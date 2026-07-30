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Verge (XVG) 本日のテクニカル分析

Verge (XVG) 本日のテクニカル分析

Verge 分析ページでは、AIによって生成された XVG の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Verge の分析内容について詳しくご覧ください。

Verge (XVG) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.002121--+12.04%-1.54%-44.44%
Verge 価格について詳しく知る

Verge テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Verge の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 5
中立 3
購入 18
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:中立売却 5中立 3購入 4
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.002123
0.002123
R2
0.002123
0.002122
R1
0.002122
0.002122
PP
0.002122
0.002122
S1
0.002121
0.002121
S2
0.002121
0.002121
S3
0.00212
0.002121

Verge 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-1.83M
$9.92 M
$11.74 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.05 M
3日間のアクティブ売却額
$0.06 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.12 M
7日間のアクティブ売却額
$0.14 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Verge 資本フロー

純流入XVGUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.01 M0.00
2026-08-08$0.01 M0.00
2026-08-07-$0.01 M0.00
2026-08-06$0.02 M0.00
2026-08-05-$0.01 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Verge (XVG) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Verge ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
XVG/USDT
$0.002122
$0.002122$0.002122
+0.37%
34.24M (USDT)
XVG/USDC
$0.002117
$0.002117$0.002117
+0.14%
26.47M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

XVG
XVG
USD
USD

1 XVG = 0.002121 USD

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