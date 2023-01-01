Сіз MEXC-тің тіркелген пайдаланушысы болған кезде және споттық аккаунтыңызда кепіл активтеріңіз болса, қарызға алуды жалғастыра аласыз.
Жүйе күн сайын пайыздарды есептейді және оны несиенің нақты мерзіміне негізделе отырып алады. 1 күннен азырақ уақыт 1 күн ретінде есептеледі. Ескертпе: Сыйақы қарыз алу кезінде көрсетілген пайыздық мөлшерлеме негізінде есептеледі. Формула: Пайыз = қарызға алынған сома × күнделікті пайыздық мөлшерлеме.
Жартылай өтеуге рұқсат етілмейді. Мерзімінен бұрын өтеуге рұқсат етілген активтер бойынша толығырақ ақпаратты нақты ережелерден қараңыз.
Несие-құн арақатынасы (LTV) — төленбеген актив құнының кепіл құнына арақатынасы. Арнайы есептеу формуласы келесідей:
LTV = төленбеген негізгі сома және пайыз / кепіл сомасы
Төленбеген негізгі сома және пайыз = (төленбеген негізгі сома + төленбеген пайыз + төленбеген мерзімі өткен пайыз)