Алдын ала листинг ұпайлары жоба командасы максимал берілген және басқа мәліметтер сияқты токеномиканы әлі аяқтамаған нарыққа дейінгі сауданың ерекше түріне жатады. Бұл токендер бастапқыда алдын ала анықталған максимал берілген негізделген ұпайлар ретінде сатылады. Жоба тобы токеномиканы ресми түрде жариялағаннан кейін, платформа сіздің ордеріңіздің саны мен бағасын нақты максимал ұсынысқа сәйкес пропорционал түрде реттейді, ал жалпы ордер сомасы өзгеріссіз қалады. Содан кейін сіз өзіңіздің түзетілген токендеріңізді нарыққа алдындағы ресми сауда жобасында қарап шығып, есеп айырысуға дайындала аласыз.