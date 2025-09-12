Alchemist AI (ALCH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Alchemist AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ALCH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Alchemist AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Alchemist AI kainos prognozė
$0.085
$0.085$0.085
+7.01%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:24:21(UTC+8)

Alchemist AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Alchemist AI (ALCH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Alchemist AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.085 prekybos kainą 2025 m.

Alchemist AI (ALCH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Alchemist AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.089250 prekybos kainą 2026 m.

Alchemist AI (ALCH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ALCH ateities kaina yra $ 0.093712 su 10.25% augimo norma.

Alchemist AI (ALCH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ALCH ateities kaina yra $ 0.098398 su 15.76% augimo norma.

Alchemist AI (ALCH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ALCH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.103318, o augimo norma – 21.55%.

Alchemist AI (ALCH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ALCH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.108483, o augimo norma – 27.63%.

Alchemist AI (ALCH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Alchemist AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.176708 prekybos kainą.

Alchemist AI (ALCH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Alchemist AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.287840 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.085
    0.00%
  • 2026
    $ 0.089250
    5.00%
  • 2027
    $ 0.093712
    10.25%
  • 2028
    $ 0.098398
    15.76%
  • 2029
    $ 0.103318
    21.55%
  • 2030
    $ 0.108483
    27.63%
  • 2031
    $ 0.113908
    34.01%
  • 2032
    $ 0.119603
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.125583
    47.75%
  • 2034
    $ 0.131862
    55.13%
  • 2035
    $ 0.138456
    62.89%
  • 2036
    $ 0.145378
    71.03%
  • 2037
    $ 0.152647
    79.59%
  • 2038
    $ 0.160280
    88.56%
  • 2039
    $ 0.168294
    97.99%
  • 2040
    $ 0.176708
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Alchemist AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.085
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.085011
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.085081
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.085349
    0.41%
Alchemist AI (ALCH) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ALCH kaina yra $0.085. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Alchemist AI (ALCH) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ALCH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.085011. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Alchemist AI (ALCH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ALCH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.085081. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Alchemist AI (ALCH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ALCH kaina yra $0.085349. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Alchemist AI kainų statistika

$ 0.085
$ 0.085$ 0.085

+7.01%

$ 72.37M
$ 72.37M$ 72.37M

850.00M
850.00M 850.00M

$ 119.47K
$ 119.47K$ 119.47K

--

Naujausia ALCH kaina yra $ 0.085. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +7.01%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 119.47K.
Be to, ALCH turi 850.00M apyvartą ir $ 72.37M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Alchemist AI (ALCH)

Bandote įsigyti ALCH? Dabar galite ALCH įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Alchemist AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ALCH dabar

Alchemist AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Alchemist AI, dabartinė Alchemist AI kaina yra 0.08514USD. Apyvartinė Alchemist AI (ALCH) pasiūla yra 0.00 ALCH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $72.37M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.04%
    $ -0.004070
    $ 0.08979
    $ 0.07898
  • 7 dienos
    -0.10%
    $ -0.009620
    $ 0.09561
    $ 0.07898
  • 30 dienų
    -0.39%
    $ -0.055470
    $ 0.14546
    $ 0.07898
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Alchemist AI kaina pasikeitė $-0.004070, atspindinti -0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Alchemist AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.09561 ir žemiausia $0.07898. Kainos pokytis buvo -0.10%. Ši naujausia tendencija parodo ALCH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Alchemist AI įvyko -0.39%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.055470 vertę. Tai rodo, kad ALCH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Alchemist AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ALCH kainų istoriją

Kaip veikia Alchemist AI (ALCH) kainų prognozės modulis?

Alchemist AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ALCH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Alchemist AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ALCH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Alchemist AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ALCH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ALCH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Alchemist AI potencialą.

Kodėl ALCH kainų prognozė yra svarbi?

ALCH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ALCH dabar?
Pagal jūsų prognozes, ALCH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ALCH kainų prognozė?
Remiantis Alchemist AI (ALCH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ALCH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ALCH 2026 m.?
1 vieneto Alchemist AI (ALCH) kaina šiandien yra $0.085. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ALCH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ALCH kaina 2027 m.?
Alchemist AI (ALCH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ALCH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ALCH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Alchemist AI (ALCH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ALCH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Alchemist AI (ALCH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ALCH 2030 m.?
1 vieneto Alchemist AI (ALCH) kaina šiandien yra $0.085. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ALCH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ALCH kainų prognozė 2040 metams?
Alchemist AI (ALCH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ALCH kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:24:21(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.