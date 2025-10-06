БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Everlyn AI ағымдағы бағасы: 0.1001 USD. Нақты уақыттағы LYN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LYN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Everlyn AI ағымдағы бағасы: 0.1001 USD. Нақты уақыттағы LYN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. LYN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

LYN туралы толығырақ

LYN Баға туралы ақпарат

LYN деген не

LYN Ресми веб-сайт

LYN Токеномикасы

LYN Баға болжамы

LYN Тарих

LYN Сатып алу нұсқаулығы

LYN фиатқа айырбастау

LYN Спот

LYN USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Everlyn AI Логотип

Everlyn AI бағасы(LYN)

1 LYN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.1002
$0.1002$0.1002
-3.74%1D
USD
Everlyn AI (LYN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:38:21 (UTC+8)

Everlyn AI (LYN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0937
$ 0.0937$ 0.0937
24 сағаттық төмен
$ 0.1065
$ 0.1065$ 0.1065
24 сағаттық жоғары

$ 0.0937
$ 0.0937$ 0.0937

$ 0.1065
$ 0.1065$ 0.1065

$ 1.0104430541406704
$ 1.0104430541406704$ 1.0104430541406704

$ 0.09852911009767969
$ 0.09852911009767969$ 0.09852911009767969

-2.91%

-3.74%

-26.83%

-26.83%

Everlyn AI (LYN) нақты уақыттағы баға $ 0.1001. Соңғы 24 сағат ішінде LYN мен $ 0.0937 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.1065 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. LYN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.0104430541406704, ал ең төменгісі — $ 0.09852911009767969.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, LYN соңғы бір сағатта -2.91% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.74%, ал соңғы 7 күнде -26.83% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Everlyn AI (LYN) Нарықтық ақпарат

No.721

$ 25.59M
$ 25.59M$ 25.59M

$ 381.07K
$ 381.07K$ 381.07K

$ 100.10M
$ 100.10M$ 100.10M

255.64M
255.64M 255.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.56%

BSC

Everlyn AI нарықтық капитализациясы $ 25.59M, тәуліктік сауда көлемі $ 381.07K. LYN айналымдағы мөлшері 255.64M, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 100.10M.

Everlyn AI (LYN) Баға тарихы USD

Everlyn AI Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.003893-3.74%
30 күн$ +0.0001+0.10%
60 күн$ +0.0001+0.10%
90 күн$ +0.0001+0.10%
Бүгінгі Everlyn AI бағасының өзгеруі

Бүгін LYN өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.003893 (-3.74%) өзгерісін тіркеді.

Everlyn AI 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.0001 (+0.10%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Everlyn AI 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда LYN $ +0.0001 (+0.10%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Everlyn AI 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.0001 (+0.10%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Everlyn AI (LYN) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Everlyn AI Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Everlyn AI (LYN) деген не

Everlyn AI is the first Web3-native AI video protocol, generating cinematic-quality videos in just 25 seconds through its proprietary foundational model, Everlyn-1.

Everlyn AI MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Everlyn AI инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін LYN стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Everlyn AI біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Everlyn AI сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Everlyn AI Баға болжамы (USD)

Everlyn AI (LYN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Everlyn AI (LYN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Everlyn AI.

Қазір Everlyn AI баға болжамын тексеріңіз!

Everlyn AI (LYN) токеномикасы

Everlyn AI (LYN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. LYN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Everlyn AI оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

LYN - жергілікті валюталарға

1 Everlyn AI(LYN)-ден VND-ге
2,634.1315
1 Everlyn AI(LYN)-ден AUD-ге
A$0.153153
1 Everlyn AI(LYN)-ден GBP-ге
0.076076
1 Everlyn AI(LYN)-ден EUR-ге
0.086086
1 Everlyn AI(LYN)-ден USD-ге
$0.1001
1 Everlyn AI(LYN)-ден MYR-ге
RM0.419419
1 Everlyn AI(LYN)-ден TRY-ге
4.208204
1 Everlyn AI(LYN)-ден JPY-ге
¥15.4154
1 Everlyn AI(LYN)-ден ARS-ге
ARS$146.130985
1 Everlyn AI(LYN)-ден RUB-ге
8.094086
1 Everlyn AI(LYN)-ден INR-ге
8.881873
1 Everlyn AI(LYN)-ден IDR-ге
Rp1,668.332666
1 Everlyn AI(LYN)-ден PHP-ге
5.882877
1 Everlyn AI(LYN)-ден EGP-ге
￡E.4.728724
1 Everlyn AI(LYN)-ден BRL-ге
R$0.534534
1 Everlyn AI(LYN)-ден CAD-ге
C$0.14014
1 Everlyn AI(LYN)-ден BDT-ге
12.216204
1 Everlyn AI(LYN)-ден NGN-ге
144.652508
1 Everlyn AI(LYN)-ден COP-ге
$386.4861
1 Everlyn AI(LYN)-ден ZAR-ге
R.1.733732
1 Everlyn AI(LYN)-ден UAH-ге
4.208204
1 Everlyn AI(LYN)-ден TZS-ге
T.Sh.245.9457
1 Everlyn AI(LYN)-ден VES-ге
Bs22.1221
1 Everlyn AI(LYN)-ден CLP-ге
$93.9939
1 Everlyn AI(LYN)-ден PKR-ге
Rs28.300272
1 Everlyn AI(LYN)-ден KZT-ге
52.573521
1 Everlyn AI(LYN)-ден THB-ге
฿3.248245
1 Everlyn AI(LYN)-ден TWD-ге
NT$3.092089
1 Everlyn AI(LYN)-ден AED-ге
د.إ0.367367
1 Everlyn AI(LYN)-ден CHF-ге
Fr0.08008
1 Everlyn AI(LYN)-ден HKD-ге
HK$0.777777
1 Everlyn AI(LYN)-ден AMD-ге
֏38.293255
1 Everlyn AI(LYN)-ден MAD-ге
.د.م0.931931
1 Everlyn AI(LYN)-ден MXN-ге
$1.849848
1 Everlyn AI(LYN)-ден SAR-ге
ريال0.375375
1 Everlyn AI(LYN)-ден ETB-ге
Br15.277262
1 Everlyn AI(LYN)-ден KES-ге
KSh12.926914
1 Everlyn AI(LYN)-ден JOD-ге
د.أ0.0709709
1 Everlyn AI(LYN)-ден PLN-ге
0.369369
1 Everlyn AI(LYN)-ден RON-ге
лв0.441441
1 Everlyn AI(LYN)-ден SEK-ге
kr0.947947
1 Everlyn AI(LYN)-ден BGN-ге
лв0.169169
1 Everlyn AI(LYN)-ден HUF-ге
Ft33.657624
1 Everlyn AI(LYN)-ден CZK-ге
2.114112
1 Everlyn AI(LYN)-ден KWD-ге
د.ك0.0307307
1 Everlyn AI(LYN)-ден ILS-ге
0.325325
1 Everlyn AI(LYN)-ден BOB-ге
Bs0.693693
1 Everlyn AI(LYN)-ден AZN-ге
0.17017
1 Everlyn AI(LYN)-ден TJS-ге
SM0.922922
1 Everlyn AI(LYN)-ден GEL-ге
0.271271
1 Everlyn AI(LYN)-ден AOA-ге
Kz91.248157
1 Everlyn AI(LYN)-ден BHD-ге
.د.ب0.0377377
1 Everlyn AI(LYN)-ден BMD-ге
$0.1001
1 Everlyn AI(LYN)-ден DKK-ге
kr0.648648
1 Everlyn AI(LYN)-ден HNL-ге
L2.631629
1 Everlyn AI(LYN)-ден MUR-ге
4.598594
1 Everlyn AI(LYN)-ден NAD-ге
$1.73173
1 Everlyn AI(LYN)-ден NOK-ге
kr1.013012
1 Everlyn AI(LYN)-ден NZD-ге
$0.175175
1 Everlyn AI(LYN)-ден PAB-ге
B/.0.1001
1 Everlyn AI(LYN)-ден PGK-ге
K0.421421
1 Everlyn AI(LYN)-ден QAR-ге
ر.ق0.365365
1 Everlyn AI(LYN)-ден RSD-ге
дин.10.186176
1 Everlyn AI(LYN)-ден UZS-ге
soʻm1,191.666476
1 Everlyn AI(LYN)-ден ALL-ге
L8.4084
1 Everlyn AI(LYN)-ден ANG-ге
ƒ0.179179
1 Everlyn AI(LYN)-ден AWG-ге
ƒ0.179179
1 Everlyn AI(LYN)-ден BBD-ге
$0.2002
1 Everlyn AI(LYN)-ден BAM-ге
KM0.169169
1 Everlyn AI(LYN)-ден BIF-ге
Fr295.1949
1 Everlyn AI(LYN)-ден BND-ге
$0.13013
1 Everlyn AI(LYN)-ден BSD-ге
$0.1001
1 Everlyn AI(LYN)-ден JMD-ге
$16.064048
1 Everlyn AI(LYN)-ден KHR-ге
402.007606
1 Everlyn AI(LYN)-ден KMF-ге
Fr42.6426
1 Everlyn AI(LYN)-ден LAK-ге
2,176.086913
1 Everlyn AI(LYN)-ден LKR-ге
රු30.471441
1 Everlyn AI(LYN)-ден MDL-ге
L1.693692
1 Everlyn AI(LYN)-ден MGA-ге
Ar450.90045
1 Everlyn AI(LYN)-ден MOP-ге
P0.8008
1 Everlyn AI(LYN)-ден MVR-ге
1.53153
1 Everlyn AI(LYN)-ден MWK-ге
MK173.48331
1 Everlyn AI(LYN)-ден MZN-ге
MT6.39639
1 Everlyn AI(LYN)-ден NPR-ге
रु14.206192
1 Everlyn AI(LYN)-ден PYG-ге
709.9092
1 Everlyn AI(LYN)-ден RWF-ге
Fr145.4453
1 Everlyn AI(LYN)-ден SBD-ге
$0.823823
1 Everlyn AI(LYN)-ден SCR-ге
1.370369
1 Everlyn AI(LYN)-ден SRD-ге
$3.88388
1 Everlyn AI(LYN)-ден SVC-ге
$0.874874
1 Everlyn AI(LYN)-ден SZL-ге
L1.73173
1 Everlyn AI(LYN)-ден TMT-ге
m0.35035
1 Everlyn AI(LYN)-ден TND-ге
د.ت0.2957955
1 Everlyn AI(LYN)-ден TTD-ге
$0.677677
1 Everlyn AI(LYN)-ден UGX-ге
Sh348.7484
1 Everlyn AI(LYN)-ден XAF-ге
Fr56.9569
1 Everlyn AI(LYN)-ден XCD-ге
$0.27027
1 Everlyn AI(LYN)-ден XOF-ге
Fr56.9569
1 Everlyn AI(LYN)-ден XPF-ге
Fr10.3103
1 Everlyn AI(LYN)-ден BWP-ге
P1.343342
1 Everlyn AI(LYN)-ден BZD-ге
$0.201201
1 Everlyn AI(LYN)-ден CVE-ге
$9.582573
1 Everlyn AI(LYN)-ден DJF-ге
Fr17.8178
1 Everlyn AI(LYN)-ден DOP-ге
$6.445439
1 Everlyn AI(LYN)-ден DZD-ге
د.ج13.081068
1 Everlyn AI(LYN)-ден FJD-ге
$0.227227
1 Everlyn AI(LYN)-ден GNF-ге
Fr870.3695
1 Everlyn AI(LYN)-ден GTQ-ге
Q0.766766
1 Everlyn AI(LYN)-ден GYD-ге
$20.936916
1 Everlyn AI(LYN)-ден ISK-ге
kr12.6126

Everlyn AI Ресурс

Everlyn AI тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Everlyn AI веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Everlyn AI туралы басқа сұрақтар

Everlyn AI (LYN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі LYN бағасы — 0.1001 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
LYN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
LYN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.1001. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Everlyn AI үшін нарықтық капитализация қандай?
LYN үшін нарықтық капитализация: $ 25.59M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
LYN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
LYN айналымдағы ұсынысы: 255.64M USD.
LYN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
LYN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.0104430541406704 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) LYN бағасы қандай болды?
LYN 0.09852911009767969 USD ATL бағасына жетті.
LYN үшін сауда көлемі қандай?
LYN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 381.07K USD.
Биыл LYN өседі ме?
LYN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін LYN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:38:21 (UTC+8)

Everlyn AI (LYN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

LYN-ден USD-ге калькуляторы

Сома

LYN
LYN
USD
USD

1 LYN = 0.1001 USD

LYN-мен саудалаңыз

LYN/USDT
$0.1002
$0.1002$0.1002
-3.83%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,375.36
$106,375.36$106,375.36

-3.39%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,625.47
$3,625.47$3,625.47

-5.91%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.28
$169.28$169.28

-7.88%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9444
$0.9444$0.9444

-25.16%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,375.36
$106,375.36$106,375.36

-3.39%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,625.47
$3,625.47$3,625.47

-5.91%

Solana Логотип

Solana

SOL

$169.28
$169.28$169.28

-7.88%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3653
$2.3653$2.3653

-5.38%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$994.26
$994.26$994.26

-7.96%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0784
$0.0784$0.0784

+56.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05480
$0.05480$0.05480

+448.00%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.142967
$0.142967$0.142967

+121.26%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000784
$0.000000000784$0.000000000784

+80.22%

FYNOR Логотип

FYNOR

FYNOR

$0.0040250
$0.0040250$0.0040250

-4.24%

0G Логотип

0G

0G

$1.279
$1.279$1.279

+32.40%