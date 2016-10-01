Zcash (ZEC) 本日のテクニカル分析 Zcash 分析ページでは、AIによって生成された ZEC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Zcash の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Zcash (ZEC) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $505.02 -- +8.92% +1.98% -13.76%

Zcash テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Zcash の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 18 中立 3 購入 5 移動平均 : 売却 売却 11 中立 0 購入 3 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 3 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 504.7933 504.7466 R2 504.7466 504.7199 R1 504.7233 504.7034 PP 504.6766 504.6766 S1 504.6533 504.6499 S2 504.6066 504.6334 S3 504.5833 504.6066

Zcash 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.00M $10.17 M $11.17 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -1.11M 3日間のアクティブ購入額 $114.65 M 3日間のアクティブ売却額 $115.77 M 7日間のアクティブ売買差額 -1.71M 7日間のアクティブ購入額 $386.73 M 7日間のアクティブ売却額 $388.44 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Zcash 資本フロー 純流入 ZECUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 $0.01 M 507.03 2026-08-08 -$0.42 M 505.22 2026-08-07 $4.08 M 512.24 2026-08-06 -$6.68 M 492.52 2026-08-05 -$2.08 M 516.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。