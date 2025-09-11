Daugiau apie AAST

AASToken logotipas

AASToken kaina(AAST)

1 AAST į USD – tiesioginė kaina:

$0.002047
$0.002047$0.002047
-1.58%1D
USD
AASToken (AAST) kainos grafikas realiu laiku
AASToken (AAST) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002017
$ 0.002017$ 0.002017
24 val. žemiausia
$ 0.002146
$ 0.002146$ 0.002146
24 val. aukščiausia

$ 0.002017
$ 0.002017$ 0.002017

$ 0.002146
$ 0.002146$ 0.002146

$ 3.1872697207469383
$ 3.1872697207469383$ 3.1872697207469383

$ 0.000807830115768365
$ 0.000807830115768365$ 0.000807830115768365

-1.69%

-1.58%

-4.93%

-4.93%

AASToken (AAST) realiojo laiko kaina yra $ 0.002047. Per pastarąsias 24 valandas AAST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002017 iki aukščiausios $ 0.002146 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AAST kaina yra $ 3.1872697207469383, o žemiausia – $ 0.000807830115768365.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AAST per pastarąją valandą pasikeitė -1.69%, per 24 valandas – -1.58%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AASToken (AAST) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.70K
$ 4.70K$ 4.70K

$ 20.47M
$ 20.47M$ 20.47M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

BSC

Dabartinė AASToken rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.70K. AAST apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.47M

AASToken (AAST) kainos istorija USD

Stebėkite AASToken kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00003286-1.58%
30 dienų$ -0.000917-30.94%
60 dienų$ -0.004861-70.37%
90 dienų$ -0.007603-78.79%
AASToken kainos pokytis šiandien

Šiandien AAST užfiksuotas $ -0.00003286 (-1.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AASToken 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000917 (-30.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AASToken 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AAST rodiklis pasikeitė $ -0.004861 (-70.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AASToken 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.007603 (-78.79%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AASToken (AAST) pokyčius?

Peržiūrėkite AASToken kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AASToken (AAST)

AAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives.

AASToken galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AASToken investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti AASTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AASToken mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AASToken, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AASToken kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AASToken (AAST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AASToken (AAST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AASToken prognozes.

Peržiūrėkite AASToken kainos prognozę dabar!

AASToken (AAST) Tokenomika

Supratimas apie AASToken (AAST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie AASTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AASToken (AAST)

Ieškote, kaip nusipirkti AASToken? Viskas paprasta ir patogu! AASToken lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AASToken išteklius

Išsamesnei AASToken analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AASToken svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AASToken

Kiek AASToken(AAST) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AAST kaina USD valiuta yra 0.002047USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AAST į USD kaina?
Dabartinė AAST kaina USD valiuta yra $ 0.002047. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AASToken rinkos kapitalizacija?
AAST rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AAST apyvartoje?
AAST apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AAST kaina?
AAST pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.1872697207469383USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AAST kaina?
AAST pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000807830115768365USD.
Kokia yra AAST prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AAST yra $ 4.70KUSD.
Ar AAST kaina šiais metais kils?
AAST šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AAST kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
