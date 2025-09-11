Daugiau apie 1INCH

1INCH logotipas

1INCH kaina(1INCH)

$0.2605
+0.03%1D
USD
1INCH (1INCH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:12:23(UTC+8)

1INCH (1INCH) kainos informacija (USD)

$ 0.2549
24 val. žemiausia
$ 0.2632
24 val. aukščiausia

$ 0.2549
$ 0.2632
$ 7.86665504
$ 0.1494993160665512
-0.16%

+0.03%

+5.46%

+5.46%

1INCH (1INCH) realiojo laiko kaina yra $ 0.2605. Per pastarąsias 24 valandas 1INCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2549 iki aukščiausios $ 0.2632 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 1INCH kaina yra $ 7.86665504, o žemiausia – $ 0.1494993160665512.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 1INCH per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

1INCH (1INCH) rinkos informacija

No.149

$ 363.70M
$ 719.40K
$ 390.75M
1.40B
1,500,000,000
1,500,000,000
93.07%

0.01%

ETH

Dabartinė 1INCH rinkos kapitalizacija yra $ 363.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 719.40K. 1INCH apyvartoje yra 1.40B vienetų, o bendras kiekis siekia 1500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 390.75M

1INCH (1INCH) kainos istorija USD

Stebėkite 1INCH kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000078+0.03%
30 dienų$ -0.0033-1.26%
60 dienų$ -0.0586-18.37%
90 dienų$ +0.0693+36.24%
1INCH kainos pokytis šiandien

Šiandien 1INCH užfiksuotas $ +0.000078 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

1INCH 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0033 (-1.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

1INCH 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, 1INCH rodiklis pasikeitė $ -0.0586 (-18.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

1INCH 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0693 (+36.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir 1INCH (1INCH) pokyčius?

Peržiūrėkite 1INCH kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra 1INCH (1INCH)

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

1INCH galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų 1INCH investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti 1INCHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie 1INCH mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti 1INCH, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

1INCH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos 1INCH (1INCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 1INCH (1INCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 1INCH prognozes.

Peržiūrėkite 1INCH kainos prognozę dabar!

1INCH (1INCH) Tokenomika

Supratimas apie 1INCH (1INCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 1INCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti 1INCH (1INCH)

Ieškote, kaip nusipirkti 1INCH? Viskas paprasta ir patogu! 1INCH lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

1INCH į vietos valiutas

1INCH išteklius

Išsamesnei 1INCH analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali 1INCH svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie 1INCH

Kiek 1INCH(1INCH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė 1INCH kaina USD valiuta yra 0.2605USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė 1INCH į USD kaina?
Dabartinė 1INCH kaina USD valiuta yra $ 0.2605. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra 1INCH rinkos kapitalizacija?
1INCH rinkos kapitalizacija yra $ 363.70MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra 1INCH apyvartoje?
1INCH apyvartoje yra 1.40BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) 1INCH kaina?
1INCH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7.86665504USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) 1INCH kaina?
1INCH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1494993160665512USD.
Kokia yra 1INCH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis 1INCH yra $ 719.40KUSD.
Ar 1INCH kaina šiais metais kils?
1INCH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite 1INCH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
1INCH (1INCH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

