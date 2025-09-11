AI COMPANIONS (AIC) realiojo laiko kaina yra $ 0.122091. Per pastarąsias 24 valandas AIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.121173 iki aukščiausios $ 0.13 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AIC kaina yra $ 0.5478231444168127, o žemiausia – $ 0.017493720608467617.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AIC per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – -2.53%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AI COMPANIONS (AIC) rinkos informacija
Dabartinė AI COMPANIONS rinkos kapitalizacija yra $ 91.57M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 476.67K. AIC apyvartoje yra 750.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 122.09M
AI COMPANIONS (AIC) kainos istorija USD
Stebėkite AI COMPANIONS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00316908
-2.53%
30 dienų
$ -0.027265
-18.26%
60 dienų
$ -0.004784
-3.78%
90 dienų
$ +0.012666
+11.57%
AI COMPANIONS kainos pokytis šiandien
Šiandien AIC užfiksuotas $ -0.00316908 (-2.53%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AI COMPANIONS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.027265 (-18.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AI COMPANIONS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AIC rodiklis pasikeitė $ -0.004784 (-3.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AI COMPANIONS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.012666 (+11.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AI COMPANIONS (AIC) pokyčius?
AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi.
AI COMPANIONS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AI COMPANIONS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti AICstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie AI COMPANIONS mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AI COMPANIONS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AI COMPANIONS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AI COMPANIONS (AIC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AI COMPANIONS (AIC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AI COMPANIONS prognozes.
Supratimas apie AI COMPANIONS (AIC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AICišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AI COMPANIONS (AIC)
Ieškote, kaip nusipirkti AI COMPANIONS? Viskas paprasta ir patogu! AI COMPANIONS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.