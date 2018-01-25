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本日の Zilliqa のライブ価格は 0.00282 JPY です。ZIL の時価総額は 56,519,466.5435050887 JPY です。日本 のリアルタイムの ZIL から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Zilliqa のライブ価格は 0.00282 JPY です。ZIL の時価総額は 56,519,466.5435050887 JPY です。日本 のリアルタイムの ZIL から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Zilliqa価格(ZIL)

1 ZIL から JPY へのライブ価格：

¥0.441013
¥0.441013¥0.441013
-8.02%1D
JPY
Zilliqa (ZIL) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:58:12 (UTC+8)

Zilliqa 本日の価格

Zilliqa (ZIL) の本日のライブ価格は ¥ 0.00282 で、直近24時間で 8.02% 変動しました。現在の ZIL から JPY への変換レートは、¥ 0.00282 につき ZIL です。

Zilliqa は現在、時価総額 ¥ 56.52M#328 位、循環供給量は 20.04B ZIL です。直近24時間の ZIL は、¥ 0.002657 (安値) から ¥ 0.003463 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 40.23804967、史上最安値は ¥ 0.38892145912985 です。

短期的なパフォーマンスでは、ZIL は直近1時間で -7.15%、直近7日間で -2.80% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 62.96K に達しました。

Zilliqa (ZIL) 市場情報

No.328

¥ 56.52M
¥ 56.52M¥ 56.52M

¥ 62.96K
¥ 62.96K¥ 62.96K

¥ 59.22M
¥ 59.22M¥ 59.22M

20.04B
20.04B 20.04B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

20,484,319,434.628693
20,484,319,434.628693 20,484,319,434.628693

95.43%

2018-01-25 00:00:00

¥ 1.2717
¥ 1.2717¥ 1.2717

ZIL

Zilliqa の現在の時価総額は ¥ 56.52M、24時間取引高は ¥ 62.96K です。ZIL の循環供給量は 20.04B、総供給量は 20484319434.628693 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 59.22M です。

Zilliqa 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.002657
¥ 0.002657¥ 0.002657
24H 最安値
¥ 0.003463
¥ 0.003463¥ 0.003463
24H 最高値

¥ 0.002657
¥ 0.002657¥ 0.002657

¥ 0.003463
¥ 0.003463¥ 0.003463

¥ 40.23804967
¥ 40.23804967¥ 40.23804967

¥ 0.38892145912985
¥ 0.38892145912985¥ 0.38892145912985

-7.15%

-8.02%

-2.80%

-2.80%

Zilliqa (ZIL) 価格履歴 JPY

Zilliqa の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.03845319-8.02%
30日¥ -0.000198-6.57%
60日¥ -0.000248-8.09%
90日¥ -0.001627-36.59%
Zilliqa 本日の価格変動

本日 ZIL は、 ¥ -0.03845319 (-8.02%) の変動を記録しました。

Zilliqa 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.000198 (-6.57%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Zilliqa 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、ZIL は、 ¥ -0.000248 (-8.09%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Zilliqa 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.001627 (-36.59%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Zilliqa (ZIL) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Zilliqa 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Zilliqa の分析

この分析では、AIモデルを活用して Zilliqa の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Zilliqa 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の ZIL 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 35% | 弱気 65%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)価格 > 上限バンド上限バンドに接触または突破「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

ZIL_USDTは4時間足チャートにおいて、0.00297の価格水準で推移しています。価格は中枢ポイントである0.002399およびR2レジスタンスである0.002463を明確に上回っており、買い勢力が優位な状況です。しかし、相場全体の構造は拡散傾向にあり、上方には直近で明確に定義された抵抗線が存在しません。一方、下方では0.00244のR1と0.002399の中枢が遠方での押し戻しの基準となっています。 市場は通常とは異なる高値圏に位置しており、現在の価格と構造の重心との乖離が大きいことが確認されます。また、各種指標の整合性も欠けており、価格は従来のボラティリティ帯から大きく逸脱している状態です。 MACDはデッドクロスのシグナルを示しており、短期線と長期線が下向きに分岐しています。これにより、勢いの分布は売り優勢の特徴を呈しています。RSIは中立ゾーンに位置しており、現時点では多空両勢力のバランスが一時的に保たれています。KDJやStochRSIの数値も明確な方向性を示していません。MA（移動平均）系の買い注文カウントはゼロであり、上昇トレンドを支える要因も見当たりません。ボラティリティは現状維持で、ボリンジャーバンドの形状も極端な拡張や収縮を示していません。短期的な勢いは下落方向へ傾いており、短期的な指標の層別化も顕著です。このため、下落圧力には技術的な根拠が備わっていると言えます。 近隣の重要な価格帯としては、0.002463が挙げられます。このレベルは現在の価格から比較的距離があり、次いで重要な参考水準として0.002440が存在します。さらに下側では、0.002399を中心としたサポートゾーンが密集しており、S1の0.002376、そしてS2の0.002335といった遠方の防衛ラインも重要視されています。現在の価格と直近の中枢ポイントとの間隔は広く、取引レンジの再定義が必要です。なお、上方には目立った即時の抵抗線はなく、下側では0.002399が重要な構造上の押し戻しポイントとなっています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Zilliqa の価格に影響を与える要因は何ですか？

Zilliqa（ZIL）の価格は、以下の要因によって影響を受けます：シャーディングプラットフォームにおけるネットワークの採用状況とdApp開発、企業とのパートナーシップ、ステーキング報酬とトークンエコノミー、全体的な暗号市場のセンチメント、規制関連のニュース、他のスケーラブルなブロックチェーンとの競争、取引量および流動性です。

人はなぜ今日 Zilliqa の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、売買の意思決定を行うアクティブトレーダーであったり、ポートフォリオのパフォーマンスをモニタリングしている投資家であったり、あるいは新たな投資を検討している人であったりするため、今日のZILの価格を知りたいと考えています。リアルタイムの価格情報は、市場動向やボラティリティ、取引のタイミングを評価するうえで役立ちます。また、リスク管理を行ううえでも、日々の価格推移を追跡することは不可欠です。

Zilliqa の価格予測

Zilliqa (ZIL) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ZIL の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Zilliqa (ZIL) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Zilliqa の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Zilliqa が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ZIL の 2026–2027 年の価格予測は Zilliqa 価格予測 ページでご確認いただけます。

Zilliqa について

Zilliqa（ZIL）は、高いスループットとセキュリティを提供することを目指し、多くのブロックチェーンプラットフォームが直面しているスケーラビリティの問題を解決することを目指した公開型、許可なしのブロックチェーンです。Zilliqaは、シャーディングと呼ばれる技術を採用しており、これによりネットワークが並行してトランザクションを処理することが可能となり、より高いトランザクション量を処理する能力が向上します。また、Zilliqaは独自のプログラミング言語であるScillaを導入しました。これはスマートコントラクト用の言語で、既存のスマートコントラクト言語よりも安全で、形式的な検証に適していることを目指しています。Zilliqaの典型的な使用例は、分散型アプリケーション（dApps）やデジタル広告で、その高いスケーラビリティは高いトランザクションレートを必要とするアプリケーションに特に適しています。

日本 で Zilliqa を購入して投資する方法

Zilliqa を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ZIL の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Zilliqa の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Zilliqa (ZIL) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Zilliqa が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Zilliqa (ZIL) の購入ガイド

Zilliqa でできること

Zilliqa を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Zilliqa (ZIL) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Zilliqa ( ZIL ) とは何か

このプロジェクトは、基本的なチェーンとして、トランザクションの速度とスケーラビリティの問題を解決することを目的としており、現在のブロックチェーンの最初の主要な問題を解決するために使用されます。また、スピードを上げながら安全性も考慮しているため、2人は比較的最適なバランスを見つけることができます。 ZILLIQAは問題の解決策です。これは、トランザクション速度を拡張するように設計された新しいブロックチェーンプラットフォームであり、マイナーの数が増えるにつれて増加します。イーサリアムの既存の30,000人の鉱夫のネットワークの規模では、ZILLIQAはイーサリアムの約1000倍のトランザクションレートを処理すると予想されます。 POWモードでは、トークンの参加は比較的多く、多くの鉱夫によってサポートされます。 ZILLIQAはEOSのスーパーライバルです。

ホワイトペーパー

Zilliqa資料

Zilliqa についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Zilliqaウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

BNB Chain EcosystemMade in ChinaSmart Contract Platform

よくある質問： Zilliqa に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 02:58:12 (UTC+8)

Zilliqa (ZIL) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Zilliqa についてさらに詳しく知る

ZIL USDT（先物取引）

ZIL をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ZIL USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Zilliqa (ZIL) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Zilliqa ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ZIL/USDT
¥0.44431
¥0.44431¥0.44431
-7.57%
21.75M (USDT)

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¥41.33810
¥41.33810¥41.33810

+4.94%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥199.0132
¥199.0132¥199.0132

+7.65%

JMDT

JMDT

JMDT

¥143.0113
¥143.0113¥143.0113

-5.93%

STONK

STONK

STONK

¥1.097587
¥1.097587¥1.097587

-0.37%

Squid

Squid

QUID

¥14.33410
¥14.33410¥14.33410

+0.60%

上昇率ランキング

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Isekai Blade

ISEK

¥0.847643
¥0.847643¥0.847643

+209.22%

Aether Network

Aether Network

AET

¥6.8452
¥6.8452¥6.8452

+66.41%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

¥0.0415265
¥0.0415265¥0.0415265

+76.33%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥3.358701
¥3.358701¥3.358701

+21.17%

Myros

Myros

MY

¥2.5905
¥2.5905¥2.5905

+10.00%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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1 ZIL = 0.44274 JPY