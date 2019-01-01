1INCH (1INCH) Tokenomika
1INCH (1INCH) Informacija
The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.
1INCH (1INCH) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius 1INCH (1INCH) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
1INCH (1INCH) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti 1INCH (1INCH) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų 1INCH tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek 1INCH tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate 1INCH tokenomiką, galite peržiūrėti 1INCH tokeno kainą realiuoju laiku!
1INCH (1INCH) Kainų istorija
1INCH kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
1INCH kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda 1INCH? Mūsų 1INCH kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
