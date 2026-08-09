ChowdLaunch 価格(CHWDR)
ChowdLaunch (CHWDR) の本日のライブ価格は $ 0 で、直近24時間で 0.99% 変動しました。現在の CHWDR から USD への変換レートは、$ 0 につき CHWDR です。
ChowdLaunch は現在、時価総額 $ 321,190 で #- 位、循環供給量は 1.00B CHWDR です。直近24時間の CHWDR は、$ 0 (安値) から $ 0 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は $ 0、史上最安値は $ 0 です。
短期的なパフォーマンスでは、CHWDR は直近1時間で -0.55%、直近7日間で -- 変動しました。直近1日間の累計取引高は $ 49.72K に達しました。
ChowdLaunch の現在の時価総額は $ 321.19K、24時間取引高は $ 49.72K です。CHWDR の循環供給量は 1.00B、総供給量は 1000000000.0 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 321.19K です。
-0.55%
-0.99%
--
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本日の ChowdLaunch から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における ChowdLaunch から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去60日間における ChowdLaunch から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去90日間における ChowdLaunch から USD への価格変動率は $ 0 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ 0
|-0.99%
|30日
|$ 0
|--
|60日
|$ 0
|--
|90日
|$ 0
|--
2040年、ChowdLaunch の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は $ -- に達する可能性があります。
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ChowdLaunchの現在の取引価格はいくらですか？
ChowdLaunch（CHWDR）の現在の価格は¥ JPYで、直近24時間における価格変動率は-0.99%です。この価格は主要な取引所全体を統合した最新の市場レートを示しており、リアルタイムの市場動向に基づいて継続的に更新されます。
今日のChowdLaunchの価格変動に影響を与えている要因は何ですか？
直近24時間の価格変動は、市場センチメント、流動性の変動、およびMeme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme,Pools Launchpadセクター全体のパフォーマンスの複合的な要因によって形成されています。さらに、より広範な経済トレンドや--上のオンチェーン活動も短期的なボラティリティに寄与する可能性があります。
CHWDRへの取引関心度はどの程度ですか？
投資家らは過去24時間で¥--の取引量を生成しており、活発な参加が見られます。取引量が高まるほど、投資家の信頼感が強まり、価格形成がより良好になる傾向があります。
ChowdLaunchがグローバル暗号市場で占める位置はどこですか？
現在、市場ランキングは#4135で、時価総額は¥51095460.23990176980000です。これにより、同セクター内で比較的安定した資産として位置づけられています。
CHWDRの流通供給量から何が分かりますか？
流通しているトークン数は1000000000.0であり、その供給量は希少性、長期的なインフレ率、そして市場評価を決定する上で重要な役割を果たしています。
今日の価格は、ChowdLaunchの最近のパフォーマンスと比べてどうですか？
直近24時間における価格帯は¥から¥までで、その日の内でのボラティリティを示しており、トレーダーが短期的な価格チャンスを評価するのに役立ちます。
ChowdLaunchは類似資産と比べてどうでしょうか？
Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme,Pools Launchpadトークン間で比較すると、CHWDRは安定した取引量と小口・機関投資家からの一貫した関心を背景に、引き続き競争力のあるパフォーマンスを示しています。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産
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