Tezos (XTZ) 本日のテクニカル分析 Tezos 分析ページでは、AIによって生成された XTZ の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Tezos の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Tezos (XTZ) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.2069 -- +4.65% -13.18% -48.31%

Tezos テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Tezos の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 強い買い 売却 4 中立 4 購入 18 移動平均 : 強い買い 売却 1 中立 2 購入 11 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 2 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.2076 0.2075 R2 0.2075 0.2075 R1 0.2075 0.2075 PP 0.2074 0.2074 S1 0.2074 0.2074 S2 0.2073 0.2074 S3 0.2073 0.2073

Tezos 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.26M $3.19 M $3.45 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.07M 3日間のアクティブ購入額 $0.22 M 3日間のアクティブ売却額 $0.15 M 7日間のアクティブ売買差額 0.09M 7日間のアクティブ購入額 $0.59 M 7日間のアクティブ売却額 $0.51 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Tezos 資本フロー 純流入 XTZUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-09 $0.01 M 0.21 2026-08-08 -$0.01 M 0.20 2026-08-07 -$0.09 M 0.20 2026-08-06 $0.03 M 0.20 2026-08-05 -$0.03 M 0.20 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Tezos (XTZ) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Tezos ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 XTZ / USDT $0.2069 $0.2069 $0.2069 +1.17% 262.15K (USDT) 取 引