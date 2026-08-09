Genius Token 価格(POCK)
Genius Token (POCK) の本日のライブ価格は $ 0.00208813 で、直近24時間で 10.68% 変動しました。現在の POCK から USD への変換レートは、$ 0.00208813 につき POCK です。
Genius Token は現在、時価総額 $ 1,853,635 で #- 位、循環供給量は 887.71M POCK です。直近24時間の POCK は、$ 0.00188258 (安値) から $ 0.00211569 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は $ 0.00742828、史上最安値は $ 0 です。
短期的なパフォーマンスでは、POCK は直近1時間で -0.19%、直近7日間で +7.72% 変動しました。直近1日間の累計取引高は $ 3.34K に達しました。
Genius Token の現在の時価総額は $ 1.85M、24時間取引高は $ 3.34K です。POCK の循環供給量は 887.71M、総供給量は 997600859.289729 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 2.08M です。
-0.19%
+10.68%
+7.72%
+7.72%
本日の Genius Token から USD への価格変動率は $ +0.00020152 です。
過去30日間における Genius Token から USD への価格変動率は $ -0.0006061511 です。
過去60日間における Genius Token から USD への価格変動率は $ -0.0002197604 です。
過去90日間における Genius Token から USD への価格変動率は $ +0.0000006341812261588 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ +0.00020152
|+10.68%
|30日
|$ -0.0006061511
|-29.02%
|60日
|$ -0.0002197604
|-10.52%
|90日
|$ +0.0000006341812261588
|+0.00%
2040年、Genius Token の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は $ -- に達する可能性があります。
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Genius Tokenの現在の価格はいくらですか？
Genius Token（POCK）は、¥0.3321800043823389920000で取引されており、直近24時間の価格変動率は10.68%です。このリアルタイムデータは、世界中の取引所から集められた価格情報を統合し、トレーダーがいつでも正確な市場評価を得られるよう提供しています。
Genius Tokenはそのエコシステムにおいてどのような役割を果たしていますか？
--ネットワークの中核的な資産であり、Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystemセクターの一員であるPOCKは、決済、ステーキング、ガバナンス投票、流動性インセンティブなど、重要な機能を支えることがよくあります。その設計次第で、エコシステム全体におけるアプリケーションやスマートコントラクトの動作に影響を及ぼすことがあります。
今日、POCKはどの程度活発に取引されていますか？
直近24時間の取引量は¥--でした。高い取引量は通常、投資家の強い関心と健全な流動性、そして大小問わずトレーダーにとってより良い執行状況を示しています。
Genius Tokenの流通供給量はいくらですか？
本日、流通しているトークン数は887710859.289729です。これは取引可能となる供給量を示します。流通供給量は、投資家が希少性やインフレ動向、長期的なトークン分配の可能性を推定するのに役立ちます。
POCKの時価総額とランキングはいくらですか？
Genius Tokenは現在、時価総額¥294876507.89139418400000でランキング#2270に位置しており、同セクター内で認知された資産の仲間入りを果たしています。これにより、投資家はその相対的な規模を測定することが可能です。
Genius Tokenは過去24時間にどのように推移しましたか？
直近24時間の価格変動率は10.68%でした。短期的な価格変動は、取引心理や流動性の変化、あるいは--ネットワークに関連する出来事によって左右されることがあります。
Genius Tokenは同じカテゴリーの類似資産と比べてどうでしょうか？
Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystemセグメント内では、POCKは強力な取引水準と高い流動性、さらにエコシステム内での継続的なユースケースによって、競争力のある活動を示しています。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
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