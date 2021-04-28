Chia Network価格(XCH)
Chia Network (XCH) の本日のライブ価格は ¥ 1.36 で、直近24時間で 2.71% 変動しました。現在の XCH から JPY への変換レートは、¥ 1.36 につき XCH です。
Chia Network は現在、時価総額 ¥ 19.60M で #578 位、循環供給量は 14.41M XCH です。直近24時間の XCH は、¥ 1.28 (安値) から ¥ 1.364 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 303,717.57888516、史上最安値は ¥ 311.7063060806377558 です。
短期的なパフォーマンスでは、XCH は直近1時間で +0.66%、直近7日間で -9.40% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 64.10K に達しました。
No.578
2021-04-28 00:00:00
CHIA
Chia Network の現在の時価総額は ¥ 19.60M、24時間取引高は ¥ 64.10K です。XCH の循環供給量は 14.41M、総供給量は 33191992 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 45.14M です。
+0.66%
+2.71%
-9.40%
-9.40%
Chia Network の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +5.63372
|+2.71%
|30日
|¥ -0.164
|-10.77%
|60日
|¥ -0.728
|-34.87%
|90日
|¥ -1.044
|-43.43%
本日 XCH は、 ¥ +5.63372 (+2.71%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.164 (-10.77%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、XCH は、 ¥ -0.728 (-34.87%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -1.044 (-43.43%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Chia Network の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の XCH 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 25% | 弱気 75%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|StochRSI
|< 20
|売られ過ぎゾーン
|短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|S2 ≤ 価格 < S1
|S2‑S1の間
|中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。
【市場構造】 XCH_USDTは4時間足のチャート上で2.818を推移しており、ハブ中枢である2.932の約4%下に位置しています。現行価格はS1サポートである2.823付近にあり、短期移動平均線群は買いシグナルを示していますが、全体的な構造は下降トレンドチャンネルに傾いています。価格は重要なハブ体系内においてやや弱いポジションにあります。 【勢力状態】 MAとEMAの組み合わせは買い配置を示しており、一方でMACDはデッドクロスの状態となり、指標間で乖離が生じています。短期移動平均線によるサポートと中長期の勢力指標との間に乖離が見られ、勢力分布は不均一です。また、現在の価格帯周辺ではボラティリティが収束傾向を維持しています。 【重要価格帯】 上値抵抗ゾーンR1（3.004）は現行価格から約6.6%離れており、中枢である2.932は直近の圧力ポイントとして約4%の水準に位置しています。一方、下値サポートゾーンS2（2.751）は現行価格から約2.4%離れており、この価格帯が短期的な重要な守りのエリアとなっています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Chia Network の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Chia Network（XCH）は、Bitcoinのようなプルーフ・オブ・ワーク型の暗号通貨に対するよりエコフレンドリーな代替手段を提供することを目指した分散型ブロックチェーンプラットフォームです。Chia Networkは、"Proof of Space and Time"（PoST）と呼ばれる独自の合意形成アルゴリズムを使用しており、これはユーザーが未使用のディスクスペースをネットワークに割り当てることに依存しています。これにより、マイニングのために大量の電力を消費するのではなく、よりエネルギー効率的で、より多くの参加者にアクセス可能なシステムを実現しています。XCHトークンはChia Networkのネイティブ暗号通貨として機能し、エコシステム内の取引やスマートコントラクトの実施を支援します。その発行モデルはマイニングではなくファーミングに基づいており、これはプラットフォームの持続可能性の理念と一致しています。
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Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.
Chia Network についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
XCH をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの XCH USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
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