Daugiau apie AIC

AIC Kainos informacija

AIC Baltoji knyga

AIC Oficiali svetainė

AIC Tokenomika

AIC Kainų prognozė

AIC Istorija

AIC pirkimo vadovas

AICvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

AIC Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

AI COMPANIONS logotipas

AI COMPANIONS kaina(AIC)

1 AIC į USD – tiesioginė kaina:

$0.122091
$0.122091$0.122091
-2.53%1D
USD
AI COMPANIONS (AIC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:48:48(UTC+8)

AI COMPANIONS (AIC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.121173
$ 0.121173$ 0.121173
24 val. žemiausia
$ 0.13
$ 0.13$ 0.13
24 val. aukščiausia

$ 0.121173
$ 0.121173$ 0.121173

$ 0.13
$ 0.13$ 0.13

$ 0.5478231444168127
$ 0.5478231444168127$ 0.5478231444168127

$ 0.017493720608467617
$ 0.017493720608467617$ 0.017493720608467617

+0.18%

-2.53%

+8.68%

+8.68%

AI COMPANIONS (AIC) realiojo laiko kaina yra $ 0.122091. Per pastarąsias 24 valandas AIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.121173 iki aukščiausios $ 0.13 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIC kaina yra $ 0.5478231444168127, o žemiausia – $ 0.017493720608467617.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIC per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – -2.53%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AI COMPANIONS (AIC) rinkos informacija

No.401

$ 91.57M
$ 91.57M$ 91.57M

$ 476.67K
$ 476.67K$ 476.67K

$ 122.09M
$ 122.09M$ 122.09M

750.00M
750.00M 750.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Dabartinė AI COMPANIONS rinkos kapitalizacija yra $ 91.57M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 476.67K. AIC apyvartoje yra 750.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 122.09M

AI COMPANIONS (AIC) kainos istorija USD

Stebėkite AI COMPANIONS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00316908-2.53%
30 dienų$ -0.027265-18.26%
60 dienų$ -0.004784-3.78%
90 dienų$ +0.012666+11.57%
AI COMPANIONS kainos pokytis šiandien

Šiandien AIC užfiksuotas $ -0.00316908 (-2.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AI COMPANIONS 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.027265 (-18.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AI COMPANIONS 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIC rodiklis pasikeitė $ -0.004784 (-3.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AI COMPANIONS 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.012666 (+11.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AI COMPANIONS (AIC) pokyčius?

Peržiūrėkite AI COMPANIONS kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AI COMPANIONS (AIC)

AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi.

AI COMPANIONS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AI COMPANIONS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AICstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AI COMPANIONS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AI COMPANIONS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AI COMPANIONS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AI COMPANIONS (AIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AI COMPANIONS (AIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AI COMPANIONS prognozes.

Peržiūrėkite AI COMPANIONS kainos prognozę dabar!

AI COMPANIONS (AIC) Tokenomika

Supratimas apie AI COMPANIONS (AIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AICišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AI COMPANIONS (AIC)

Ieškote, kaip nusipirkti AI COMPANIONS? Viskas paprasta ir patogu! AI COMPANIONS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AIC į vietos valiutas

1 AI COMPANIONS(AIC) į VND
3,212.824665
1 AI COMPANIONS(AIC) į AUD
A$0.18435741
1 AI COMPANIONS(AIC) į GBP
0.08912643
1 AI COMPANIONS(AIC) į EUR
0.10377735
1 AI COMPANIONS(AIC) į USD
$0.122091
1 AI COMPANIONS(AIC) į MYR
RM0.51522402
1 AI COMPANIONS(AIC) į TRY
5.03869557
1 AI COMPANIONS(AIC) į JPY
¥17.947377
1 AI COMPANIONS(AIC) į ARS
ARS$173.9186295
1 AI COMPANIONS(AIC) į RUB
10.3166895
1 AI COMPANIONS(AIC) į INR
10.77208893
1 AI COMPANIONS(AIC) į IDR
Rp2,001.49148304
1 AI COMPANIONS(AIC) į KRW
169.80660462
1 AI COMPANIONS(AIC) į PHP
6.98604702
1 AI COMPANIONS(AIC) į EGP
￡E.5.87990256
1 AI COMPANIONS(AIC) į BRL
R$0.6592914
1 AI COMPANIONS(AIC) į CAD
C$0.16848558
1 AI COMPANIONS(AIC) į BDT
14.8706838
1 AI COMPANIONS(AIC) į NGN
184.14863439
1 AI COMPANIONS(AIC) į COP
$478.78718196
1 AI COMPANIONS(AIC) į ZAR
R.2.1365925
1 AI COMPANIONS(AIC) į UAH
5.03991648
1 AI COMPANIONS(AIC) į VES
Bs19.046196
1 AI COMPANIONS(AIC) į CLP
$117.329451
1 AI COMPANIONS(AIC) į PKR
Rs34.67506491
1 AI COMPANIONS(AIC) į KZT
65.81681628
1 AI COMPANIONS(AIC) į THB
฿3.87883107
1 AI COMPANIONS(AIC) į TWD
NT$3.70546185
1 AI COMPANIONS(AIC) į AED
د.إ0.44807397
1 AI COMPANIONS(AIC) į CHF
Fr0.09645189
1 AI COMPANIONS(AIC) į HKD
HK$0.94986798
1 AI COMPANIONS(AIC) į AMD
֏46.65219201
1 AI COMPANIONS(AIC) į MAD
.د.م1.10248173
1 AI COMPANIONS(AIC) į MXN
$2.2708926
1 AI COMPANIONS(AIC) į SAR
ريال0.45784125
1 AI COMPANIONS(AIC) į PLN
0.44441124
1 AI COMPANIONS(AIC) į RON
лв0.52865403
1 AI COMPANIONS(AIC) į SEK
kr1.14155085
1 AI COMPANIONS(AIC) į BGN
лв0.20389197
1 AI COMPANIONS(AIC) į HUF
Ft41.03844783
1 AI COMPANIONS(AIC) į CZK
2.54681826
1 AI COMPANIONS(AIC) į KWD
د.ك0.037237755
1 AI COMPANIONS(AIC) į ILS
0.40656303
1 AI COMPANIONS(AIC) į AOA
Kz111.29449287
1 AI COMPANIONS(AIC) į BHD
.د.ب0.046028307
1 AI COMPANIONS(AIC) į BMD
$0.122091
1 AI COMPANIONS(AIC) į DKK
kr0.77894058
1 AI COMPANIONS(AIC) į HNL
L3.20000511
1 AI COMPANIONS(AIC) į MUR
5.56246596
1 AI COMPANIONS(AIC) į NAD
$2.14635978
1 AI COMPANIONS(AIC) į NOK
kr1.21236363
1 AI COMPANIONS(AIC) į NZD
$0.20511288
1 AI COMPANIONS(AIC) į PAB
B/.0.122091
1 AI COMPANIONS(AIC) į PGK
K0.51766584
1 AI COMPANIONS(AIC) į QAR
ر.ق0.44441124
1 AI COMPANIONS(AIC) į RSD
дин.12.22863456

AI COMPANIONS išteklius

Išsamesnei AI COMPANIONS analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AI COMPANIONS svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AI COMPANIONS

Kiek AI COMPANIONS(AIC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AIC kaina USD valiuta yra 0.122091USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AIC į USD kaina?
Dabartinė AIC kaina USD valiuta yra $ 0.122091. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AI COMPANIONS rinkos kapitalizacija?
AIC rinkos kapitalizacija yra $ 91.57MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AIC apyvartoje?
AIC apyvartoje yra 750.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AIC kaina?
AIC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.5478231444168127USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AIC kaina?
AIC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.017493720608467617USD.
Kokia yra AIC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AIC yra $ 476.67KUSD.
Ar AIC kaina šiais metais kils?
AIC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AIC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:48:48(UTC+8)

AI COMPANIONS (AIC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

AIC-į-USD skaičiuoklė

Suma

AIC
AIC
USD
USD

1 AIC = 0.122091 USD

Prekiauti AIC

AICUSDT
$0.122091
$0.122091$0.122091
-2.53%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis