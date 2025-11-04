БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Nirvana ANA ағымдағы бағасы: 4.21 USD. Нақты уақыттағы ANA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ANA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Nirvana ANA ағымдағы бағасы: 4.21 USD. Нақты уақыттағы ANA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ANA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ANA туралы толығырақ

ANA Баға туралы ақпарат

ANA деген не

ANA Ресми веб-сайт

ANA Токеномикасы

ANA Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Nirvana ANA Логотип

Nirvana ANA Баға (ANA)

Листингтен жойылды

1 ANA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$4.21
$4.21$4.21
-0.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Nirvana ANA (ANA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:25:18 (UTC+8)

Nirvana ANA (ANA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 4.19
$ 4.19$ 4.19
24 сағаттық төмен
$ 4.23
$ 4.23$ 4.23
24 сағаттық жоғары

$ 4.19
$ 4.19$ 4.19

$ 4.23
$ 4.23$ 4.23

$ 5.22
$ 5.22$ 5.22

$ 3.9
$ 3.9$ 3.9

-0.00%

-0.38%

-0.58%

-0.58%

Nirvana ANA (ANA) нақты уақыттағы баға $4.21. Соңғы 24 сағат ішінде ANA мен $ 4.19 аралығында сауда жасалып, ал $ 4.23 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ANA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 5.22, ал ең төменгісі — $ 3.9.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ANA соңғы бір сағатта -0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.38%, ал соңғы 7 күнде -0.58% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Nirvana ANA (ANA) Нарықтық ақпарат

$ 32.38M
$ 32.38M$ 32.38M

--
----

$ 32.38M
$ 32.38M$ 32.38M

7.69M
7.69M 7.69M

7,692,277.306108
7,692,277.306108 7,692,277.306108

Nirvana ANA нарықтық капитализациясы $ 32.38M, тәуліктік сауда көлемі --. ANA айналымдағы мөлшері 7.69M, жалпы мөлшері 7692277.306108. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 32.38M.

Nirvana ANA (ANA) Баға тарихы USD

Бүгін, Nirvana ANA - USD баға өзгерісі $ -0.01626692601471 болды.
Соңғы 30 күнде Nirvana ANA - USD баға өзгерісі $ -0.3991353650 болды.
Соңғы 60 күнде Nirvana ANA - USD баға өзгерісі $ -0.4387973540 болды.
Соңғы 90 күнде Nirvana ANA - USD баға өзгерісі $ -0.223545228650949 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.01626692601471-0.38%
30 күн$ -0.3991353650-9.48%
60 күн$ -0.4387973540-10.42%
90 күн$ -0.223545228650949-5.04%

Nirvana ANA (ANA) деген не

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Nirvana ANA (ANA) Ресурс

Ресми веб-сайт

Nirvana ANA Баға болжамы (USD)

Nirvana ANA (ANA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Nirvana ANA (ANA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Nirvana ANA.

Қазір Nirvana ANA баға болжамын тексеріңіз!

ANA - жергілікті валюталарға

Nirvana ANA (ANA) токеномикасы

Nirvana ANA (ANA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ANA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Nirvana ANA (ANA) туралы басқа сұрақтар

Nirvana ANA (ANA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ANA бағасы — 4.21 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ANA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ANA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 4.21. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Nirvana ANA үшін нарықтық капитализация қандай?
ANA үшін нарықтық капитализация: $ 32.38M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ANA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ANA айналымдағы ұсынысы: 7.69M USD.
ANA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ANA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 5.22 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ANA бағасы қандай болды?
ANA 3.9 USD ATL бағасына жетті.
ANA үшін сауда көлемі қандай?
ANA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ANA өседі ме?
ANA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ANA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:25:18 (UTC+8)

Nirvana ANA (ANA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,244.38
$107,244.38$107,244.38

+1.41%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,648.40
$3,648.40$3,648.40

+1.65%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.76
$169.76$169.76

+1.81%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9728
$0.9728$0.9728

+3.30%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,244.38
$107,244.38$107,244.38

+1.41%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,648.40
$3,648.40$3,648.40

+1.65%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.76
$169.76$169.76

+1.81%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3779
$2.3779$2.3779

+2.18%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,004.01
$1,004.01$1,004.01

+2.43%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0749
$0.0749$0.0749

+49.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.3976
$0.3976$0.3976

+32.53%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05780
$0.05780$0.05780

+478.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008555
$0.0000008555$0.0000008555

+114.84%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000050
$0.000050$0.000050

+127.27%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001863
$0.0000000000001863$0.0000000000001863

+86.30%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0749
$0.0749$0.0749

+49.80%