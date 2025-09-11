1INCH (1INCH) realiojo laiko kaina yra $ 0.2605. Per pastarąsias 24 valandas 1INCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2549 iki aukščiausios $ 0.2632 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia 1INCH kaina yra $ 7.86665504, o žemiausia – $ 0.1494993160665512.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, 1INCH per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.46%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
1INCH (1INCH) rinkos informacija
Dabartinė 1INCH rinkos kapitalizacija yra $ 363.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 719.40K. 1INCH apyvartoje yra 1.40B vienetų, o bendras kiekis siekia 1500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 390.75M
1INCH (1INCH) kainos istorija USD
Stebėkite 1INCH kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000078
+0.03%
30 dienų
$ -0.0033
-1.26%
60 dienų
$ -0.0586
-18.37%
90 dienų
$ +0.0693
+36.24%
1INCH kainos pokytis šiandien
Šiandien 1INCH užfiksuotas $ +0.000078 (+0.03%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
1INCH 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0033 (-1.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
1INCH 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, 1INCH rodiklis pasikeitė $ -0.0586 (-18.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
1INCH 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0693 (+36.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir 1INCH (1INCH) pokyčius?
The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network.
1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.
1INCH kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos 1INCH (1INCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų 1INCH (1INCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes 1INCH prognozes.
Supratimas apie 1INCH (1INCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie 1INCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
