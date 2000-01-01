Нарықалды саудасын қалай жүргізуге болады?

1
Ордер жасау
Қалаған токенді таңдаңыз, [Ордер жасау] түймесін басыңыз және [Сатып алу] қойындысын таңдаңыз. Келесі, сатып алу ордерін орналастыру үшін мөлшер мен бағаны енгізіңіз.
2
Ордерлерді сәйкестендіру
Сатушының ордеріңізбен сәйкес келуін күтіңіз. Сатушы ордеріңізді қабылдағаннан кейін жай ғана есеп айырысу уақытында токендеріңізді алуды күтіңіз.
3
Ордерде есеп айырысу
Сіз сатушыдан есеп айырысу уақытында токендерді аласыз. Олай болмаса, платформа ордер сомасын қайтарады және тиісті өтемақы қамтамасыз етеді.
1
Ордерді таңдау
«MEXC нарықалды» платформасында қалаған бағаңыз бен токендер мөлшеріне сәйкес келетін Сату ордерін іздеңіз.
2
Ордерлерді сәйкестендіру
Мөлшер мен бағаны мұқият тексеріңіз, содан кейін [Сатып алу] түймесін басып, сатып алуыңызды растаңыз.
3
Ордерде есеп айырысу
Егер сатушы көрсетілген уақыт ішінде есеп айырысуды аяқтаса, сіз өзіңіз сатып алған токендерді аласыз. Олай болмаса, платформа ордер сомасын қайтарады және тиісті өтемақы қамтамасыз етеді.
1
Ордер жасау
Қалаған токенді таңдаңыз, [Ордер жасау] түймесін басыңыз және [Сату] қойындысын таңдаңыз. Келесі, сату ордерін орналастыру үшін мөлшер мен бағаны енгізіңіз. Ордерді жіберіп, сәйкес соманы (кепілді қоса алғанда) төлеңіз.
2
Ордерлерді сәйкестендіру
Сатып алушының ордеріңізбен сәйкес келуін күтіңіз. Сатып алушы ордеріңізді қабылдағаннан кейін, токендерді есеп айырысу кезеңінде жеткізуге дайын болыңыз.
3
Ордерде есеп айырысу
Спот аккаунтыңызда есеп айырысу уақытына дейін жеткізу үшін жеткілікті токендер бар екеніне көз жеткізіңіз. Олай болмаған жағдайда, сіздің кепіліңіз тәркіленеді.
1
Ордерді таңдау
«MEXC нарықалды» платформасында қалаған бағаңыз бен токендер мөлшеріне сәйкес келетін бар Сатып алу ордерін іздеңіз.
2
Ордерлерді сәйкестендіру
Мөлшер мен бағаны мұқият қарап шығыңыз, содан кейін [Сату] түймесін басыңыз және тиісті соманы (кепілді қоса алғанда) төлеу үшін сатуды растаңыз.
3
Ордерде есеп айырысу
Спот аккаунтыңызда есеп айырысу уақытына дейін жеткізу үшін жеткілікті токендер бар екеніне көз жеткізіңіз. Олай болмаған жағдайда, сіздің кепіліңіз тәркіленеді.

ЖҚС

Нарықалды сауда дегеніміз не?

MEXC биржасындағы нарықалды сауда — арнайы биржадан тыс (OTC) қызмет. Ол инвесторларға жаңа криптотокендерді биржада ресми түрде листингі жасалмай тұрып саудалауға мүмкіндік береді. Сатып алушылар мен сатушылар қалаған бағалары мен көлемін таңдау арқылы мәмілелерін сәйкестендіре алады. Бұл ерте инвесторларға артықшылық береді.