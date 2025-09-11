Daugiau apie AIN

Infinity Ground logotipas

Infinity Ground kaina(AIN)

$0.12586
+3.81%1D
Infinity Ground (AIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:49:10(UTC+8)

Infinity Ground (AIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-2.61%

+3.81%

+29.36%

+29.36%

Infinity Ground (AIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.12586. Per pastarąsias 24 valandas AIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.11813 iki aukščiausios $ 0.13019 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIN kaina yra $ 0.20567862298018846, o žemiausia – $ 0.022426215747106595.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIN per pastarąją valandą pasikeitė -2.61%, per 24 valandas – +3.81%, o per pastarąsias 7 dienas – +29.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Infinity Ground (AIN) rinkos informacija

No.811

21.31%

BSC

Dabartinė Infinity Ground rinkos kapitalizacija yra $ 26.83M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 207.58K. AIN apyvartoje yra 213.15M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 125.86M

Infinity Ground (AIN) kainos istorija USD

Stebėkite Infinity Ground kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0046193+3.81%
30 dienų$ -0.0113-8.24%
60 dienų$ -0.03075-19.64%
90 dienų$ +0.11086+739.06%
Infinity Ground kainos pokytis šiandien

Šiandien AIN užfiksuotas $ +0.0046193 (+3.81%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Infinity Ground 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0113 (-8.24%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Infinity Ground 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIN rodiklis pasikeitė $ -0.03075 (-19.64% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Infinity Ground 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.11086 (+739.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Infinity Ground (AIN) pokyčius?

Peržiūrėkite Infinity Ground kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Infinity Ground (AIN)

Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.

Infinity Ground galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Infinity Ground investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Infinity Ground mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Infinity Ground, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Infinity Ground kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Infinity Ground (AIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Infinity Ground (AIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Infinity Ground prognozes.

Peržiūrėkite Infinity Ground kainos prognozę dabar!

Infinity Ground (AIN) Tokenomika

Supratimas apie Infinity Ground (AIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Infinity Ground (AIN)

Ieškote, kaip nusipirkti Infinity Ground? Viskas paprasta ir patogu! Infinity Ground lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AIN į vietos valiutas

Išsamesnei Infinity Ground analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Infinity Ground svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Infinity Ground

Kiek Infinity Ground(AIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AIN kaina USD valiuta yra 0.12586USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AIN į USD kaina?
Dabartinė AIN kaina USD valiuta yra $ 0.12586. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Infinity Ground rinkos kapitalizacija?
AIN rinkos kapitalizacija yra $ 26.83MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AIN apyvartoje?
AIN apyvartoje yra 213.15MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AIN kaina?
AIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.20567862298018846USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AIN kaina?
AIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.022426215747106595USD.
Kokia yra AIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AIN yra $ 207.58KUSD.
Ar AIN kaina šiais metais kils?
AIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

