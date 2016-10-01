暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、Zcash のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、Zcash のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

ZEC についての詳細

ZEC 価格情報

ZEC とは

ZEC ホワイトペーパー

ZEC 公式ウェブサイト

ZEC トケノミクス

ZEC 価格予測

ZEC 履歴

ZEC 購入ガイド

ZEC から法定通貨への変換

ZEC 現物

ZEC USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Zcash (ZEC) 本日のテクニカル分析

Zcash (ZEC) 本日のテクニカル分析

Zcash 分析ページでは、AIによって生成された ZEC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Zcash の分析内容について詳しくご覧ください。

Zcash (ZEC) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$505.02--+8.92%+1.98%-13.76%
Zcash 価格について詳しく知る

Zcash テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Zcash の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 18
中立 3
購入 5
移動平均:売却売却 11中立 0購入 3
テクニカル指標:売却売却 7中立 3購入 2
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
504.7933
504.7466
R2
504.7466
504.7199
R1
504.7233
504.7034
PP
504.6766
504.6766
S1
504.6533
504.6499
S2
504.6066
504.6334
S3
504.5833
504.6066

Zcash 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.00M
$10.17 M
$11.17 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-1.11M
3日間のアクティブ購入額
$114.65 M
3日間のアクティブ売却額
$115.77 M
7日間のアクティブ売買差額
-1.71M
7日間のアクティブ購入額
$386.73 M
7日間のアクティブ売却額
$388.44 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Zcash 資本フロー

純流入ZECUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.01 M507.03
2026-08-08-$0.42 M505.22
2026-08-07$4.08 M512.24
2026-08-06-$6.68 M492.52
2026-08-05-$2.08 M516.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Zcash についてさらに詳しく知る

MEXCの Zcash (ZEC) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Zcash ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ZEC/USDT
$504.95
$504.95$504.95
-0.05%
2.20K (USDT)
ZEC/USDC
$504.35
$504.35$504.35
-0.22%
315.07 (USDT)
ZEC/USD1
$505.2
$505.2$505.2
+0.02%
105.23 (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

ZEC から USD の計算機

金額

ZEC
ZEC
USD
USD

1 ZEC = 505.02 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック