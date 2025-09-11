Daugiau apie ACS

Access Protocol kaina(ACS)

Access Protocol (ACS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:31:45(UTC+8)

Access Protocol (ACS) kainos informacija (USD)

Access Protocol (ACS) realiojo laiko kaina yra $ 0.000962. Per pastarąsias 24 valandas ACS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0009497 iki aukščiausios $ 0.0009793 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ACS kaina yra $ 0.01735325179575623, o žemiausia – $ 0.000933391647937589.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ACS per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Access Protocol (ACS) rinkos informacija

No.646

$ 40.87M
$ 40.87M$ 40.87M

$ 54.46K
$ 54.46K$ 54.46K

$ 85.88M
$ 85.88M$ 85.88M

42.48B
42.48B 42.48B

--
----

89,267,548,348.20015
89,267,548,348.20015 89,267,548,348.20015

SOL

Dabartinė Access Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 40.87M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.46K. ACS apyvartoje yra 42.48B vienetų, o bendras kiekis siekia 89267548348.20015. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 85.88M

Access Protocol (ACS) kainos istorija USD

Stebėkite Access Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000396-0.41%
30 dienų$ -0.0001976-17.05%
60 dienų$ -0.0002778-22.41%
90 dienų$ -0.0004854-33.54%
Access Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien ACS užfiksuotas $ -0.00000396 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Access Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001976 (-17.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Access Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ACS rodiklis pasikeitė $ -0.0002778 (-22.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Access Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004854 (-33.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Access Protocol (ACS) pokyčius?

Peržiūrėkite Access Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Access Protocol (ACS)

Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters.

Access Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Access Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ACSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Access Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Access Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Access Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Access Protocol (ACS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Access Protocol (ACS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Access Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Access Protocol kainos prognozę dabar!

Access Protocol (ACS) Tokenomika

Supratimas apie Access Protocol (ACS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ACSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Access Protocol (ACS)

Ieškote, kaip nusipirkti Access Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Access Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ACS į vietos valiutas

Access Protocol išteklius

Išsamesnei Access Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Access Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:31:45(UTC+8)

Access Protocol (ACS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

