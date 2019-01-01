Ерте блокчейндегі инвестициялау мүмкіндіктеріне апаратын ең оңай жолыңыз!
Мемкойндар дегеніміз не?
Мемкойндар криптовалюталар әлемінің ойын-сауығы секілді. Интернет мәдениетінен, әзілдерден және мемдерден туындаған олар көбінесе кез келген дерлік нәрседен шабыт алған ойнақы, қарапайым токендер ретінде басталады. Мысалы, вирустық ит суреті DOGE деген ең танымал мемкойнға айналды, CHILLGUY сияқты біраз трендтегі интернет мемдерде де солай болды.
Комедиядан пайда болғанына қарамастан, мемкойндар бағаларының күрт өзгерулерімен және қуанышпен танымал. Олар BTC секілді орныққан криптовалюталармен бірдей пайдалылықты немесе ұзақ мерзімді жоспарды ұсынбауы мүмкін болғанымен, олардың тартымдылығы қауымдастықпен және олар ұсынатын қызықты сапармен байланысты. Сіз мұнда мемкойндар үшін немесе келесі үлкен мүмкіндікті алу үшін болсаңыз да, мемкойндар крипто ландшафтының көңілді және болжау мүмкін емес бөлігі болып табылады.