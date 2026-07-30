ZIGCOIN (ZIG) 本日のテクニカル分析 ZIGCOIN 分析ページでは、AIによって生成された ZIG の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ZIGCOIN の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

ZIGCOIN (ZIG) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.039916 -- +0.89% -10.35% +18.12%

ZIGCOIN テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる ZIGCOIN の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い売り 売却 19 中立 4 購入 3 移動平均 : 強い売り 売却 12 中立 1 購入 1 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 3 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.04009 0.04008 R2 0.04008 0.04006 R1 0.04005 0.04005 PP 0.04004 0.04004 S1 0.04001 0.04002 S2 0.04 0.04001 S3 0.03997 0.04

ZIGCOIN 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.03M $0.13 M $0.17 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.01 M 3日間のアクティブ売却額 $0.01 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.02 M 7日間のアクティブ売却額 $0.02 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 ZIGCOIN 資本フロー 純流入 ZIGUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 $0.00 M 0.04 2026-08-08 -$0.23 M 0.04 2026-08-07 -$1.40 M 0.04 2026-08-06 -$1.01 M 0.04 2026-08-05 -$0.22 M 0.04 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの ZIGCOIN (ZIG) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、ZIGCOIN ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 ZIG / USDT $0.039917 $0.039917 $0.039917 -0.20% 10.44M (USDT) 取 引