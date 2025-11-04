БиржаDEX+
GUANO ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы GUANO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GUANO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GUANO туралы толығырақ

GUANO Баға туралы ақпарат

GUANO деген не

GUANO Ресми веб-сайт

GUANO Токеномикасы

GUANO Баға болжамы

GUANO Логотип

GUANO Баға (GUANO)

Листингтен жойылды

1 GUANO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00015791
$0.00015791$0.00015791
-15.30%1D
USD
GUANO (GUANO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:55:33 (UTC+8)

GUANO (GUANO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103775
$ 0.00103775$ 0.00103775

$ 0
$ 0$ 0

-0.31%

-15.33%

-14.24%

-14.24%

GUANO (GUANO) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде GUANO мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GUANO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00103775, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GUANO соңғы бір сағатта -0.31% өзгерді, 24 сағат ішінде -15.33%, ал соңғы 7 күнде -14.24% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

GUANO (GUANO) Нарықтық ақпарат

$ 111.71K
$ 111.71K$ 111.71K

--
----

$ 133.59K
$ 133.59K$ 133.59K

707.44M
707.44M 707.44M

845,998,170.2656571
845,998,170.2656571 845,998,170.2656571

GUANO нарықтық капитализациясы $ 111.71K, тәуліктік сауда көлемі --. GUANO айналымдағы мөлшері 707.44M, жалпы мөлшері 845998170.2656571. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 133.59K.

GUANO (GUANO) Баға тарихы USD

Бүгін, GUANO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде GUANO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде GUANO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде GUANO - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-15.33%
30 күн$ 0-21.12%
60 күн$ 0-34.61%
90 күн$ 0--

GUANO (GUANO) деген не

Guano is the Solana ecosystem’s digital fertilizer and growth accelerator—an innovative utility token created to enrich and expand the BAT economy on Solana. Created by active members of the BAT community, Guano serves as a nutrient-rich digital resource designed to reward participation, encourage collaboration, and foster long-term, sustainable growth across a wide range of decentralized projects.

At its core, Guano exists to amplify community-driven initiatives by providing a mechanism that supports early-stage development and engagement. Just like natural guano enriches soil to help crops flourish, $GUANO enriches ecosystems to help digital communities grow. It is not meant to replace BAT, but to strengthen and complement it—especially in the new environment that Solana offers with its lightning-fast transactions and low-cost infrastructure.

The project’s initial phase is focused on Guano Farming. BAT holders who bridge over to Solana can stake their SPL-BAT into the Cave, a symbolic and literal staking pool, in order to farm $GUANO. This process rewards long-term holders and active participants, giving them an additional layer of utility for their BAT while actively supporting the Solana-based expansion of the BAT economy.

Loading the Cave with Guano is more than just a technical step—it’s a community-wide effort to lay the foundation for what the team calls an Eguanomy: a regenerative, BAT-powered economy built on contribution and shared values. The Eguanomy flips the typical crypto model on its head by focusing not on speculation, but on sustainability. Every interaction within the system—from staking to participation in discussions—helps "fertilize" the ecosystem and prepare it for deeper growth.

But the vision for Guano extends far beyond staking. The token is meant to power DAO-based decision making, provide liquidity incentives, and eventually support tools and platforms that push the BAT-Solana synergy even further. The roadmap emphasizes collaboration, community governance, and decentralized development, with Guano as the fuel behind it all.

In the end, Guano is more than just a utility token—it’s an invitation to co-create a future where communities aren’t just consumers of value, but the producers of it. If you believe in decentralization, in the power of collective action, and in building something that lasts, then now is the time to get involved. Join the Guano chat on Telegram, stake your SPL-BAT, and help grow the future—one step, and one shovel of Guano, at a time.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

GUANO (GUANO) Ресурс

Ресми веб-сайт

GUANO Баға болжамы (USD)

GUANO (GUANO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін GUANO (GUANO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: GUANO.

Қазір GUANO баға болжамын тексеріңіз!

GUANO - жергілікті валюталарға

GUANO (GUANO) токеномикасы

GUANO (GUANO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GUANO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: GUANO (GUANO) туралы басқа сұрақтар

GUANO (GUANO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GUANO бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GUANO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GUANO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
GUANO үшін нарықтық капитализация қандай?
GUANO үшін нарықтық капитализация: $ 111.71K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GUANO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GUANO айналымдағы ұсынысы: 707.44M USD.
GUANO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GUANO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00103775 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GUANO бағасы қандай болды?
GUANO 0 USD ATL бағасына жетті.
GUANO үшін сауда көлемі қандай?
GUANO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GUANO өседі ме?
GUANO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GUANO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:55:33 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

