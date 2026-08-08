AIVIVE 本日の価格

AIVIVE (AVV) の本日のライブ価格は ¥ 0.009282 で、直近24時間で 0.47% 変動しました。現在の AVV から JPY への変換レートは、¥ 0.009282 につき AVV です。

AIVIVE は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- AVV です。直近24時間の AVV は、¥ 0.009175 (安値) から ¥ 0.009297 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、AVV は直近1時間で +0.18%、直近7日間で -1.18% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 77.43K に達しました。

AIVIVE (AVV) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 77.43K¥ 77.43K ¥ 77.43K 完全希薄化後時価総額 ¥ 92.82M¥ 92.82M ¥ 92.82M 循環供給量 ---- -- 総供給量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 パブリックブロックチェーン SOL

AIVIVE の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 77.43K です。AVV の循環供給量は --、総供給量は 10000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 92.82M です。