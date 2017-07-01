暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、Tezos のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、Tezos のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

XTZ についての詳細

XTZ 価格情報

XTZ とは

XTZ ホワイトペーパー

XTZ 公式ウェブサイト

XTZ トケノミクス

XTZ 価格予測

XTZ 履歴

XTZ 購入ガイド

XTZ から法定通貨への変換

XTZ 現物

XTZ USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Tezos (XTZ) 本日のテクニカル分析

Tezos (XTZ) 本日のテクニカル分析

Tezos 分析ページでは、AIによって生成された XTZ の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Tezos の分析内容について詳しくご覧ください。

Tezos (XTZ) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.2069--+4.65%-13.18%-48.31%
Tezos 価格について詳しく知る

Tezos テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Tezos の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 4
中立 4
購入 18
移動平均:強い買い売却 1中立 2購入 11
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.2076
0.2075
R2
0.2075
0.2075
R1
0.2075
0.2075
PP
0.2074
0.2074
S1
0.2074
0.2074
S2
0.2073
0.2074
S3
0.2073
0.2073

Tezos 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.26M
$3.19 M
$3.45 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.07M
3日間のアクティブ購入額
$0.22 M
3日間のアクティブ売却額
$0.15 M
7日間のアクティブ売買差額
0.09M
7日間のアクティブ購入額
$0.59 M
7日間のアクティブ売却額
$0.51 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Tezos 資本フロー

純流入XTZUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.01 M0.21
2026-08-08-$0.01 M0.20
2026-08-07-$0.09 M0.20
2026-08-06$0.03 M0.20
2026-08-05-$0.03 M0.20

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Tezos についてさらに詳しく知る

MEXCの Tezos (XTZ) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Tezos ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
XTZ/USDT
$0.2069
$0.2069$0.2069
+1.17%
262.15K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

XTZ から USD の計算機

金額

XTZ
XTZ
USD
USD

1 XTZ = 0.2069 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック