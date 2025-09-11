AERGO (AERGO) realiojo laiko kaina yra $ 0.11179. Per pastarąsias 24 valandas AERGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1106 iki aukščiausios $ 0.11288 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AERGO kaina yra $ 0.6970735396414783, o žemiausia – $ 0.0161023174991.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AERGO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AERGO (AERGO) rinkos informacija
No.560
$ 54.22M
$ 54.22M$ 54.22M
$ 55.12K
$ 55.12K$ 55.12K
$ 55.90M
$ 55.90M$ 55.90M
485.00M
485.00M 485.00M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
96.99%
2018-12-18 00:00:00
ETH
Dabartinė AERGO rinkos kapitalizacija yra $ 54.22M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.12K. AERGO apyvartoje yra 485.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.90M
AERGO (AERGO) kainos istorija USD
Stebėkite AERGO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001231
-0.11%
30 dienų
$ -0.0048
-4.12%
60 dienų
$ -0.00789
-6.60%
90 dienų
$ +0.00429
+3.99%
AERGO kainos pokytis šiandien
Šiandien AERGO užfiksuotas $ -0.0001231 (-0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AERGO 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0048 (-4.12%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AERGO 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AERGO rodiklis pasikeitė $ -0.00789 (-6.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AERGO 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00429 (+3.99%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AERGO (AERGO) pokyčius?
Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.
AERGO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AERGO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AERGO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kaip pirkti AERGO (AERGO)
Ieškote, kaip nusipirkti AERGO? Viskas paprasta ir patogu! AERGO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
