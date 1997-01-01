Верификацияланған сатушы болыңыз

Нарықта бәсекелестік артықшылыққа ие болыңыз, қосымша ордерлерді тартыңыз және жақсартылған артықшылықтарды пайдаланыңыз.

Саудагер порталы

Сауда порталы жарнамалар мен ордерлерді тиімді басқаруға мүмкіндік беретін қосымша сауда құралдарын ұсынады.
Верификацияланған белгісі

Брендіңіздің сенімділігін арттыру үшін P2P лақап атыңыздың жанында бірегей верификацияланған төсбелгісі қосылады.
Тұтынушыларға арнайы қызмет көрсету

Арнайы тұтынушыларды қолдау қызметінің арнасы мәселелеріңізге жедел жауаптар мен шешімдер беру үшін 24/7 бойы қолжетімді болады.

Артықшылықтарды салыстыру

Верификацияланған сатушы
Тұрақты пайдаланушы

Негізгі мүмкіндіктер

Сату туралы құлақтандыруларды жариялау
Сатып алу туралы құлақтандыруларды жариялау
Басымдығы бар жарнаманы көрсету
Арнайы белгі
Тұтынушыларға қызмет көрсету
Басымдық
Негізгі

Кеңейтілген мүмкіндіктер

Саудагер порталы
Ерекше құлақтандырулар

Сауда лимиттері

Сатып алу туралы құлақтандырулардың саны (әр фиатқа/криптоға)
5
2
Сату туралы құлақтандырулардың саны (әр фиатқа/криптоға)
5
2
Әр құлақтандыру үшін максималды сома
$100,000
$10,000
Жалпы орындалмаған ордерлер
20
5

Сатушы мәртебесіне өтініш беру үшін алдымен келесі талаптарды орындау қажет

Сатушылар туралы қосымша мәліметтер алу үшін мынаны қараңыз:[MEXC P2P сатушыларының рекрутингі туралы хабарландыру]
SMS арқылы верификация
Электрондық пошта верификациясы
Кеңейтілген KYC
Маңызды ескерту: Өтініш беру мақұлданатынына кепілдік бермейді. Барлық өтініштер қатаң тексеру процесінен өтеді, және мақұлдау платформаның ережелеріне, сауда белсенділігіне және сәйкестігіне негізделеді. Минималды талаптарды орындау ғана қабылдануды қамтамасыз етпейді. Алаяқтық әрекеттерге, фиктивті саудасына немесе саясат бұзушылықтарына қатысу дереу дисквалификацияға әкеледі. Тексеру процесі 7 жұмыс күніне дейін созылуы мүмкін.

ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР

Неліктен маған кеңейтілген KYC верификациясын аяқтау керек?

Қауіпсіз және сенімді сауда ортасын қамтамасыз ету және MEXC P2P сенімділігінің жоғары деңгейін қолдау үшін өтініш берушілер Кеңейтілген KYC верификациясының аяқталуын орындауы керек.