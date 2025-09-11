Abelian (ABEL) realiojo laiko kaina yra $ 0.08353. Per pastarąsias 24 valandas ABEL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.078 iki aukščiausios $ 0.085 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ABEL kaina yra $ 1.5703190389504647, o žemiausia – $ 0.03026414280417002.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ABEL per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – +1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Abelian (ABEL) rinkos informacija
No.1211
$ 8.83M
$ 21.73K
$ 18.81M
105.74M
225,180,000
126,319,117
46.95%
2022-04-17 00:00:00
$ 1.1
ABEL
Dabartinė Abelian rinkos kapitalizacija yra $ 8.83M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 21.73K. ABEL apyvartoje yra 105.74M vienetų, o bendras kiekis siekia 126319117. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.81M
Abelian (ABEL) kainos istorija USD
Stebėkite Abelian kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000868
+1.05%
30 dienų
$ +0.00835
+11.10%
60 dienų
$ +0.01065
+14.61%
90 dienų
$ +0.03541
+73.58%
Abelian kainos pokytis šiandien
Šiandien ABEL užfiksuotas $ +0.000868 (+1.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Abelian 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00835 (+11.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Abelian 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ABEL rodiklis pasikeitė $ +0.01065 (+14.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Abelian 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.03541 (+73.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Abelian (ABEL) pokyčius?
Abelian is a post-quantum privacy-preserving Blockchain network, which adopts the NIST standardized lattice-based cryptography, and is cryptographically proven secure. Its cryptocurrency ABEL is also anonymous and untraceable.
Abelian galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Abelian investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ABELstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Abelian mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Abelian, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Abelian kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Abelian (ABEL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Abelian (ABEL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Abelian prognozes.
Supratimas apie Abelian (ABEL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ABELišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Abelian (ABEL)
Ieškote, kaip nusipirkti Abelian? Viskas paprasta ir patogu! Abelian lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
