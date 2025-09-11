Ancient8 (A8) realiojo laiko kaina yra $ 0.10455. Per pastarąsias 24 valandas A8 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.10268 iki aukščiausios $ 0.10554 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia A8 kaina yra $ 0.4943303442964241, o žemiausia – $ 0.061919935797642725.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, A8 per pastarąją valandą pasikeitė +0.67%, per 24 valandas – -0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Ancient8 (A8) rinkos informacija
Dabartinė Ancient8 rinkos kapitalizacija yra $ 36.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.88K. A8 apyvartoje yra 348.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 104.55M
Ancient8 (A8) kainos istorija USD
Stebėkite Ancient8 kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0008008
-0.76%
30 dienų
$ -0.0185
-15.04%
60 dienų
$ -0.00043
-0.41%
90 dienų
$ -0.00118
-1.12%
Ancient8 kainos pokytis šiandien
Šiandien A8 užfiksuotas $ -0.0008008 (-0.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Ancient8 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0185 (-15.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Ancient8 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, A8 rodiklis pasikeitė $ -0.00043 (-0.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Ancient8 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00118 (-1.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ancient8 (A8) pokyčius?
Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.
Ancient8 galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ancient8 investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti A8statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ancient8 mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ancient8, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Ancient8 kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Ancient8 (A8) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ancient8 (A8) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ancient8 prognozes.
Supratimas apie Ancient8 (A8) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie A8išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Ancient8 (A8)
Ieškote, kaip nusipirkti Ancient8? Viskas paprasta ir patogu! Ancient8 lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
