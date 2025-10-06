БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Ai Xovia ағымдағы бағасы: 2.376215 USD. Нақты уақыттағы AIX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AIX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Ai Xovia ағымдағы бағасы: 2.376215 USD. Нақты уақыттағы AIX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AIX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AIX туралы толығырақ

AIX Баға туралы ақпарат

AIX деген не

AIX Whitepaper

AIX Ресми веб-сайт

AIX Токеномикасы

AIX Баға болжамы

AIX Тарих

AIX Сатып алу нұсқаулығы

AIX фиатқа айырбастау

AIX Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Ai Xovia Логотип

Ai Xovia бағасы(AIX)

1 AIX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$2.375622
$2.375622$2.375622
+4.70%1D
USD
Ai Xovia (AIX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:40:45 (UTC+8)

Ai Xovia (AIX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 2.11284
$ 2.11284$ 2.11284
24 сағаттық төмен
$ 3.3
$ 3.3$ 3.3
24 сағаттық жоғары

$ 2.11284
$ 2.11284$ 2.11284

$ 3.3
$ 3.3$ 3.3

$ 51.257963
$ 51.257963$ 51.257963

$ 2.6605668343705937
$ 2.6605668343705937$ 2.6605668343705937

-13.32%

+4.70%

+83.67%

+83.67%

Ai Xovia (AIX) нақты уақыттағы баға $ 2.376215. Соңғы 24 сағат ішінде AIX мен $ 2.11284 аралығында сауда жасалып, ал $ 3.3 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AIX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 51.257963, ал ең төменгісі — $ 2.6605668343705937.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AIX соңғы бір сағатта -13.32% өзгерді, 24 сағат ішінде +4.70%, ал соңғы 7 күнде +83.67% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Ai Xovia (AIX) Нарықтық ақпарат

No.3481

--
----

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

$ 237.62M
$ 237.62M$ 237.62M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,999,989.148041565
99,999,989.148041565 99,999,989.148041565

SOL

Ai Xovia нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 3.42M. AIX айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 99999989.148041565. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 237.62M.

Ai Xovia (AIX) Баға тарихы USD

Ai Xovia Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.10664206+4.70%
30 күн$ -4.820402-66.99%
60 күн$ -10.523785-81.58%
90 күн$ -18.440802-88.59%
Бүгінгі Ai Xovia бағасының өзгеруі

Бүгін AIX өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.10664206 (+4.70%) өзгерісін тіркеді.

Ai Xovia 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -4.820402 (-66.99%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Ai Xovia 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда AIX $ -10.523785 (-81.58%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Ai Xovia 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -18.440802 (-88.59%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Ai Xovia (AIX) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Ai Xovia Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Ai Xovia (AIX) деген не

AiXovia is a Solana-based financial ecosystem that leverages a unique Hybrid Intelligence model to provide AI-powered trading signals for crypto traders and DeFi users seeking a verifiable edge in volatile markets.

Ai Xovia MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Ai Xovia инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін AIX стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Ai Xovia біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Ai Xovia сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Ai Xovia Баға болжамы (USD)

Ai Xovia (AIX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Ai Xovia (AIX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Ai Xovia.

Қазір Ai Xovia баға болжамын тексеріңіз!

Ai Xovia (AIX) токеномикасы

Ai Xovia (AIX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AIX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Ai Xovia (AIX)

Ai Xovia қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Ai Xovia оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

AIX - жергілікті валюталарға

1 Ai Xovia(AIX)-ден VND-ге
62,530.097725
1 Ai Xovia(AIX)-ден AUD-ге
A$3.63560895
1 Ai Xovia(AIX)-ден GBP-ге
1.8059234
1 Ai Xovia(AIX)-ден EUR-ге
2.0435449
1 Ai Xovia(AIX)-ден USD-ге
$2.376215
1 Ai Xovia(AIX)-ден MYR-ге
RM9.95634085
1 Ai Xovia(AIX)-ден TRY-ге
99.8960786
1 Ai Xovia(AIX)-ден JPY-ге
¥365.93711
1 Ai Xovia(AIX)-ден ARS-ге
ARS$3,438.78706155
1 Ai Xovia(AIX)-ден RUB-ге
191.8555991
1 Ai Xovia(AIX)-ден INR-ге
210.93660555
1 Ai Xovia(AIX)-ден IDR-ге
Rp39,603.5674919
1 Ai Xovia(AIX)-ден PHP-ге
139.6739177
1 Ai Xovia(AIX)-ден EGP-ге
￡E.112.27615875
1 Ai Xovia(AIX)-ден BRL-ге
R$12.71275025
1 Ai Xovia(AIX)-ден CAD-ге
C$3.326701
1 Ai Xovia(AIX)-ден BDT-ге
289.9932786
1 Ai Xovia(AIX)-ден NGN-ге
3,433.8207722
1 Ai Xovia(AIX)-ден COP-ге
$9,174.566115
1 Ai Xovia(AIX)-ден ZAR-ге
R.41.13228165
1 Ai Xovia(AIX)-ден UAH-ге
99.8960786
1 Ai Xovia(AIX)-ден TZS-ге
T.Sh.5,838.360255
1 Ai Xovia(AIX)-ден VES-ге
Bs525.143515
1 Ai Xovia(AIX)-ден CLP-ге
$2,236.018315
1 Ai Xovia(AIX)-ден PKR-ге
Rs671.8035048
1 Ai Xovia(AIX)-ден KZT-ге
1,248.01188015
1 Ai Xovia(AIX)-ден THB-ге
฿77.1319389
1 Ai Xovia(AIX)-ден TWD-ге
NT$73.3775192
1 Ai Xovia(AIX)-ден AED-ге
د.إ8.72070905
1 Ai Xovia(AIX)-ден CHF-ге
Fr1.900972
1 Ai Xovia(AIX)-ден HKD-ге
HK$18.46319055
1 Ai Xovia(AIX)-ден AMD-ге
֏909.02104825
1 Ai Xovia(AIX)-ден MAD-ге
.د.م22.12256165
1 Ai Xovia(AIX)-ден MXN-ге
$43.93621535
1 Ai Xovia(AIX)-ден SAR-ге
ريال8.91080625
1 Ai Xovia(AIX)-ден ETB-ге
Br362.6579333
1 Ai Xovia(AIX)-ден KES-ге
KSh306.8644051
1 Ai Xovia(AIX)-ден JOD-ге
د.أ1.684736435
1 Ai Xovia(AIX)-ден PLN-ге
8.76823335
1 Ai Xovia(AIX)-ден RON-ге
лв10.47910815
1 Ai Xovia(AIX)-ден SEK-ге
kr22.55028035
1 Ai Xovia(AIX)-ден BGN-ге
лв4.01580335
1 Ai Xovia(AIX)-ден HUF-ге
Ft799.7864447
1 Ai Xovia(AIX)-ден CZK-ге
50.2331851
1 Ai Xovia(AIX)-ден KWD-ге
د.ك0.729498005
1 Ai Xovia(AIX)-ден ILS-ге
7.72269875
1 Ai Xovia(AIX)-ден BOB-ге
Bs16.46716995
1 Ai Xovia(AIX)-ден AZN-ге
4.0395655
1 Ai Xovia(AIX)-ден TJS-ге
SM21.9087023
1 Ai Xovia(AIX)-ден GEL-ге
6.43954265
1 Ai Xovia(AIX)-ден AOA-ге
Kz2,166.08630755
1 Ai Xovia(AIX)-ден BHD-ге
.د.ب0.89345684
1 Ai Xovia(AIX)-ден BMD-ге
$2.376215
1 Ai Xovia(AIX)-ден DKK-ге
kr15.3978732
1 Ai Xovia(AIX)-ден HNL-ге
L62.47069235
1 Ai Xovia(AIX)-ден MUR-ге
109.1633171
1 Ai Xovia(AIX)-ден NAD-ге
$41.1085195
1 Ai Xovia(AIX)-ден NOK-ге
kr24.07105795
1 Ai Xovia(AIX)-ден NZD-ге
$4.15837625
1 Ai Xovia(AIX)-ден PAB-ге
B/.2.376215
1 Ai Xovia(AIX)-ден PGK-ге
K10.00386515
1 Ai Xovia(AIX)-ден QAR-ге
ر.ق8.67318475
1 Ai Xovia(AIX)-ден RSD-ге
дин.242.01749775
1 Ai Xovia(AIX)-ден UZS-ге
soʻm28,288.2692834
1 Ai Xovia(AIX)-ден ALL-ге
L199.60206
1 Ai Xovia(AIX)-ден ANG-ге
ƒ4.25342485
1 Ai Xovia(AIX)-ден AWG-ге
ƒ4.25342485
1 Ai Xovia(AIX)-ден BBD-ге
$4.75243
1 Ai Xovia(AIX)-ден BAM-ге
KM4.01580335
1 Ai Xovia(AIX)-ден BIF-ге
Fr7,007.458035
1 Ai Xovia(AIX)-ден BND-ге
$3.0890795
1 Ai Xovia(AIX)-ден BSD-ге
$2.376215
1 Ai Xovia(AIX)-ден JMD-ге
$381.3349832
1 Ai Xovia(AIX)-ден KHR-ге
9,543.0220129
1 Ai Xovia(AIX)-ден KMF-ге
Fr1,012.26759
1 Ai Xovia(AIX)-ден LAK-ге
51,656.84679295
1 Ai Xovia(AIX)-ден LKR-ге
රු723.34360815
1 Ai Xovia(AIX)-ден MDL-ге
L40.41941715
1 Ai Xovia(AIX)-ден MGA-ге
Ar10,703.6604675
1 Ai Xovia(AIX)-ден MOP-ге
P19.00972
1 Ai Xovia(AIX)-ден MVR-ге
36.3560895
1 Ai Xovia(AIX)-ден MWK-ге
MK4,118.2182165
1 Ai Xovia(AIX)-ден MZN-ге
MT151.8401385
1 Ai Xovia(AIX)-ден NPR-ге
रु337.2324328
1 Ai Xovia(AIX)-ден PYG-ге
16,852.11678
1 Ai Xovia(AIX)-ден RWF-ге
Fr3,452.640395
1 Ai Xovia(AIX)-ден SBD-ге
$19.55624945
1 Ai Xovia(AIX)-ден SCR-ге
33.9798745
1 Ai Xovia(AIX)-ден SRD-ге
$91.4842775
1 Ai Xovia(AIX)-ден SVC-ге
$20.7681191
1 Ai Xovia(AIX)-ден SZL-ге
L41.1085195
1 Ai Xovia(AIX)-ден TMT-ге
m8.3167525
1 Ai Xovia(AIX)-ден TND-ге
د.ت7.021715325
1 Ai Xovia(AIX)-ден TTD-ге
$16.08697555
1 Ai Xovia(AIX)-ден UGX-ге
Sh8,278.73306
1 Ai Xovia(AIX)-ден XAF-ге
Fr1,354.44255
1 Ai Xovia(AIX)-ден XCD-ге
$6.4157805
1 Ai Xovia(AIX)-ден XOF-ге
Fr1,354.44255
1 Ai Xovia(AIX)-ден XPF-ге
Fr244.750145
1 Ai Xovia(AIX)-ден BWP-ге
P31.8888053
1 Ai Xovia(AIX)-ден BZD-ге
$4.77619215
1 Ai Xovia(AIX)-ден CVE-ге
$227.47506195
1 Ai Xovia(AIX)-ден DJF-ге
Fr422.96627
1 Ai Xovia(AIX)-ден DOP-ге
$153.00448385
1 Ai Xovia(AIX)-ден DZD-ге
د.ج310.59506265
1 Ai Xovia(AIX)-ден FJD-ге
$5.39400805
1 Ai Xovia(AIX)-ден GNF-ге
Fr20,661.189425
1 Ai Xovia(AIX)-ден GTQ-ге
Q18.2018069
1 Ai Xovia(AIX)-ден GYD-ге
$497.0091294
1 Ai Xovia(AIX)-ден ISK-ге
kr299.40309

Ai Xovia Ресурс

Ai Xovia тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Ai Xovia веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Ai Xovia туралы басқа сұрақтар

Ai Xovia (AIX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AIX бағасы — 2.376215 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AIX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AIX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 2.376215. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Ai Xovia үшін нарықтық капитализация қандай?
AIX үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AIX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AIX айналымдағы ұсынысы: -- USD.
AIX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AIX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 51.257963 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AIX бағасы қандай болды?
AIX 2.6605668343705937 USD ATL бағасына жетті.
AIX үшін сауда көлемі қандай?
AIX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 3.42M USD.
Биыл AIX өседі ме?
AIX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AIX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:40:45 (UTC+8)

Ai Xovia (AIX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

AIX-ден USD-ге калькуляторы

Сома

AIX
AIX
USD
USD

1 AIX = 2.376215 USD

AIX-мен саудалаңыз

AIX/USDT
$2.375622
$2.375622$2.375622
+4.72%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,731.49
$107,731.49$107,731.49

-2.15%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,719.10
$3,719.10$3,719.10

-3.48%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.54
$175.54$175.54

-4.48%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9932
$0.9932$0.9932

-21.29%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,731.49
$107,731.49$107,731.49

-2.15%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,719.10
$3,719.10$3,719.10

-3.48%

Solana Логотип

Solana

SOL

$175.54
$175.54$175.54

-4.48%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.4192
$2.4192$2.4192

-3.22%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9932
$0.9932$0.9932

-21.29%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0876
$0.0876$0.0876

+75.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4003
$0.4003$0.4003

+33.43%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05730
$0.05730$0.05730

+473.00%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.114325
$0.114325$0.114325

+76.93%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000837
$0.000000000837$0.000000000837

+92.41%

FYNOR Логотип

FYNOR

FYNOR

$0.0057723
$0.0057723$0.0057723

+37.32%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.7577
$1.7577$1.7577

+38.37%