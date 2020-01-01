24с көлем (USD)
0
Фьючерстер сауда жұптары
0
Нөлдік комиссиялы сауда жұптары
0
Фьючерстердің көшбасшылар тақтасы
Танымал
Өсушілер
Жаңа
Танымал
Өсушілер
Жаңа
Фьючерстік үлкен деректер
Фьючерстік сауда және позициялар, лонг/шорт позицияларының арақатынасы және ликвидация туралы нақты уақыттағы деректерді алыңыз, сонымен бірге кәсіпқойлардың өз портфельдерімен не істеп жатқанын қараңыз.
Неліктен MEXC фьючерстері?
Нарықтағы ең төменгі комиссиялар
Ең төменгі комиссиялардан ләззат алу үшін сауда жасаңыз! -- фьючерс мейкер комиссиялары, --фьючерс тейкер комиссиялары.
Үздік токендер
Ең жылдам листинг, ең жоғары крипто сан-алуандығы, 600-ден астам фьючерстік сауда жұбын қолдайды әрі -- есеге дейін левережді ұсынады, еркін реттеуге болады.
Саладағы жетекші өтімділік
Сауда жұптарының 90% - дан астамы күтпеген ликвидациялардың алдын алу үшін төтенше нарықтық жағдайларда тұрақтылықты қамтамасыз ете отырып, ең жоғары өтімділікті қамтамасыз етеді.
Бірінші пайдаланушылар
24/7 тұтынушыларды қолдау, пайдаланушы мәселелерін шебер және жедел шешу.
Фьючерстік сауда дегеніміз не?
Бұл бейне фьючерстік сауданың негіздерімен таныстырады және сізге фьючерстік сауданы қысқа мерзімде түсінуге мүмкіндік береді.
Төмендегі түймені басу арқылы фьючерстік сауда саяхатыңызды қазірден бастаңыз!
MEXC фьючерстері туралы
Қолданбаны жүктеп алу үшін сканерлеңізiOS және Android