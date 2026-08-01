YearnFinance価格(YFI)
YearnFinance (YFI) の本日のライブ価格は ¥ 2.101,1 で、直近24時間で 0,00% 変動しました。現在の YFI から JPY への変換レートは、¥ 2.101,1 につき YFI です。
YearnFinance は現在、時価総額 ¥ 75.25M で #318 位、循環供給量は 35.82K YFI です。直近24時間の YFI は、¥ 2.059 (安値) から ¥ 2.119,3 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 14.669.378,77871837、史上最安値は ¥ 116.091,942230773 です。
短期的なパフォーマンスでは、YFI は直近1時間で +0,24%、直近7日間で +3,59% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.58K に達しました。
No.318
ETH
YearnFinance の現在の時価総額は ¥ 75.25M、24時間取引高は ¥ 57.58K です。YFI の循環供給量は 35.82K、総供給量は 36646.35595035 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 77,00M です。
+0,24%
0,00%
+3,59%
+3,59%
YearnFinance の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ 0
|0,00%
|30日
|¥ -68,8
|-3,18%
|60日
|¥ +191,9
|+10,05%
|90日
|¥ -766,1
|-26,72%
本日 YFI は、 ¥ 0 (0,00%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -68,8 (-3,18%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、YFI は、 ¥ +191,9 (+10,05%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -766,1 (-26,72%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して YearnFinance の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の YFI 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|StochRSI
|< 20
|売られ過ぎゾーン
|短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|ピボット ≤ 価格 ≤ R1
|ピボット‑R1の間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
YFI_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢ポイントである2076.6666付近で推移しており、現在の価格2077.4はその中枢軸に非常に近い位置にあります。価格はS1とR1によって形成される狭いレンジ内に収まっており、買い手と売り手の勢力がこの水準で一時的に拮抗しています。 移動平均線のシステムは短期的な買いシグナルを示しており、3～4周期のMAおよびEMAがいずれも上昇方向を指し示していることから、ミクロな構造には上向きの牽引力が存在することが窺えます。 一方で、MACD指標はデッドクロスの形態を形成しており、速い線と遅い線が下方へ発散する動きを見せています。これは中期的なモメンタムが弱まりつつあることを示唆しています。RSIは中立域にあり、過買や過売といった極端な状況には至っていないため、市場心理は比較的冷静な状態を維持しています。 KDJおよびStochRSIの数値からは明確な一方的なトレンドの方向性は読み取れず、ボラティリティも低調な横ばいの動きが続いています。また、ボリンジャーバンドが収束している状態であることから、相場の変化点が近づいている可能性が示唆されていますが、現時点では継続的な量の増加を伴う突破の動きは見られていません。 上値の抵抗としては、R1の2083.3333が直近のレジスタンスゾーンとなっており、現在の価格から約5.9ポイント離れた位置にあります。さらに遠方の参考レジスタンスとしてR2の2094.6666が設定されており、これが第二層の守りラインとなります。 下値のサポートとしては、S1の2065.3333が直近のサポートゾーンであり、現在の価格から約12ポイント離れた位置にあります。さらに深いサポートラインとしてS2の2058.6666が存在し、これにより下落の限界が示されています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、YearnFinance の価格は 0,00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Yearn.finance (YFI)は、投資家が増え続けるDeFi（分散型金融）スペースを簡素化することを目指すDeFiプラットフォームで、さまざまな契約を通じて自動化されたイールドファーミング戦略を提供します。プラットフォームのネイティブトークンであるYFIは、主にガバナンスに使用され、保有者はシステムのアップグレードや変更を含むさまざまな提案に投票することができます。YFIはEthereumブロックチェーン上で運用され、ERC-20トークンスタンダードを利用しています。トークンの供給量は30,000に上限が設定されており、これ以上の発行は予定されていません。これにより、YFIは供給量が固定されている数少ないDeFiプロジェクトの一つとなっています。プラットフォームの主な使用目的は、ユーザーの資金を最も利益の出るDeFiプロトコル間で自動的に移動させることにより、ユーザーの利益を最大化することです。
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Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.
YearnFinance についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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