Несиелеу процедуралары
Несие алуға өтінімді жіберу
Алынған несие
Несиені пайызбен өтеу
Кепіл активтерін қайтару
Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС)
1Т. MEXC несиелеріне қойылатын талаптар қандай?

Сіз MEXC-тің тіркелген пайдаланушысы болған кезде және споттық аккаунтыңызда кепіл активтеріңіз болса, қарызға алуды жалғастыра аласыз.

2С. Пайыз қалай есептеледі?

Жүйе күн сайын пайыздарды есептейді және оны несиенің нақты мерзіміне негізделе отырып алады. 1 күннен азырақ уақыт 1 күн ретінде есептеледі. Ескертпе: Сыйақы қарыз алу кезінде көрсетілген пайыздық мөлшерлеме негізінде есептеледі. Формула: Пайыз = қарызға алынған сома × күнделікті пайыздық мөлшерлеме.

3С. Мерзімінен бұрын толығымен немесе ішінара өтеуге болады ма?

Жартылай өтеуге рұқсат етілмейді. Мерзімінен бұрын өтеуге рұқсат етілген активтер бойынша толығырақ ақпаратты нақты ережелерден қараңыз.

4С. Несие-құн арақатынасы (LTV) дегеніміз не?

Несие-құн арақатынасы (LTV) — төленбеген актив құнының кепіл құнына арақатынасы. Арнайы есептеу формуласы келесідей:
LTV = төленбеген негізгі сома және пайыз / кепіл сомасы
Төленбеген негізгі сома және пайыз = (төленбеген негізгі сома + төленбеген пайыз + төленбеген мерзімі өткен пайыз)