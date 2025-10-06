БиржаDEX+
AKEDO ағымдағы бағасы: 0.0012108 USD. Нақты уақыттағы AKE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AKE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AKE туралы толығырақ

AKE Баға туралы ақпарат

AKE деген не

AKE Whitepaper

AKE Ресми веб-сайт

AKE Токеномикасы

AKE Баға болжамы

AKE Тарих

AKE Сатып алу нұсқаулығы

AKE фиатқа айырбастау

AKE Спот

AKE USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

AKEDO Логотип

AKEDO бағасы(AKE)

1 AKE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0012108
$0.0012108$0.0012108
-5.81%1D
USD
AKEDO (AKE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:40:59 (UTC+8)

AKEDO (AKE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0011599
$ 0.0011599$ 0.0011599
24 сағаттық төмен
$ 0.0013425
$ 0.0013425$ 0.0013425
24 сағаттық жоғары

$ 0.0011599
$ 0.0011599$ 0.0011599

$ 0.0013425
$ 0.0013425$ 0.0013425

$ 0.003244164590350006
$ 0.003244164590350006$ 0.003244164590350006

$ 0.000357263506855573
$ 0.000357263506855573$ 0.000357263506855573

+0.53%

-5.81%

-26.50%

-26.50%

AKEDO (AKE) нақты уақыттағы баға $ 0.0012108. Соңғы 24 сағат ішінде AKE мен $ 0.0011599 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0013425 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AKE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.003244164590350006, ал ең төменгісі — $ 0.000357263506855573.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AKE соңғы бір сағатта +0.53% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.81%, ал соңғы 7 күнде -26.50% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

AKEDO (AKE) Нарықтық ақпарат

No.682

$ 27.60M
$ 27.60M$ 27.60M

$ 131.63K
$ 131.63K$ 131.63K

$ 121.08M
$ 121.08M$ 121.08M

22.80B
22.80B 22.80B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

22.79%

BSC

AKEDO нарықтық капитализациясы $ 27.60M, тәуліктік сауда көлемі $ 131.63K. AKE айналымдағы мөлшері 22.80B, жалпы мөлшері 100000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 121.08M.

AKEDO (AKE) Баға тарихы USD

AKEDO Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000074687-5.81%
30 күн$ -0.0006785-35.92%
60 күн$ +0.000373+44.52%
90 күн$ +0.0010108+505.40%
Бүгінгі AKEDO бағасының өзгеруі

Бүгін AKE өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.000074687 (-5.81%) өзгерісін тіркеді.

AKEDO 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0006785 (-35.92%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

AKEDO 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда AKE $ +0.000373 (+44.52%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

AKEDO 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.0010108 (+505.40%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

AKEDO (AKE) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

AKEDO Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

AKEDO (AKE) деген не

AKEDO is a vibe coding Game & Content Creation Engine and Launchpad that leverages AI agents to improve development efficiency 100x over traditional LLM solutions. AKEDO's platform enables multiple revenue streams for both the protocol and game creators, everyone can create game collections and one-click launch collection tokens.

AKEDO MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен AKEDO инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін AKE стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін AKEDO біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің AKEDO сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

AKEDO Баға болжамы (USD)

AKEDO (AKE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін AKEDO (AKE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: AKEDO.

Қазір AKEDO баға болжамын тексеріңіз!

AKEDO (AKE) токеномикасы

AKEDO (AKE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AKE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады AKEDO (AKE)

AKEDO қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы AKEDO оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

AKE - жергілікті валюталарға

1 AKEDO(AKE)-ден VND-ге
31.862202
1 AKEDO(AKE)-ден AUD-ге
A$0.001852524
1 AKEDO(AKE)-ден GBP-ге
0.000920208
1 AKEDO(AKE)-ден EUR-ге
0.001041288
1 AKEDO(AKE)-ден USD-ге
$0.0012108
1 AKEDO(AKE)-ден MYR-ге
RM0.005073252
1 AKEDO(AKE)-ден TRY-ге
0.050902032
1 AKEDO(AKE)-ден JPY-ге
¥0.1864632
1 AKEDO(AKE)-ден ARS-ге
ARS$1.749702864
1 AKEDO(AKE)-ден RUB-ге
0.097759992
1 AKEDO(AKE)-ден INR-ге
0.107482716
1 AKEDO(AKE)-ден IDR-ге
Rp20.179991928
1 AKEDO(AKE)-ден PHP-ге
0.071170824
1 AKEDO(AKE)-ден EGP-ге
￡E.0.0572103
1 AKEDO(AKE)-ден BRL-ге
R$0.00647778
1 AKEDO(AKE)-ден CAD-ге
C$0.00169512
1 AKEDO(AKE)-ден BDT-ге
0.147766032
1 AKEDO(AKE)-ден NGN-ге
1.749702864
1 AKEDO(AKE)-ден COP-ге
$4.6748988
1 AKEDO(AKE)-ден ZAR-ге
R.0.020958948
1 AKEDO(AKE)-ден UAH-ге
0.050902032
1 AKEDO(AKE)-ден TZS-ге
T.Sh.2.9749356
1 AKEDO(AKE)-ден VES-ге
Bs0.2675868
1 AKEDO(AKE)-ден CLP-ге
$1.1393628
1 AKEDO(AKE)-ден PKR-ге
Rs0.342317376
1 AKEDO(AKE)-ден KZT-ге
0.635924268
1 AKEDO(AKE)-ден THB-ге
฿0.039302568
1 AKEDO(AKE)-ден TWD-ге
NT$0.037389504
1 AKEDO(AKE)-ден AED-ге
د.إ0.004443636
1 AKEDO(AKE)-ден CHF-ге
Fr0.00096864
1 AKEDO(AKE)-ден HKD-ге
HK$0.009407916
1 AKEDO(AKE)-ден AMD-ге
֏0.46319154
1 AKEDO(AKE)-ден MAD-ге
.د.م0.011272548
1 AKEDO(AKE)-ден MXN-ге
$0.022387692
1 AKEDO(AKE)-ден SAR-ге
ريال0.0045405
1 AKEDO(AKE)-ден ETB-ге
Br0.184792296
1 AKEDO(AKE)-ден KES-ге
KSh0.156362712
1 AKEDO(AKE)-ден JOD-ге
د.أ0.0008584572
1 AKEDO(AKE)-ден PLN-ге
0.004467852
1 AKEDO(AKE)-ден RON-ге
лв0.005339628
1 AKEDO(AKE)-ден SEK-ге
kr0.011490492
1 AKEDO(AKE)-ден BGN-ге
лв0.002046252
1 AKEDO(AKE)-ден HUF-ге
Ft0.407531064
1 AKEDO(AKE)-ден CZK-ге
0.025596312
1 AKEDO(AKE)-ден KWD-ге
د.ك0.0003717156
1 AKEDO(AKE)-ден ILS-ге
0.0039351
1 AKEDO(AKE)-ден BOB-ге
Bs0.008390844
1 AKEDO(AKE)-ден AZN-ге
0.00205836
1 AKEDO(AKE)-ден TJS-ге
SM0.011163576
1 AKEDO(AKE)-ден GEL-ге
0.003281268
1 AKEDO(AKE)-ден AOA-ге
Kz1.103728956
1 AKEDO(AKE)-ден BHD-ге
.د.ب0.0004552608
1 AKEDO(AKE)-ден BMD-ге
$0.0012108
1 AKEDO(AKE)-ден DKK-ге
kr0.007845984
1 AKEDO(AKE)-ден HNL-ге
L0.031831932
1 AKEDO(AKE)-ден MUR-ге
0.055624152
1 AKEDO(AKE)-ден NAD-ге
$0.02094684
1 AKEDO(AKE)-ден NOK-ге
kr0.012265404
1 AKEDO(AKE)-ден NZD-ге
$0.0021189
1 AKEDO(AKE)-ден PAB-ге
B/.0.0012108
1 AKEDO(AKE)-ден PGK-ге
K0.005097468
1 AKEDO(AKE)-ден QAR-ге
ر.ق0.00441942
1 AKEDO(AKE)-ден RSD-ге
дин.0.12331998
1 AKEDO(AKE)-ден UZS-ге
soʻm14.414283408
1 AKEDO(AKE)-ден ALL-ге
L0.1017072
1 AKEDO(AKE)-ден ANG-ге
ƒ0.002167332
1 AKEDO(AKE)-ден AWG-ге
ƒ0.002167332
1 AKEDO(AKE)-ден BBD-ге
$0.0024216
1 AKEDO(AKE)-ден BAM-ге
KM0.002046252
1 AKEDO(AKE)-ден BIF-ге
Fr3.5706492
1 AKEDO(AKE)-ден BND-ге
$0.00157404
1 AKEDO(AKE)-ден BSD-ге
$0.0012108
1 AKEDO(AKE)-ден JMD-ге
$0.194309184
1 AKEDO(AKE)-ден KHR-ге
4.862645448
1 AKEDO(AKE)-ден KMF-ге
Fr0.5158008
1 AKEDO(AKE)-ден LAK-ге
26.321738604
1 AKEDO(AKE)-ден LKR-ге
රු0.368579628
1 AKEDO(AKE)-ден MDL-ге
L0.020595708
1 AKEDO(AKE)-ден MGA-ге
Ar5.4540486
1 AKEDO(AKE)-ден MOP-ге
P0.0096864
1 AKEDO(AKE)-ден MVR-ге
0.01852524
1 AKEDO(AKE)-ден MWK-ге
MK2.09843748
1 AKEDO(AKE)-ден MZN-ге
MT0.07737012
1 AKEDO(AKE)-ден NPR-ге
रु0.171836736
1 AKEDO(AKE)-ден PYG-ге
8.5869936
1 AKEDO(AKE)-ден RWF-ге
Fr1.7592924
1 AKEDO(AKE)-ден SBD-ге
$0.009964884
1 AKEDO(AKE)-ден SCR-ге
0.01731444
1 AKEDO(AKE)-ден SRD-ге
$0.0466158
1 AKEDO(AKE)-ден SVC-ге
$0.010582392
1 AKEDO(AKE)-ден SZL-ге
L0.02094684
1 AKEDO(AKE)-ден TMT-ге
m0.0042378
1 AKEDO(AKE)-ден TND-ге
د.ت0.003577914
1 AKEDO(AKE)-ден TTD-ге
$0.008197116
1 AKEDO(AKE)-ден UGX-ге
Sh4.2184272
1 AKEDO(AKE)-ден XAF-ге
Fr0.690156
1 AKEDO(AKE)-ден XCD-ге
$0.00326916
1 AKEDO(AKE)-ден XOF-ге
Fr0.690156
1 AKEDO(AKE)-ден XPF-ге
Fr0.1247124
1 AKEDO(AKE)-ден BWP-ге
P0.016248936
1 AKEDO(AKE)-ден BZD-ге
$0.002433708
1 AKEDO(AKE)-ден CVE-ге
$0.115909884
1 AKEDO(AKE)-ден DJF-ге
Fr0.2155224
1 AKEDO(AKE)-ден DOP-ге
$0.077963412
1 AKEDO(AKE)-ден DZD-ге
د.ج0.158263668
1 AKEDO(AKE)-ден FJD-ге
$0.002748516
1 AKEDO(AKE)-ден GNF-ге
Fr10.527906
1 AKEDO(AKE)-ден GTQ-ге
Q0.009274728
1 AKEDO(AKE)-ден GYD-ге
$0.253250928
1 AKEDO(AKE)-ден ISK-ге
kr0.1525608

AKEDO Ресурс

AKEDO тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми AKEDO веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: AKEDO туралы басқа сұрақтар

AKEDO (AKE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AKE бағасы — 0.0012108 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AKE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AKE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0012108. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
AKEDO үшін нарықтық капитализация қандай?
AKE үшін нарықтық капитализация: $ 27.60M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AKE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AKE айналымдағы ұсынысы: 22.80B USD.
AKE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AKE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.003244164590350006 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AKE бағасы қандай болды?
AKE 0.000357263506855573 USD ATL бағасына жетті.
AKE үшін сауда көлемі қандай?
AKE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 131.63K USD.
Биыл AKE өседі ме?
AKE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AKE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:40:59 (UTC+8)

AKEDO (AKE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

AKE-ден USD-ге калькуляторы

Сома

AKE
AKE
USD
USD

1 AKE = 0.0012108 USD

AKE-мен саудалаңыз

AKE/USDT
$0.0012108
$0.0012108$0.0012108
-5.77%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

