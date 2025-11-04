Nirvana ANA (ANA) Баға болжамы (USD)

Nirvana ANA үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта ANA қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Nirvana ANA бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Nirvana ANA бағасын болжау


0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:18:33 (UTC+8)

Nirvana ANA 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Nirvana ANA (ANA) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Nirvana ANA 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 4.17 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Nirvana ANA (ANA) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Nirvana ANA 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 4.3785 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Nirvana ANA (ANA) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға ANA $ 4.5974, ал өсу қарқыны 10.25%.

Nirvana ANA (ANA) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға ANA $ 4.8272, ал өсу қарқыны 15.76%.

Nirvana ANA (ANA) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға ANA $ 5.0686 және өсу қарқыны 21.55%.

Nirvana ANA (ANA) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға ANA $ 5.3220 және өсу қарқыны 27.63%.

Nirvana ANA (ANA) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Nirvana ANA бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 8.6691 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Nirvana ANA (ANA) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Nirvana ANA бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 14.1211 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 4.17
    0.00%
  • 2026
    $ 4.3785
    5.00%
  • 2027
    $ 4.5974
    10.25%
  • 2028
    $ 4.8272
    15.76%
  • 2029
    $ 5.0686
    21.55%
  • 2030
    $ 5.3220
    27.63%
  • 2031
    $ 5.5881
    34.01%
  • 2032
    $ 5.8676
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 6.1609
    47.75%
  • 2034
    $ 6.4690
    55.13%
  • 2035
    $ 6.7924
    62.89%
  • 2036
    $ 7.1321
    71.03%
  • 2037
    $ 7.4887
    79.59%
  • 2038
    $ 7.8631
    88.56%
  • 2039
    $ 8.2563
    97.99%
  • 2040
    $ 8.6691
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Nirvana ANA бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 4.17
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 4.1705
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 4.1739
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 4.1871
    0.41%
Бүгінгі Nirvana ANA (ANA) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі ANA үшін болжанған баға: $4.17. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Nirvana ANA (ANA) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын ANA үшін баға туралы болжам: $4.1705. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Nirvana ANA (ANA) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, ANA үшін баға туралы болжам $4.1739 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Nirvana ANA (ANA) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, ANA үшін болжалды баға $4.1871 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Nirvana ANA баға статистикасы




--

$ 32.08M
$ 32.08M$ 32.08M

7.69M
7.69M 7.69M






Соңғы ANA бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, ANA айналымдағы ұсынысы 7.69M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 32.08M.

Nirvana ANA Тарихи баға

Nirvana ANA нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Nirvana ANA ағымдағы бағасы — 4.17 USD. Nirvana ANA(ANA) айналымдағы мөлшері — 7.69M ANA. Бұл оған $32,083,879 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -1.31%
    $ -0.055465
    $ 4.23
    $ 4.12
  • 7 күн
    -1.81%
    $ -0.075816
    $ 4.6158
    $ 4.1187
  • 30 күн
    -9.67%
    $ -0.403463
    $ 4.6158
    $ 4.1187
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Nirvana ANA токені $-0.055465 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -1.31% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Nirvana ANA токені саудаланған ең жоғары баға $4.6158 және ең төмен баға $4.1187 болды. Ол -1.81% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд ANA нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Nirvana ANA токені -9.67% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.403463 көрсетеді. Бұл жақын арада ANA бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Nirvana ANA (ANA) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Nirvana ANA бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген ANA токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Nirvana ANA бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль ANA токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Nirvana ANA бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың ANA болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін ANA импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Nirvana ANA болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

ANA бағасын болжау неліктен маңызды?

ANA Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

ANA қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, ANA жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда ANA бағасы қандай болады?
Nirvana ANA (ANA) баға болжау құралына сәйкес, болжамды ANA бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы ANA қанша тұрады?
1 Nirvana ANA (ANA) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, ANA 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды ANA бағасы қандай?
Nirvana ANA (ANA) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 ANA болады.
2028 жылы болжамды ANA бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Nirvana ANA (ANA) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды ANA бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Nirvana ANA (ANA) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы ANA қанша тұрады?
1 Nirvana ANA (ANA) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, ANA 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған ANA баға болжамы қандай?
Nirvana ANA (ANA) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 ANA болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.