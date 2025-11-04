MEMDEX100 Баға (MEMDEX)
-0.03%
-0.95%
-15.98%
-15.98%
MEMDEX100 (MEMDEX) нақты уақыттағы баға $0.0018047. Соңғы 24 сағат ішінде MEMDEX мен $ 0.00179425 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00189282 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MEMDEX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.090549, ал ең төменгісі — $ 0.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MEMDEX соңғы бір сағатта -0.03% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.95%, ал соңғы 7 күнде -15.98% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
MEMDEX100 нарықтық капитализациясы $ 1.78M, тәуліктік сауда көлемі --. MEMDEX айналымдағы мөлшері 988.82M, жалпы мөлшері 988819080.7895592. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.78M.
Бүгін, MEMDEX100 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде MEMDEX100 - USD баға өзгерісі $ +0.0001736303 болды.
Соңғы 60 күнде MEMDEX100 - USD баға өзгерісі $ -0.0002258524 болды.
Соңғы 90 күнде MEMDEX100 - USD баға өзгерісі $ -0.0004938485789003735 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-0.95%
|30 күн
|$ +0.0001736303
|+9.62%
|60 күн
|$ -0.0002258524
|-12.51%
|90 күн
|$ -0.0004938485789003735
|-21.48%
Memdex100 is a memecoin created with the goal of merging digital asset culture with the entertainment-driven nature of meme communities for people that are sick of the hedgefund scam we call the stock market. The project is designed to function as a token within the broader meme and social media ecosystem, providing users with a fun and interactive way to participate in community events, challenges, and social media activities.
The coin's utility primarily revolves around community engagement, offering incentives for users to partake in meme-related activities, such as contests, promotions, and online collaborations. Memdex100 does not aim to offer traditional financial services or use cases, but instead focuses on fostering a digital environment where meme enthusiasts can engage with the token in an entertaining and social manner.
Key aspects of the project include a fixed token supply, with the intent to create scarcity, and a governance mechanism that allows community input into project decisions. Additionally, Memdex100 can be used for giveaways, rewards, and other community-driven initiatives.
Overall, the purpose of Memdex100 is to provide a memecoin that connects people through shared interests in meme culture that are sick of the hedgefund scams we call stocks and the nasdaq100, while also integrating elements of blockchain technology for secure and transparent transactions.
