AWE Network (AWE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite AWE Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AWE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte AWE Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

AWE Network kainos prognozė
$0.05938
+6.87%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:35:51(UTC+8)

AWE Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

AWE Network (AWE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, AWE Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.05938 prekybos kainą 2025 m.

AWE Network (AWE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, AWE Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.062349 prekybos kainą 2026 m.

AWE Network (AWE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AWE ateities kaina yra $ 0.065466 su 10.25% augimo norma.

AWE Network (AWE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AWE ateities kaina yra $ 0.068739 su 15.76% augimo norma.

AWE Network (AWE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AWE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.072176, o augimo norma – 21.55%.

AWE Network (AWE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AWE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.075785, o augimo norma – 27.63%.

AWE Network (AWE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. AWE Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.123446 prekybos kainą.

AWE Network (AWE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. AWE Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.201081 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.05938
    0.00%
  • 2026
    $ 0.062349
    5.00%
  • 2027
    $ 0.065466
    10.25%
  • 2028
    $ 0.068739
    15.76%
  • 2029
    $ 0.072176
    21.55%
  • 2030
    $ 0.075785
    27.63%
  • 2031
    $ 0.079574
    34.01%
  • 2032
    $ 0.083553
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.087731
    47.75%
  • 2034
    $ 0.092117
    55.13%
  • 2035
    $ 0.096723
    62.89%
  • 2036
    $ 0.101559
    71.03%
  • 2037
    $ 0.106637
    79.59%
  • 2038
    $ 0.111969
    88.56%
  • 2039
    $ 0.117568
    97.99%
  • 2040
    $ 0.123446
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės AWE Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.05938
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.059388
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.059436
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.059624
    0.41%
AWE Network (AWE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AWE kaina yra $0.05938. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

AWE Network (AWE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AWE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.059388. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

AWE Network (AWE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AWE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.059436. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

AWE Network (AWE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AWE kaina yra $0.059624. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė AWE Network kainų statistika

$ 0.05938
$ 0.05938$ 0.05938

+6.87%

$ 115.40M
$ 115.40M$ 115.40M

1.94B
1.94B 1.94B

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

--

Naujausia AWE kaina yra $ 0.05938. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +6.87%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.49M.
Be to, AWE turi 1.94B apyvartą ir $ 115.40M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti AWE Network (AWE)

Bandote įsigyti AWE? Dabar galite AWE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti AWE Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AWE dabar

AWE Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje AWE Network, dabartinė AWE Network kaina yra 0.05941USD. Apyvartinė AWE Network (AWE) pasiūla yra 0.00 AWE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $115.40M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 0.003079
    $ 0.06671
    $ 0.05416
  • 7 dienos
    0.17%
    $ 0.008439
    $ 0.06671
    $ 0.05011
  • 30 dienų
    0.08%
    $ 0.004529
    $ 0.06671
    $ 0.04684
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas AWE Network kaina pasikeitė $0.003079, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas AWE Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.06671 ir žemiausia $0.05011. Kainos pokytis buvo 0.17%. Ši naujausia tendencija parodo AWE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį AWE Network įvyko 0.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.004529 vertę. Tai rodo, kad AWE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą AWE Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AWE kainų istoriją

Kaip veikia AWE Network (AWE) kainų prognozės modulis?

AWE Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AWE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius AWE Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AWE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti AWE Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AWE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AWE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą AWE Network potencialą.

Kodėl AWE kainų prognozė yra svarbi?

AWE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AWE dabar?
Pagal jūsų prognozes, AWE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AWE kainų prognozė?
Remiantis AWE Network (AWE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AWE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AWE 2026 m.?
1 vieneto AWE Network (AWE) kaina šiandien yra $0.05938. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AWE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AWE kaina 2027 m.?
AWE Network (AWE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AWE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AWE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AWE Network (AWE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AWE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AWE Network (AWE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AWE 2030 m.?
1 vieneto AWE Network (AWE) kaina šiandien yra $0.05938. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AWE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AWE kainų prognozė 2040 metams?
AWE Network (AWE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AWE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.