この分析では、AIモデルを活用して YearnFinance の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の YFI 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

YFI_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢ポイントである2076.6666付近で推移しており、現在の価格2077.4はその中枢軸に非常に近い位置にあります。価格はS1とR1によって形成される狭いレンジ内に収まっており、買い手と売り手の勢力がこの水準で一時的に拮抗しています。 移動平均線のシステムは短期的な買いシグナルを示しており、3～4周期のMAおよびEMAがいずれも上昇方向を指し示していることから、ミクロな構造には上向きの牽引力が存在することが窺えます。 一方で、MACD指標はデッドクロスの形態を形成しており、速い線と遅い線が下方へ発散する動きを見せています。これは中期的なモメンタムが弱まりつつあることを示唆しています。RSIは中立域にあり、過買や過売といった極端な状況には至っていないため、市場心理は比較的冷静な状態を維持しています。 KDJおよびStochRSIの数値からは明確な一方的なトレンドの方向性は読み取れず、ボラティリティも低調な横ばいの動きが続いています。また、ボリンジャーバンドが収束している状態であることから、相場の変化点が近づいている可能性が示唆されていますが、現時点では継続的な量の増加を伴う突破の動きは見られていません。 上値の抵抗としては、R1の2083.3333が直近のレジスタンスゾーンとなっており、現在の価格から約5.9ポイント離れた位置にあります。さらに遠方の参考レジスタンスとしてR2の2094.6666が設定されており、これが第二層の守りラインとなります。 下値のサポートとしては、S1の2065.3333が直近のサポートゾーンであり、現在の価格から約12ポイント離れた位置にあります。さらに深いサポートラインとしてS2の2058.6666が存在し、これにより下落の限界が示されています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。