Zcash (ZEC) 本日のテクニカル分析
Zcash 分析ページでは、AIによって生成された ZEC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Zcash の分析内容について詳しくご覧ください。
Zcash (ZEC) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$505.02
|--
|+8.92%
|+1.98%
|-13.76%
Zcash テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Zcash の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
売却
売却 18
中立 3
購入 5
|移動平均:
|売却
|売却 11
|中立 0
|購入 3
|テクニカル指標:
|売却
|売却 7
|中立 3
|購入 2
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
504.7933
504.7466
R2
504.7466
504.7199
R1
504.7233
504.7034
PP
504.6766
504.6766
S1
504.6533
504.6499
S2
504.6066
504.6334
S3
504.5833
504.6066
Zcash 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-1.00M
$10.17 M
$11.17 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-1.11M
3日間のアクティブ購入額
$114.65 M
3日間のアクティブ売却額
$115.77 M
7日間のアクティブ売買差額
-1.71M
7日間のアクティブ購入額
$386.73 M
7日間のアクティブ売却額
$388.44 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Zcash 資本フロー
純流入ZECUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-09
|$0.01 M
|507.03
|2026-08-08
|-$0.42 M
|505.22
|2026-08-07
|$4.08 M
|512.24
|2026-08-06
|-$6.68 M
|492.52
|2026-08-05
|-$2.08 M
|516.00
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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