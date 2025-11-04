Nirvana ANA Баға (ANA)
-0.00%
-0.38%
-0.58%
-0.58%
Nirvana ANA (ANA) нақты уақыттағы баға $4.21. Соңғы 24 сағат ішінде ANA мен $ 4.19 аралығында сауда жасалып, ал $ 4.23 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ANA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 5.22, ал ең төменгісі — $ 3.9.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ANA соңғы бір сағатта -0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.38%, ал соңғы 7 күнде -0.58% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Nirvana ANA нарықтық капитализациясы $ 32.38M, тәуліктік сауда көлемі --. ANA айналымдағы мөлшері 7.69M, жалпы мөлшері 7692277.306108. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 32.38M.
Бүгін, Nirvana ANA - USD баға өзгерісі $ -0.01626692601471 болды.
Соңғы 30 күнде Nirvana ANA - USD баға өзгерісі $ -0.3991353650 болды.
Соңғы 60 күнде Nirvana ANA - USD баға өзгерісі $ -0.4387973540 болды.
Соңғы 90 күнде Nirvana ANA - USD баға өзгерісі $ -0.223545228650949 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -0.01626692601471
|-0.38%
|30 күн
|$ -0.3991353650
|-9.48%
|60 күн
|$ -0.4387973540
|-10.42%
|90 күн
|$ -0.223545228650949
|-5.04%
Nirvana is the protocol of eternal value.
Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.
ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.
Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.
Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.
Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.
This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|11-03 17:18:56
|Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.
