Verge (XVG) 本日のテクニカル分析 Verge 分析ページでは、AIによって生成された XVG の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Verge の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Verge (XVG) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.002121 -- +12.04% -1.54% -44.44%

Verge テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Verge の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 5 中立 3 購入 18 移動平均 : 強い買い 売却 0 中立 0 購入 14 テクニカル指標 : 中立 売却 5 中立 3 購入 4 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.002123 0.002123 R2 0.002123 0.002122 R1 0.002122 0.002122 PP 0.002122 0.002122 S1 0.002121 0.002121 S2 0.002121 0.002121 S3 0.00212 0.002121

Verge 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -1.83M $9.92 M $11.74 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.05 M 3日間のアクティブ売却額 $0.06 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.02M 7日間のアクティブ購入額 $0.12 M 7日間のアクティブ売却額 $0.14 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Verge 資本フロー 純流入 XVGUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 $0.01 M 0.00 2026-08-08 $0.01 M 0.00 2026-08-07 -$0.01 M 0.00 2026-08-06 $0.02 M 0.00 2026-08-05 -$0.01 M 0.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Verge (XVG) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Verge ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 XVG / USDT $0.002122 $0.002122 $0.002122 +0.37% 34.24M (USDT) 取 引 XVG / USDC $0.002117 $0.002117 $0.002117 +0.14% 26.47M (USDT) 取 引