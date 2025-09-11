Daugiau apie A8

Ancient8 kaina(A8)

Ancient8 (A8) kainos grafikas realiu laiku
Ancient8 (A8) kainos informacija (USD)

Ancient8 (A8) realiojo laiko kaina yra $ 0.10455. Per pastarąsias 24 valandas A8 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10268 iki aukščiausios $ 0.10554 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia A8 kaina yra $ 0.4943303442964241, o žemiausia – $ 0.061919935797642725.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, A8 per pastarąją valandą pasikeitė +0.67%, per 24 valandas – -0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ancient8 (A8) rinkos informacija

Dabartinė Ancient8 rinkos kapitalizacija yra $ 36.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.88K. A8 apyvartoje yra 348.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 104.55M

Ancient8 (A8) kainos istorija USD

Stebėkite Ancient8 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0008008-0.76%
30 dienų$ -0.0185-15.04%
60 dienų$ -0.00043-0.41%
90 dienų$ -0.00118-1.12%
Ancient8 kainos pokytis šiandien

Šiandien A8 užfiksuotas $ -0.0008008 (-0.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ancient8 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0185 (-15.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ancient8 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, A8 rodiklis pasikeitė $ -0.00043 (-0.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ancient8 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00118 (-1.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ancient8 (A8) pokyčius?

Peržiūrėkite Ancient8 kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ancient8 (A8)

Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.

Ancient8 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ancient8 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti A8statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ancient8 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ancient8, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ancient8 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ancient8 (A8) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ancient8 (A8) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ancient8 prognozes.

Peržiūrėkite Ancient8 kainos prognozę dabar!

Ancient8 (A8) Tokenomika

Supratimas apie Ancient8 (A8) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie A8išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ancient8 (A8)

Ieškote, kaip nusipirkti Ancient8? Viskas paprasta ir patogu! Ancient8 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

A8 į vietos valiutas

Ancient8 išteklius

Išsamesnei Ancient8 analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Kiek Ancient8(A8) verta (-as) šiandien?
Dabartinė A8 kaina USD valiuta yra 0.10455USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė A8 į USD kaina?
Dabartinė A8 kaina USD valiuta yra $ 0.10455. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ancient8 rinkos kapitalizacija?
A8 rinkos kapitalizacija yra $ 36.43MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra A8 apyvartoje?
A8 apyvartoje yra 348.45MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) A8 kaina?
A8 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4943303442964241USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) A8 kaina?
A8 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.061919935797642725USD.
Kokia yra A8 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis A8 yra $ 53.88KUSD.
Ar A8 kaina šiais metais kils?
A8 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite A8 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Ancient8 (A8) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

