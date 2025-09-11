Access Protocol (ACS) realiojo laiko kaina yra $ 0.000962. Per pastarąsias 24 valandas ACS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0009497 iki aukščiausios $ 0.0009793 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ACS kaina yra $ 0.01735325179575623, o žemiausia – $ 0.000933391647937589.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ACS per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Access Protocol (ACS) rinkos informacija
No.646
$ 40.87M
$ 40.87M
$ 54.46K
$ 54.46K
$ 85.88M
$ 85.88M
42.48B
42.48B
--
--
89,267,548,348.20015
89,267,548,348.20015
SOL
Dabartinė Access Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 40.87M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.46K. ACS apyvartoje yra 42.48B vienetų, o bendras kiekis siekia 89267548348.20015. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 85.88M
Access Protocol (ACS) kainos istorija USD
Stebėkite Access Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000396
-0.41%
30 dienų
$ -0.0001976
-17.05%
60 dienų
$ -0.0002778
-22.41%
90 dienų
$ -0.0004854
-33.54%
Access Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien ACS užfiksuotas $ -0.00000396 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Access Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0001976 (-17.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Access Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ACS rodiklis pasikeitė $ -0.0002778 (-22.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Access Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0004854 (-33.54%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Access Protocol (ACS) pokyčius?
Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters.
Access Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Access Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ACSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Access Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Access Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Access Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Access Protocol (ACS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Access Protocol (ACS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Access Protocol prognozes.
Supratimas apie Access Protocol (ACS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ACSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Access Protocol (ACS)
Ieškote, kaip nusipirkti Access Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Access Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.