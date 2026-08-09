Strike Robotの現在のリアルタイム価格はいくらですか？

Strike Robotの価格は¥0.2522571064059277968000で、直近24時間の価格変動率は4.71%です。

本日どれくらいの取引活動が見られますか？

主要な取引所を通じて合計¥--が取引されており、市場参加が活発で流動性が継続的に維持されていることを示しています。

SR市場の流動性はどの程度ですか？

--/100という流動性スコアは、注文簿の厚さや大口注文の効率的な執行能力、主要取引ペアにおけるスプレッドの狭さを反映しています。

一日の取引レンジは何を示していますか？

¥0.2399294931878385816000から¥0.2517528021873016152000までの価格変動は、現在のボラティリティ水準と日中における勢いを強調しています。

Strike Robotの現在の市場ランキングはどのくらいですか？

現在、ランキングは#2414位に位置しており、¥252256151.88690200592000の時価総額によって支えられています。

供給量は価格安定にどのような役割を果たしますか？

1000000000.0トークンの流通供給量は、特に需要が高まったり希少性が増したりする時期において、価格の動きに直接影響を与えます。

Strike Robotの流動性プロファイルに影響を与える要因は何ですか？

流動性はマーケットメイカーの活動、取引ペアの多様性、取引所の深度、および--ネットワークからのエコシステムへの関与に依存しています。