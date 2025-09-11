Daugiau apie AERGO

AERGO kaina(AERGO)

$0.11179
-0.11%1D
USD
AERGO (AERGO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:13:51(UTC+8)

AERGO (AERGO) kainos informacija (USD)

$ 0.1106
24 val. žemiausia
$ 0.11288
24 val. aukščiausia

$ 0.1106
$ 0.11288
$ 0.6970735396414783
$ 0.0161023174991
0.00%

-0.11%

+1.38%

+1.38%

AERGO (AERGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.11179. Per pastarąsias 24 valandas AERGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1106 iki aukščiausios $ 0.11288 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AERGO kaina yra $ 0.6970735396414783, o žemiausia – $ 0.0161023174991.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AERGO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AERGO (AERGO) rinkos informacija

No.560

$ 54.22M
$ 55.12K
$ 55.90M
485.00M
500,000,000
500,000,000
96.99%

2018-12-18 00:00:00

ETH

Dabartinė AERGO rinkos kapitalizacija yra $ 54.22M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.12K. AERGO apyvartoje yra 485.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.90M

AERGO (AERGO) kainos istorija USD

Stebėkite AERGO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001231-0.11%
30 dienų$ -0.0048-4.12%
60 dienų$ -0.00789-6.60%
90 dienų$ +0.00429+3.99%
AERGO kainos pokytis šiandien

Šiandien AERGO užfiksuotas $ -0.0001231 (-0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AERGO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0048 (-4.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AERGO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AERGO rodiklis pasikeitė $ -0.00789 (-6.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AERGO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00429 (+3.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AERGO (AERGO) pokyčius?

Peržiūrėkite AERGO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AERGO (AERGO)

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

AERGO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AERGO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AERGOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AERGO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AERGO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AERGO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AERGO (AERGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AERGO (AERGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AERGO prognozes.

Peržiūrėkite AERGO kainos prognozę dabar!

AERGO (AERGO) Tokenomika

Supratimas apie AERGO (AERGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AERGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AERGO (AERGO)

Ieškote, kaip nusipirkti AERGO? Viskas paprasta ir patogu! AERGO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AERGO į vietos valiutas

AERGO išteklius

Išsamesnei AERGO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AERGO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AERGO

Kiek AERGO(AERGO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AERGO kaina USD valiuta yra 0.11179USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AERGO į USD kaina?
Dabartinė AERGO kaina USD valiuta yra $ 0.11179. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AERGO rinkos kapitalizacija?
AERGO rinkos kapitalizacija yra $ 54.22MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AERGO apyvartoje?
AERGO apyvartoje yra 485.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AERGO kaina?
AERGO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6970735396414783USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AERGO kaina?
AERGO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0161023174991USD.
Kokia yra AERGO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AERGO yra $ 55.12KUSD.
Ar AERGO kaina šiais metais kils?
AERGO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AERGO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

