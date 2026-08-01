Neptune 本日の価格

Neptune (XNT) の本日のライブ価格は ¥ 0.1912 で、直近24時間で 2.99% 変動しました。現在の XNT から JPY への変換レートは、¥ 0.1912 につき XNT です。

Neptune は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- XNT です。直近24時間の XNT は、¥ 0.1531 (安値) から ¥ 0.3416 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、XNT は直近1時間で +12.73%、直近7日間で -7.86% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 2.48K に達しました。

Neptune (XNT) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 2.48K¥ 2.48K ¥ 2.48K 完全希薄化後時価総額 ¥ 467.56K¥ 467.56K ¥ 467.56K 循環供給量 ---- -- 総供給量 2,445,421 2,445,421 2,445,421 パブリックブロックチェーン NEPTUNE

Neptune の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 2.48K です。XNT の循環供給量は --、総供給量は 2445421 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 467.56K です。