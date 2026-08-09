Pearプロトコルとは何ですか？

Pearプロトコルは、ペア取引の拠点です。ユーザーは、ワンクリックでレバレッジをかけたオンチェーンのロング・ショート「ペア取引」に参加できます。例えば、SolanaがCardanoを上回ると考えている場合、Pear上でSOL/ADAペアをロングし、グラフを手軽に表示してリスクを簡単に確認・管理でき、さらに自分のポジションをコミュニティと共有することも可能です。すべてのポジションにはステーブルコイン（USDC）のみを担保として用い、一部のペアでは最大60倍のレバレッジを利用できます。

Pear Protocolの現在の価格はいくらですか？

Pear Protocol（PEAR）は、¥2.2602353257203121584000で取引されており、直近24時間の価格変動率は-0.43%です。このリアルタイムデータは、世界中の取引所から集められた価格情報を統合し、トレーダーがいつでも正確な市場評価を得られるよう提供しています。

Pear Protocolはそのエコシステムにおいてどのような役割を果たしていますか？

--ネットワークの中核的な資産であり、Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystemセクターの一員であるPEARは、決済、ステーキング、ガバナンス投票、流動性インセンティブなど、重要な機能を支えることがよくあります。その設計次第で、エコシステム全体におけるアプリケーションやスマートコントラクトの動作に影響を及ぼすことがあります。

今日、PEARはどの程度活発に取引されていますか？

直近24時間の取引量は¥--でした。高い取引量は通常、投資家の強い関心と健全な流動性、そして大小問わずトレーダーにとってより良い執行状況を示しています。

Pear Protocolの流通供給量はいくらですか？

本日、流通しているトークン数は483688023.5280123です。これは取引可能となる供給量を示します。流通供給量は、投資家が希少性やインフレ動向、長期的なトークン分配の可能性を推定するのに役立ちます。

PEARの時価総額とランキングはいくらですか？

Pear Protocolは現在、時価総額¥1093237262.34363229680000でランキング#1375に位置しており、同セクター内で認知された資産の仲間入りを果たしています。これにより、投資家はその相対的な規模を測定することが可能です。

Pear Protocolは過去24時間にどのように推移しましたか？

直近24時間の価格変動率は-0.43%でした。短期的な価格変動は、取引心理や流動性の変化、あるいは--ネットワークに関連する出来事によって左右されることがあります。

Pear Protocolは同じカテゴリーの類似資産と比べてどうでしょうか？

Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystemセグメント内では、PEARは強力な取引水準と高い流動性、さらにエコシステム内での継続的なユースケースによって、競争力のある活動を示しています。