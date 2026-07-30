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YearnFinance (YFI) 本日のテクニカル分析

YearnFinance (YFI) 本日のテクニカル分析

YearnFinance 分析ページでは、AIによって生成された YFI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で YearnFinance の分析内容について詳しくご覧ください。

YearnFinance (YFI) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$2,101.1--+3.59%-3.18%-26.72%
YearnFinance 価格について詳しく知る

YearnFinance テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる YearnFinance の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 5
中立 5
購入 16
移動平均:強い買い売却 2中立 0購入 12
テクニカル指標:中立売却 3中立 5購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
2,108.6666
2,105.3333
R2
2,105.3333
2,103.4233
R1
2,103.6666
2,102.2433
PP
2,100.3333
2,100.3333
S1
2,098.6666
2,098.4233
S2
2,095.3333
2,097.2433
S3
2,093.6666
2,095.3333

YearnFinance 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.08M
$2.17 M
$2.10 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.70 M
3日間のアクティブ売却額
$0.69 M
7日間のアクティブ売買差額
0.04M
7日間のアクティブ購入額
$1.05 M
7日間のアクティブ売却額
$1.01 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

YearnFinance 資本フロー

純流入YFIUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.02 M2,094.20
2026-08-08$0.03 M2,101.50
2026-08-07$0.04 M2,070.60
2026-08-06-$0.04 M2,086.80
2026-08-05$0.03 M2,078.50

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの YearnFinance (YFI) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、YearnFinance ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
YFI/USDT
$2,101.1
$2,101.1$2,101.1
0.00%
27.82 (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

YFI
YFI
USD
USD

1 YFI = 2,101.1 USD

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