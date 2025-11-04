БиржаDEX+
MEMDEX100 ағымдағы бағасы: 0.0018047 USD. Нақты уақыттағы MEMDEX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MEMDEX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MEMDEX туралы толығырақ

MEMDEX Баға туралы ақпарат

MEMDEX деген не

MEMDEX Ресми веб-сайт

MEMDEX Токеномикасы

MEMDEX Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

MEMDEX100 Логотип

MEMDEX100 Баға (MEMDEX)

Листингтен жойылды

1 MEMDEX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00180461
$0.00180461
-0.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
MEMDEX100 (MEMDEX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:19:52 (UTC+8)

MEMDEX100 (MEMDEX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00179425
$ 0.00179425
24 сағаттық төмен
$ 0.00189282
$ 0.00189282
24 сағаттық жоғары

$ 0.00179425
$ 0.00179425

$ 0.00189282
$ 0.00189282

$ 0.090549
$ 0.090549

$ 0
$ 0

-0.03%

-0.95%

-15.98%

-15.98%

MEMDEX100 (MEMDEX) нақты уақыттағы баға $0.0018047. Соңғы 24 сағат ішінде MEMDEX мен $ 0.00179425 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00189282 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MEMDEX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.090549, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MEMDEX соңғы бір сағатта -0.03% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.95%, ал соңғы 7 күнде -15.98% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

MEMDEX100 (MEMDEX) Нарықтық ақпарат

$ 1.78M
$ 1.78M

--
--

$ 1.78M
$ 1.78M

988.82M
988.82M

988,819,080.7895592
988,819,080.7895592

MEMDEX100 нарықтық капитализациясы $ 1.78M, тәуліктік сауда көлемі --. MEMDEX айналымдағы мөлшері 988.82M, жалпы мөлшері 988819080.7895592. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.78M.

MEMDEX100 (MEMDEX) Баға тарихы USD

Бүгін, MEMDEX100 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде MEMDEX100 - USD баға өзгерісі $ +0.0001736303 болды.
Соңғы 60 күнде MEMDEX100 - USD баға өзгерісі $ -0.0002258524 болды.
Соңғы 90 күнде MEMDEX100 - USD баға өзгерісі $ -0.0004938485789003735 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.95%
30 күн$ +0.0001736303+9.62%
60 күн$ -0.0002258524-12.51%
90 күн$ -0.0004938485789003735-21.48%

MEMDEX100 (MEMDEX) деген не

Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.

The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.

Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.

Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

MEMDEX100 (MEMDEX) Ресурс

Ресми веб-сайт

MEMDEX100 Баға болжамы (USD)

MEMDEX100 (MEMDEX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін MEMDEX100 (MEMDEX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: MEMDEX100.

Қазір MEMDEX100 баға болжамын тексеріңіз!

MEMDEX - жергілікті валюталарға

MEMDEX100 (MEMDEX) токеномикасы

MEMDEX100 (MEMDEX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MEMDEX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: MEMDEX100 (MEMDEX) туралы басқа сұрақтар

MEMDEX100 (MEMDEX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MEMDEX бағасы — 0.0018047 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MEMDEX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MEMDEX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0018047. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
MEMDEX100 үшін нарықтық капитализация қандай?
MEMDEX үшін нарықтық капитализация: $ 1.78M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MEMDEX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MEMDEX айналымдағы ұсынысы: 988.82M USD.
MEMDEX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MEMDEX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.090549 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MEMDEX бағасы қандай болды?
MEMDEX 0 USD ATL бағасына жетті.
MEMDEX үшін сауда көлемі қандай?
MEMDEX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MEMDEX өседі ме?
MEMDEX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MEMDEX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:19:52 (UTC+8)

MEMDEX100 (MEMDEX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$107,031.98

$3,641.25

$169.78

$1.0001

$0.9724

$107,031.98

$3,641.25

$169.78

$2.3787

$1,001.95

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0777

$0.4001

$0.05600

$0.000058

$0.0000007624

$0.0000000000001860

$0.0335

