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本日の YearnFinance のライブ価格は 2.101,1 JPY です。YFI の時価総額は 75.252.886,272565159 JPY です。日本 のリアルタイムの YFI から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の YearnFinance のライブ価格は 2.101,1 JPY です。YFI の時価総額は 75.252.886,272565159 JPY です。日本 のリアルタイムの YFI から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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YearnFinance価格(YFI)

1 YFI から JPY へのライブ価格：

¥329.919,8
¥329.919,8¥329.919,8
0.00%1D
JPY
YearnFinance (YFI) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 02:50:55 (UTC+8)

YearnFinance 本日の価格

YearnFinance (YFI) の本日のライブ価格は ¥ 2.101,1 で、直近24時間で 0,00% 変動しました。現在の YFI から JPY への変換レートは、¥ 2.101,1 につき YFI です。

YearnFinance は現在、時価総額 ¥ 75.25M#318 位、循環供給量は 35.82K YFI です。直近24時間の YFI は、¥ 2.059 (安値) から ¥ 2.119,3 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 14.669.378,77871837、史上最安値は ¥ 116.091,942230773 です。

短期的なパフォーマンスでは、YFI は直近1時間で +0,24%、直近7日間で +3,59% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.58K に達しました。

YearnFinance (YFI) 市場情報

No.318

¥ 75.25M
¥ 75.25M¥ 75.25M

¥ 57.58K
¥ 57.58K¥ 57.58K

¥ 77,00M
¥ 77,00M¥ 77,00M

35.82K
35.82K 35.82K

36.646,35595035
36.646,35595035 36.646,35595035

ETH

YearnFinance の現在の時価総額は ¥ 75.25M、24時間取引高は ¥ 57.58K です。YFI の循環供給量は 35.82K、総供給量は 36646.35595035 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 77,00M です。

YearnFinance 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 2.059
¥ 2.059¥ 2.059
24H 最安値
¥ 2.119,3
¥ 2.119,3¥ 2.119,3
24H 最高値

¥ 2.059
¥ 2.059¥ 2.059

¥ 2.119,3
¥ 2.119,3¥ 2.119,3

¥ 14.669.378,77871837
¥ 14.669.378,77871837¥ 14.669.378,77871837

¥ 116.091,942230773
¥ 116.091,942230773¥ 116.091,942230773

+0,24%

0,00%

+3,59%

+3,59%

YearnFinance (YFI) 価格履歴 JPY

YearnFinance の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ 00,00%
30日¥ -68,8-3,18%
60日¥ +191,9+10,05%
90日¥ -766,1-26,72%
YearnFinance 本日の価格変動

本日 YFI は、 ¥ 0 (0,00%) の変動を記録しました。

YearnFinance 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -68,8 (-3,18%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

YearnFinance 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、YFI は、 ¥ +191,9 (+10,05%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

YearnFinance 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -766,1 (-26,72%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

YearnFinance (YFI) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

YearnFinance 価格履歴ページ を今すぐチェック。

YearnFinance の分析

この分析では、AIモデルを活用して YearnFinance の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

YearnFinance 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の YFI 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

YFI_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢ポイントである2076.6666付近で推移しており、現在の価格2077.4はその中枢軸に非常に近い位置にあります。価格はS1とR1によって形成される狭いレンジ内に収まっており、買い手と売り手の勢力がこの水準で一時的に拮抗しています。 移動平均線のシステムは短期的な買いシグナルを示しており、3～4周期のMAおよびEMAがいずれも上昇方向を指し示していることから、ミクロな構造には上向きの牽引力が存在することが窺えます。 一方で、MACD指標はデッドクロスの形態を形成しており、速い線と遅い線が下方へ発散する動きを見せています。これは中期的なモメンタムが弱まりつつあることを示唆しています。RSIは中立域にあり、過買や過売といった極端な状況には至っていないため、市場心理は比較的冷静な状態を維持しています。 KDJおよびStochRSIの数値からは明確な一方的なトレンドの方向性は読み取れず、ボラティリティも低調な横ばいの動きが続いています。また、ボリンジャーバンドが収束している状態であることから、相場の変化点が近づいている可能性が示唆されていますが、現時点では継続的な量の増加を伴う突破の動きは見られていません。 上値の抵抗としては、R1の2083.3333が直近のレジスタンスゾーンとなっており、現在の価格から約5.9ポイント離れた位置にあります。さらに遠方の参考レジスタンスとしてR2の2094.6666が設定されており、これが第二層の守りラインとなります。 下値のサポートとしては、S1の2065.3333が直近のサポートゾーンであり、現在の価格から約12ポイント離れた位置にあります。さらに深いサポートラインとしてS2の2058.6666が存在し、これにより下落の限界が示されています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

YearnFinance の価格に影響を与える要因は何ですか？

YFIの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. DeFi市場のセンチメントと採用率
2. Yearn FinanceプロトコルのパフォーマンスおよびTVL（総ロックアップ資産額）
3. ガバナンス提案とプロトコルのアップグレード
4. ヤイドファーミングの機会とAPYレート
5. 仮想通貨市場全体のトレンド
6. ビットコインとイーサリアムの価格動向
7. DeFiに影響を及ぼす規制の動向
8. 他の収益アグリゲーターとの競争
9. トークン供給メカニズムと買い戻しプログラム
10. 市場の流動性と取引量

人はなぜ今日 YearnFinance の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、YFIの今日の価格を知りたいと考えています。なぜなら、YFIは変動が激しいDeFiトークンであり、価値の大幅な変動が見られるからです。トレーダーは売買の意思決定のために最新の価格を必要としており、投資家はポートフォリオのパフォーマンスをモニタリングしています。YFIの供給量が限定されていることと、DeFiにおけるガバナンス役割があるため、収益農業戦略や投資タイミングの判断において、価格の追跡は極めて重要です。

YearnFinance の価格予測

YearnFinance (YFI) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の YFI の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0,00% です。
YearnFinance (YFI) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、YearnFinance の価格は 0,00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
YearnFinance が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？YFI の 2026–2027 年の価格予測は YearnFinance 価格予測 ページでご確認いただけます。

YearnFinance について

Yearn.finance (YFI)は、投資家が増え続けるDeFi（分散型金融）スペースを簡素化することを目指すDeFiプラットフォームで、さまざまな契約を通じて自動化されたイールドファーミング戦略を提供します。プラットフォームのネイティブトークンであるYFIは、主にガバナンスに使用され、保有者はシステムのアップグレードや変更を含むさまざまな提案に投票することができます。YFIはEthereumブロックチェーン上で運用され、ERC-20トークンスタンダードを利用しています。トークンの供給量は30,000に上限が設定されており、これ以上の発行は予定されていません。これにより、YFIは供給量が固定されている数少ないDeFiプロジェクトの一つとなっています。プラットフォームの主な使用目的は、ユーザーの資金を最も利益の出るDeFiプロトコル間で自動的に移動させることにより、ユーザーの利益を最大化することです。

日本 で YearnFinance を購入して投資する方法

YearnFinance を使用する準備はできていますか？MEXCでは、YFI の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は YearnFinance の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、YearnFinance (YFI) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、YearnFinance が即座にあなたのウォレットに入金されます。
YearnFinance (YFI) の購入ガイド

YearnFinance でできること

YearnFinance を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで YearnFinance (YFI) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

YearnFinance ( YFI ) とは何か

Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

YearnFinance資料

YearnFinance についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式YearnFinanceウェブサイト
ブロックエクスプローラー

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よくある質問： YearnFinance に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 02:50:55 (UTC+8)

YearnFinance (YFI) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

YearnFinance についてさらに詳しく知る

YFI USDT（先物取引）

YFI をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの YFI USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの YearnFinance (YFI) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、YearnFinance ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
YFI/USDT
¥329.857
¥329.857¥329.857
0,00%
27.82 (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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¥41,16540
¥41,16540¥41,16540

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ZKcandy

ZKcandy

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¥199,5156
¥199,5156¥199,5156

+7,92%

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JMDT

JMDT

¥143,0270
¥143,0270¥143,0270

-5,92%

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STONK

STONK

¥1,105908
¥1,105908¥1,105908

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¥14,31369
¥14,31369¥14,31369

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¥0,909658¥0,909658

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Aether Network

AET

¥7,1278
¥7,1278¥7,1278

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SHOT

¥0,0417463
¥0,0417463¥0,0417463

+77,26%

BluWhale AI

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BLUAI

¥3,343001
¥3,343001¥3,343001

+20,60%

Myros

Myros

MY

¥2,5905
¥2,5905¥2,5905

+10,00%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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YFI
YFI
JPY
JPY

1 YFI = 329.872,7 JPY