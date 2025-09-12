Infinity Ground (AIN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Infinity Ground kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AIN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Infinity Ground kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Infinity Ground kainos prognozė
$0.12339
+6.99%
USD
Faktinis
Prognozė
Infinity Ground Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Infinity Ground (AIN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Infinity Ground galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.12339 prekybos kainą 2025 m.

Infinity Ground (AIN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Infinity Ground galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.129559 prekybos kainą 2026 m.

Infinity Ground (AIN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AIN ateities kaina yra $ 0.136037 su 10.25% augimo norma.

Infinity Ground (AIN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AIN ateities kaina yra $ 0.142839 su 15.76% augimo norma.

Infinity Ground (AIN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AIN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.149981, o augimo norma – 21.55%.

Infinity Ground (AIN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AIN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.157480, o augimo norma – 27.63%.

Infinity Ground (AIN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Infinity Ground kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.256518 prekybos kainą.

Infinity Ground (AIN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Infinity Ground kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.417842 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.12339
    0.00%
  • 2026
    $ 0.129559
    5.00%
  • 2027
    $ 0.136037
    10.25%
  • 2028
    $ 0.142839
    15.76%
  • 2029
    $ 0.149981
    21.55%
  • 2030
    $ 0.157480
    27.63%
  • 2031
    $ 0.165354
    34.01%
  • 2032
    $ 0.173622
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.182303
    47.75%
  • 2034
    $ 0.191418
    55.13%
  • 2035
    $ 0.200989
    62.89%
  • 2036
    $ 0.211038
    71.03%
  • 2037
    $ 0.221590
    79.59%
  • 2038
    $ 0.232670
    88.56%
  • 2039
    $ 0.244303
    97.99%
  • 2040
    $ 0.256518
    107.89%
Trumpalaikės Infinity Ground kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.12339
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.123406
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.123508
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.123897
    0.41%
Infinity Ground (AIN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AIN kaina yra $0.12339. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Infinity Ground (AIN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AIN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.123406. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Infinity Ground (AIN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AIN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.123508. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Infinity Ground (AIN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AIN kaina yra $0.123897. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Infinity Ground kainų statistika

$ 0.12339
$ 26.30M
213.15M
$ 249.22K
--

Naujausia AIN kaina yra $ 0.12339. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +6.99%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 249.22K.
Be to, AIN turi 213.15M apyvartą ir $ 26.30M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Infinity Ground (AIN)

Bandote įsigyti AIN? Dabar galite AIN įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Infinity Ground ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AIN dabar

Infinity Ground istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Infinity Ground, dabartinė Infinity Ground kaina yra 0.12339USD. Apyvartinė Infinity Ground (AIN) pasiūla yra 0.00 AIN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $26.30M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000509
    $ 0.13074
    $ 0.11502
  • 7 dienos
    0.21%
    $ 0.021180
    $ 0.14042
    $ 0.09646
  • 30 dienų
    -0.08%
    $ -0.01149
    $ 0.14042
    $ 0.08202
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Infinity Ground kaina pasikeitė $0.000509, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Infinity Ground buvo prekiaujama aukščiausia $0.14042 ir žemiausia $0.09646. Kainos pokytis buvo 0.21%. Ši naujausia tendencija parodo AIN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Infinity Ground įvyko -0.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.01149 vertę. Tai rodo, kad AIN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Infinity Ground kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AIN kainų istoriją

Kaip veikia Infinity Ground (AIN) kainų prognozės modulis?

Infinity Ground Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AIN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Infinity Ground ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AIN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Infinity Ground kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AIN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AIN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Infinity Ground potencialą.

Kodėl AIN kainų prognozė yra svarbi?

AIN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AIN dabar?
Pagal jūsų prognozes, AIN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AIN kainų prognozė?
Remiantis Infinity Ground (AIN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AIN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AIN 2026 m.?
1 vieneto Infinity Ground (AIN) kaina šiandien yra $0.12339. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AIN kaina 2027 m.?
Infinity Ground (AIN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AIN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AIN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Infinity Ground (AIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AIN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Infinity Ground (AIN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AIN 2030 m.?
1 vieneto Infinity Ground (AIN) kaina šiandien yra $0.12339. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AIN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AIN kainų prognozė 2040 metams?
Infinity Ground (AIN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AIN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.