laiko kaina yra $ 0.07295. Per pastarąsias 24 valandas ALEPH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0718 iki aukščiausios $ 0.07479 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ALEPH kaina yra $ 0.8692133803115093, o žemiausia – $ 0.02469909.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ALEPH per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – -0.99%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Alephim (ALEPH) rinkos informacija
No.949
$ 18.03M
$ 18.03M$ 18.03M
$ 56.58K
$ 56.58K$ 56.58K
$ 36.48M
$ 36.48M$ 36.48M
247.22M
247.22M 247.22M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
49.44%
2020-04-01 00:00:00
ETH
Dabartinė Alephim rinkos kapitalizacija yra $ 18.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.58K. ALEPH apyvartoje yra 247.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 36.48M
Alephim (ALEPH) kainos istorija USD
Stebėkite Alephim kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0007297
-0.99%
30 dienų
$ -0.0045
-5.82%
60 dienų
$ -0.00024
-0.33%
90 dienų
$ +0.02092
+40.20%
Alephim kainos pokytis šiandien
Šiandien ALEPH užfiksuotas $ -0.0007297 (-0.99%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Alephim 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0045 (-5.82%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Alephim 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ALEPH rodiklis pasikeitė $ -0.00024 (-0.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Alephim 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02092 (+40.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Alephim (ALEPH) pokyčius?
Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis
Alephim galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Alephim investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Alephim, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Alephim kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Alephim (ALEPH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Alephim (ALEPH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Alephim prognozes.
Supratimas apie Alephim (ALEPH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ALEPHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Alephim (ALEPH)
Ieškote, kaip nusipirkti Alephim? Viskas paprasta ir patogu! Alephim lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.