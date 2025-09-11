AEROBUD (AEROBUD) realiojo laiko kaina yra $ 0.00804. Per pastarąsias 24 valandas AEROBUD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00708 iki aukščiausios $ 0.00805 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AEROBUD kaina yra $ 0.07332252107368196, o žemiausia – $ 0.000498990731193964.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AEROBUD per pastarąją valandą pasikeitė +0.37%, per 24 valandas – +5.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AEROBUD (AEROBUD) rinkos informacija
No.1268
$ 7.80M
$ 64.39K
$ 8.04M
970.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
97.00%
BASE
Dabartinė AEROBUD rinkos kapitalizacija yra $ 7.80M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.39K. AEROBUD apyvartoje yra 970.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.04M
AEROBUD (AEROBUD) kainos istorija USD
Stebėkite AEROBUD kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0004294
+5.65%
30 dienų
$ -0.00202
-20.08%
60 dienų
$ -0.00136
-14.47%
90 dienų
$ -0.00391
-32.72%
AEROBUD kainos pokytis šiandien
Šiandien AEROBUD užfiksuotas $ +0.0004294 (+5.65%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AEROBUD 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00202 (-20.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AEROBUD 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AEROBUD rodiklis pasikeitė $ -0.00136 (-14.47% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AEROBUD 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00391 (-32.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AEROBUD (AEROBUD) pokyčius?
AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin.
Kaip pirkti AEROBUD (AEROBUD)
