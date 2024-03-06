AAST

AAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives.

ReitingasNo.5489

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis0

Maksimali pasiūla10,000,000,000

Bendra pasiūla10,000,000,000

Cirkuliacijos norma0%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas3.1872697207469383,2024-03-06

Mažiausia kaina0.000807830115768365,2025-04-10

Vieša blokų grandinėBSC

