Chia Network 本日の価格

Chia Network (XCH) の本日のライブ価格は ¥ 1.36 で、直近24時間で 2.71% 変動しました。現在の XCH から JPY への変換レートは、¥ 1.36 につき XCH です。

Chia Network は現在、時価総額 ¥ 19.60M で #578 位、循環供給量は 14.41M XCH です。直近24時間の XCH は、¥ 1.28 (安値) から ¥ 1.364 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 303,717.57888516、史上最安値は ¥ 311.7063060806377558 です。

短期的なパフォーマンスでは、XCH は直近1時間で +0.66%、直近7日間で -9.40% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 64.10K に達しました。

Chia Network (XCH) 市場情報

ランキング No.578 時価総額 ¥ 19.60M¥ 19.60M ¥ 19.60M 取引高 (24H) ¥ 64.10K¥ 64.10K ¥ 64.10K 完全希薄化後時価総額 ¥ 45.14M¥ 45.14M ¥ 45.14M 循環供給量 14.41M 14.41M 14.41M 総供給量 33,191,992 33,191,992 33,191,992 発行日 2021-04-28 00:00:00 パブリックブロックチェーン CHIA

Chia Network の現在の時価総額は ¥ 19.60M、24時間取引高は ¥ 64.10K です。XCH の循環供給量は 14.41M、総供給量は 33191992 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 45.14M です。