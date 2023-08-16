MEXC-тің акциялық фьючерсі: АҚШ акциялары, крипто негізінде
АҚШ акцияларының қозғалысын маржа ретінде крипто арқылы кедергісіз, максимал икемділікпен сауда жасаңыз
Акциялық фьючерстік жұптар
Әртүрлі пайдаланушы қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін болашақта көбірек сауда жұптары қосылады.
24 сағат
48 сағат
72 сағат
Негізгі мүмкіндіктер
Ең төмен сауда комиссиялары
АҚШ-тың акциялық фьючерстік жұптары бойынша мейкермен 0.00% төмен және тейкермен 0.00% төмен бағамен өте бәсекелі сауда комиссияларына қол жеткізіңіз.
АҚШ-тың сауда сағаттарымен синхрондалған
Шынайы сауда тәжірибесін алу үшін АҚШ-тың нақты қор нарығымен ілесіп сауда жасаңыз.
Саладағы жетекші нарық тереңдігі
Кешенді өтімділік нарықтың құбылмалығы жағдайында тұрақты баға белгілеуді қамтамасыз етеді, сауданы тиімдірек орындау үшін сырғуды азайтады.
Мерзімсіз фьючерс тәжірибесіне сәйкес
Бірқалыпты ауысу — бұл қосымша дайындықсыз мерзімсіз фьючерспен бірдей сауда интерфейсі мен тәжірибесі.
ЖҚС
1-СҰРАҚ: Қаржыландыру мөлшерлемесі қалай есептеледі?
MEXC-тің акциялық фьючерсі (MEXC Stock Futures) қазіргі уақытта қаржыландыру коммиссиясынан бас тартады, яғни иелену құны болмайды.
2-СҰРАҚ: P&L қалай есептеледі?
Формула: P&L = (Жабылу бағасы - Кіру бағасы) × Левереж × Акциялар саны × Бағыт (Лонг = +1, Шорт = -1)Мысалдары:1) Лонг позициясынан табыс: Apple компаниясының 1 акциясын (AAPL) 100$-ға сатып алыңыз да (бір келісімшарт 1 акцияны білдіреді) 105$-да жабыңыз. Табыс = (105 - 100) × 1 × 1 = 5$2) Шорт позициясынан табыс: Tesla-ның (TSLA) 1 акциясын 200$-ға сатып, 195$-да жабыңыз. Табыс = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = 5$
3-СҰРАҚ: Ликвидация қалай іске асады?
MEXC негізгі мерзімсіз фьючерстерге сәйкес тәуекелдерді басқару механизмін қолданады:1) Жүйе минимал маржаның мөлшерлемесін үздіксіз бақылайды.2) Маржа әділ баға негізінде есептеледі.3) Егер маржа мөлшерлемесі алдын ала белгіленген ликвидация шегінен төмен түссе, жүйе ықтимал шығындарды шектеу үшін ликвидацияны автоматты түрде іске қосады.
4-СҰРАҚ: Акциялық фьючерстің әділ бағасы қалай анықталады?
Әділ баға АҚШ-тың негізгі акцияларының соңғы мәміле бағасына негізделеді.
5-СҰРАҚ: Акциялық фьючерс үшін қандай маржа режімін қолдануға болады?
Тек оқшауланған маржа режіміне қолдау көрсетіледі.
6-СҰРАҚ: Мен нарық жабылатын кезде акциялық фьючерспен сауда жасай аламын ба?
Жабылу кезеңдерінде пайдаланушылар орындалмаған ордерлерден бас тартып, маржа қоса алады, бірақ жаңа ордерлерді жасай алмайды немесе қолданыстағы позицияларды жаба алмайды. Баға құбылмалығынан ықтимал шығындарға жол бермес үшін нарық жабылмай тұрып позицияларды жабу ұсынылады. Сауда жасау сағаттары NYSE және NASDAQ кестелеріне сәйкес келеді, соның ішінде мерекелік күндер де бар.
7-СҰРАҚ: Акциялық фьючерсте левереж қолданыла ма?
MEXC-тің акциялық фьючерсі 5 есеге дейінгі левережге қолдау көрсетеді. Левережделген сауда ықтимал табысты да, тәуекелді де, оның ішінде ликвидация немесе теріс баланс мүмкіндіктерін арттырады. Пайдаланушыларға левереж мөлшерлемесін таңдау кезінде сақтық таныту ұсынылады.
8-СҰРАҚ: Акцияларды бөлшектеу немесе кері бөлшектеу кезінде позициялар қалай өңделеді?
Акцияларды бөлшектеу, кері бөлшектеу немесе дивидендтерді түзету жағдайында платформа күтпеген құбылмалықты болдырмау үшін ашық позицияларды мерзімінен бұрын жаба бастайды. Есеп айырысу аяқталғаннан кейін сауда қалыпты түрде жалғасады. Пайдаланушыларды жаңартулар туралы ресми хабарландыруларды бақылауға шақырамыз.