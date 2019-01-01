Ancient8 (A8) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAncient8 (A8), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Ancient8 (A8) Informacija

Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.

Oficiali svetainė:
https://ancient8.gg
Baltoji knyga:
https://docs.ancient8.gg/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x3E5A19c91266aD8cE2477B91585d1856B84062dF

Ancient8 (A8) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Ancient8 (A8) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 38.97M
$ 38.97M$ 38.97M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 348.45M
$ 348.45M$ 348.45M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 111.84M
$ 111.84M$ 111.84M
Visų laikų rekordas:
$ 0.49563
$ 0.49563$ 0.49563
Visų laikų minimumas:
$ 0.061919935797642725
$ 0.061919935797642725$ 0.061919935797642725
Dabartinė kaina:
$ 0.11184
$ 0.11184$ 0.11184

Ancient8 (A8) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Ancient8 (A8) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų A8 tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek A8 tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate A8 tokenomiką, galite peržiūrėti A8 tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.