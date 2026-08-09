Paystreamは、モジュール式のSolanaプロトコルであり、ピアツーピアの貸出、レバレッジを活用した流動性提供、収益ルーティングを単一の資本効率の高いエンジンに統合しています。

Paystreamは公正なミッドマーケットレートで貸し手と借り手をマッチングし、遊休資本を自動化されたルーティングとレバレッジを活用したLP戦略を通じて生産的な流動性へと変換します。この戦略はRaydium CLMM、Meteora DLMM、およびDAMM v2プール全体に適用されます。

PAYSの現在の市場価格はいくらですか？

現在、¥4.8291531134242929624000で評価されており、過去24時間の価格変動率は0.02%です。価格の更新はリアルタイムの集計された市場データを反映しています。

Paystreamの取引所全体での流動性はどのくらいですか？

流動性スコアが--/100であるため、PAYSは高取引量の取引所において安定した市場深度を示しています。

PAYSの1日あたりの取引量はいくらですか？

過去24時間に、トレーダーたちは¥--相当のPAYSを取引しました。高い取引量はスプレッドの縮小とスムーズな取引につながります。

今日のPaystreamの価格レンジはいくらですか？

¥4.828669519490673948000から¥4.8295555781124693132000の間で取引され、一日のボラティリティの幅を捉えています。

PAYSのグローバル市場におけるアクセス性と人気を左右する要因は何ですか？

その要因には、取引所への上場、取引ペアの可用性、流動性の深さ、およびPAYSが--エコシステム内にどれほど統合されているかなどが含まれます。