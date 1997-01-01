Жылдам сатып алу
Сатып алу
Сату
Сатып алу
Сату
+ 0 ...
Жаңарту
Жарнама беруші
Бағасы
Қол жетімді/Шектеу
Төлем әдісі
Сауда
0 Комиссия
Қосымша деректер қолжетімді емес
Жаңарту үшін төмен қарай тартыңыз.
Деректер жоқ
P2P саудасын үш қадаммен аяқтаңыз және нөлдік комиссиямен крипто сатып алыңыз!
Крипто сатып алыңыз
Crypto сатыңыз
1. Жарнаманы таңдаңыз
Қалаған бағасы мен төлем әдісі бар хабарландыруды таңдаңыз. Ордерді аяқтау үшін сатып алу саны мен транзакция сомасын енгізіңіз.
2. Сатушыға төлеңіз
Ұсынылған төлем әдістері арқылы сатушыға ақша жіберіңіз. Fiat транзакциясын аяқтап, MEXC P2P жүйесінде [Аудару аяқталды, Сатушыға хабарлау] түймесін басыңыз. MEXC ешқандай комиссия алмайды.
3. Криптоңызды алыңыз
Төлемді алғаннан кейін сатушы криптовалюта шығарады. Алынған криптоны көру үшін Fiat тіркелгісіне өтіңіз.
ЖИІ ҚОЙЫЛАТЫН СҰРАҚТАР