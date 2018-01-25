ページの最終更新日：2026-08-09 02:58:12 (UTC+8)
Zilliqa 本日の価格
Zilliqa (ZIL) の本日のライブ価格は ¥ 0.00282 で、直近24時間で 8.02% 変動しました。現在の ZIL から JPY への変換レートは、¥ 0.00282 につき ZIL です。
Zilliqa は現在、時価総額 ¥ 56.52M で #328 位、循環供給量は 20.04B ZIL です。直近24時間の ZIL は、¥ 0.002657 (安値) から ¥ 0.003463 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 40.23804967、史上最安値は ¥ 0.38892145912985 です。
短期的なパフォーマンスでは、ZIL は直近1時間で -7.15%、直近7日間で -2.80% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 62.96K に達しました。
Zilliqa (ZIL) 市場情報
21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000
20,484,319,434.628693
20,484,319,434.628693 20,484,319,434.628693
Zilliqa の現在の時価総額は ¥ 56.52M、24時間取引高は ¥ 62.96K です。ZIL の循環供給量は 20.04B、総供給量は 20484319434.628693 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 59.22M です。
Zilliqa 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.002657
¥ 0.002657¥ 0.002657
24H 最安値
¥ 0.003463
¥ 0.003463¥ 0.003463
24H 最高値
¥ 0.002657
¥ 0.002657¥ 0.002657
¥ 0.003463
¥ 0.003463¥ 0.003463
¥ 40.23804967
¥ 40.23804967¥ 40.23804967
¥ 0.38892145912985
¥ 0.38892145912985¥ 0.38892145912985
Zilliqa (ZIL) 価格履歴 JPY
Zilliqa の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ -0.03845319
|-8.02%
|30日
|¥ -0.000198
|-6.57%
|60日
|¥ -0.000248
|-8.09%
|90日
|¥ -0.001627
|-36.59%
Zilliqa 本日の価格変動
本日 ZIL は、 ¥ -0.03845319 (-8.02%) の変動を記録しました。
Zilliqa 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は ¥ -0.000198 (-6.57%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
Zilliqa 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、ZIL は、 ¥ -0.000248 (-8.09%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
Zilliqa 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.001627 (-36.59%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Zilliqa (ZIL) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Zilliqa 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の ZIL 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 35% | 弱気 65%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|StochRSI
|< 20
|売られ過ぎゾーン
|短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|0 買い
|0-20% 売り
|すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
|BOLL (20,2)
|価格 > 上限バンド
|上限バンドに接触または突破
|「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|価格 > R2
|R2の上方
|直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。
ZIL_USDTは4時間足チャートにおいて、0.00297の価格水準で推移しています。価格は中枢ポイントである0.002399およびR2レジスタンスである0.002463を明確に上回っており、買い勢力が優位な状況です。しかし、相場全体の構造は拡散傾向にあり、上方には直近で明確に定義された抵抗線が存在しません。一方、下方では0.00244のR1と0.002399の中枢が遠方での押し戻しの基準となっています。
市場は通常とは異なる高値圏に位置しており、現在の価格と構造の重心との乖離が大きいことが確認されます。また、各種指標の整合性も欠けており、価格は従来のボラティリティ帯から大きく逸脱している状態です。
MACDはデッドクロスのシグナルを示しており、短期線と長期線が下向きに分岐しています。これにより、勢いの分布は売り優勢の特徴を呈しています。RSIは中立ゾーンに位置しており、現時点では多空両勢力のバランスが一時的に保たれています。KDJやStochRSIの数値も明確な方向性を示していません。MA（移動平均）系の買い注文カウントはゼロであり、上昇トレンドを支える要因も見当たりません。ボラティリティは現状維持で、ボリンジャーバンドの形状も極端な拡張や収縮を示していません。短期的な勢いは下落方向へ傾いており、短期的な指標の層別化も顕著です。このため、下落圧力には技術的な根拠が備わっていると言えます。
近隣の重要な価格帯としては、0.002463が挙げられます。このレベルは現在の価格から比較的距離があり、次いで重要な参考水準として0.002440が存在します。さらに下側では、0.002399を中心としたサポートゾーンが密集しており、S1の0.002376、そしてS2の0.002335といった遠方の防衛ラインも重要視されています。現在の価格と直近の中枢ポイントとの間隔は広く、取引レンジの再定義が必要です。なお、上方には目立った即時の抵抗線はなく、下側では0.002399が重要な構造上の押し戻しポイントとなっています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
Zilliqa の価格に影響を与える要因は何ですか？
Zilliqa（ZIL）の価格は、以下の要因によって影響を受けます：シャーディングプラットフォームにおけるネットワークの採用状況とdApp開発、企業とのパートナーシップ、ステーキング報酬とトークンエコノミー、全体的な暗号市場のセンチメント、規制関連のニュース、他のスケーラブルなブロックチェーンとの競争、取引量および流動性です。
人はなぜ今日 Zilliqa の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、売買の意思決定を行うアクティブトレーダーであったり、ポートフォリオのパフォーマンスをモニタリングしている投資家であったり、あるいは新たな投資を検討している人であったりするため、今日のZILの価格を知りたいと考えています。リアルタイムの価格情報は、市場動向やボラティリティ、取引のタイミングを評価するうえで役立ちます。また、リスク管理を行ううえでも、日々の価格推移を追跡することは不可欠です。
Zilliqa の価格予測
Zilliqa (ZIL) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ZIL の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。Zilliqa (ZIL) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Zilliqa の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Zilliqa が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ZIL の 2026–2027 年の価格予測は Zilliqa 価格予測
ページでご確認いただけます。
Zilliqa について
Zilliqa（ZIL）は、高いスループットとセキュリティを提供することを目指し、多くのブロックチェーンプラットフォームが直面しているスケーラビリティの問題を解決することを目指した公開型、許可なしのブロックチェーンです。Zilliqaは、シャーディングと呼ばれる技術を採用しており、これによりネットワークが並行してトランザクションを処理することが可能となり、より高いトランザクション量を処理する能力が向上します。また、Zilliqaは独自のプログラミング言語であるScillaを導入しました。これはスマートコントラクト用の言語で、既存のスマートコントラクト言語よりも安全で、形式的な検証に適していることを目指しています。Zilliqaの典型的な使用例は、分散型アプリケーション（dApps）やデジタル広告で、その高いスケーラビリティは高いトランザクションレートを必要とするアプリケーションに特に適しています。
日本 で Zilliqa を購入して投資する方法
Zilliqa を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ZIL の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Zilliqa の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Zilliqa (ZIL) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Zilliqa が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Zilliqa でできること
Zilliqa を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Zilliqa (ZIL) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Zilliqa ( ZIL ) とは何か
このプロジェクトは、基本的なチェーンとして、トランザクションの速度とスケーラビリティの問題を解決することを目的としており、現在のブロックチェーンの最初の主要な問題を解決するために使用されます。また、スピードを上げながら安全性も考慮しているため、2人は比較的最適なバランスを見つけることができます。 ZILLIQAは問題の解決策です。これは、トランザクション速度を拡張するように設計された新しいブロックチェーンプラットフォームであり、マイナーの数が増えるにつれて増加します。イーサリアムの既存の30,000人の鉱夫のネットワークの規模では、ZILLIQAはイーサリアムの約1000倍のトランザクションレートを処理すると予想されます。 POWモードでは、トークンの参加は比較的多く、多くの鉱夫によってサポートされます。 ZILLIQAはEOSのスーパーライバルです。
ホワイトペーパー
Zilliqaのホワイトペーパーは、Zilliqaチームがプラットフォームをゼロから構築するため、2年以上にわたる研究・開発を経て作成したものである。このホワイトペーパーには個々のチームメンバーの名前は記載されていないが、プロジェクトはテクノロジー、ファイナンス、ブロックチェーン分野のベテラン専門家を含む規模へと成長している。チームの技術力は、ネットワークシャーディング、コンセンサスメカニズム、Scillaスマートコントラクト言語といった複雑なコンポーネントの実装に反映されている。ホワイトペーパー公開後、Zilliqaはシンガポールおよび国際的に強い存在感を確立し、ブロックチェーンの研究・開発に積極的に関与する貢献者が多数参加している。本プロジェクトは、ブロックチェーン開発に特化した技術企業「Zilliqa Research」によって支援されており、学術機関および業界リーダーとの活発なパートナーシップも維持している。チームは、DeFi、NFT、エンタープライズソリューションなど、特定の分野に特化したスペシャリストを継続的に採用することで、さらに拡大を続けている。
Zilliqaの主要なパフォーマンス戦略は「シャーディング」であり、ネットワークを分割して、複数のシャードがそれぞれ異なるトランザクションを同時に処理できるようにすることで、すべてのノードがすべてのトランザクションを処理する必要性を排除します。このシステムには2種類の主要なノードカテゴリが含まれており、1つはシャード内でトランザクションを処理する「通常ノード」、もう1つはより上位レベルでネットワーク全体を調整する「ディレクトリサービス（DS）ノード」です。いずれかのタイプのノードとして参加するには、マシンがBitcoinのマイニングと同様のプルーフ・オブ・ワーク（PoW）パズルを解く必要がありますが、これは合意形成（コンセンサス）の確立ではなく、なりすまし（偽のアイデンティティ）を防ぐための手段です。トランザクションの処理は、送信者のアドレスに基づいて各シャードに割り当てられる方式で組織化されています。各シャードは実用的ビザンチン耐性（PBFT）により合意に達し、その後DS委員会が各シャードから承認された結果を集約して最終ブロックを作成し、それをブロックチェーンに追加します。ScillaはZilliqaの重要な差別化要素であり、並列処理および形式検証（フォーマル・バーフィケーション）のために設計されており、シャードがネットワーク全体で同一の作業を繰り返すのではなく、計算の異なる部分を同時並行的に処理できるようになります。またZilliqaは、ZRC-2（代替可能なトークン向け）、ZRC-6（代替不可能なトークン（NFT）向け）、ZRC-4（マルチシグネチャ・ウォレット向け）といった既存の標準にも対応しています。
ZilliqaのネイティブトークンはZILであり、上限は210億トークンです。ZILはトランザクション手数料の支払い、スマートコントラクトの実行、ガバナンス参加のためのステーキング、およびネットワークの運用・セキュリティ確保を支援するマイナーへの報酬に使用されます。ホワイトペーパーで説明された初期の配布方式は、10年間にわたる段階的なリリースを目指したものでしたが、2020年10月のステーキング導入によりこのモデルは変更されました。ステーキングにより、トークン保有者はガバナンスに参加し、報酬を得ることができます。年間利回り（APY）は、ステーキングされたZILの総量に応じて変動します。マイナーへのインセンティブは、主に2つの役割から発生します：シャード内でのトランザクション処理とDSノードとしての機能です。これらの報酬は、ビットコインの「ハーフィング」と概念的に似た、より滑らかなパターンで時間とともに減少していきます。これは、急激な減少によってマイニング参加が減退することを防ぐことを意図しています。基本的なネットワーク報酬に加えて、Zilliqaはユーザーが流動性を提供し、追加の報酬を得られるDeFiプロトコルも導入しています。
ホワイトペーパーには詳細なロードマップが記載されていませんが、Zilliqaはリリース以降、そのエコシステムを大幅に拡大しています。その戦略的方針は、主に3つの優先事項に基づいています：技術的進歩、エコシステムの成長、および企業向け採用です。技術面では、プロジェクトはシャーディングアーキテクチャおよびスマートコントラクト機能の継続的な改善を進めるとともに、クロスチェーン相互運用性を実現するための「ZilBridge」を導入しています。また、「Zilliqa 2.0」の開発も推進しており、これはネットワークパフォーマンスおよび全体的なユーザーエクスペリエンスの向上を目的とした取り組みです。エコシステム面では、DeFi機能の拡充、NFTマーケットプレイスへの支援、ゲームプラットフォームの実装などが行われています。さらにZilliqaは、ネットワーク上で開発を行うデベロッパーおよびチームを支援するため、グラントおよび技術サポートを通じたイニシアチブも展開しています。企業向け採用も引き続き中心的な焦点であり、金融、ゲーム、デジタル広告などの業界におけるパートナーシップに加え、これらの分野向けにスケーラブルかつセキュアなブロックチェーンアプリケーションの開発が継続されています。
Zilliqaは、ネットワークのシャーディングを通じて暗号資産におけるスケーリングのボトルネックを克服するために作成されたブロックチェーン・プラットフォームです。ネットワークをより小さなグループに分割し、トランザクションを並列処理することで、1秒あたり数千件のトランザクションというスループットを実現し、イーサリアムと比較して最大で1000倍の処理能力を提供可能です。またZilliqaでは、並列実行および大規模な計算を目的として設計されたスマートコントラクト言語「Scilla」を採用しています。2019年のメインネット公開以降、本プロジェクトはDeFi、NFT、および企業向けブロックチェーンソリューションにおいて注目されるプラットフォームへと成長しました。
Zilliqa資料
Zilliqa についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Zilliqa に関するその他の質問
Zilliqa が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Zilliqa の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Zilliqa の価格は ¥ 0.44274 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Zilliqa は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、ZIL への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Zilliqa がMEXCで取引されました。
ZIL ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Zilliqa 価格を確認するには、ZIL 価格のページにアクセスしてください。
ZIL の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,055.67
-0.04%
ETH
1,921.4
-0.06%
GOLD(XAUT)
4,330.29
-0.03%
SOL
76.11
-0.36%
XMR
384.52
+0.24%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、ZIL/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Zilliqa の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Zilliqa 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Zilliqa (ZIL) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：2026-08-09 02:58:12 (UTC+8)
Zilliqa (ZIL) 業界の重要最新情報
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
ZIL USDT（先物取引）
ZIL をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ZIL USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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