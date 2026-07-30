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Worldcoin (WLD) 本日のテクニカル分析

Worldcoin (WLD) 本日のテクニカル分析

Worldcoin 分析ページでは、AIによって生成された WLD の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Worldcoin の分析内容について詳しくご覧ください。

Worldcoin (WLD) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.3072--+2.02%-20.36%+6.77%
Worldcoin 価格について詳しく知る

Worldcoin テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Worldcoin の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 12
中立 1
購入 13
移動平均:購入売却 3中立 1購入 10
テクニカル指標:売却売却 9中立 0購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.3078
0.3076
R2
0.3076
0.3074
R1
0.3075
0.3074
PP
0.3073
0.3073
S1
0.3072
0.3071
S2
0.307
0.3071
S3
0.3069
0.307

Worldcoin 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.32M
$35.25 M
$34.93 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.48M
3日間のアクティブ購入額
$27.20 M
3日間のアクティブ売却額
$26.72 M
7日間のアクティブ売買差額
2.16M
7日間のアクティブ購入額
$105.13 M
7日間のアクティブ売却額
$102.97 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Worldcoin 資本フロー

純流入WLDUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09$0.01 M0.31
2026-08-08$0.08 M0.31
2026-08-07$0.38 M0.31
2026-08-06-$0.30 M0.30
2026-08-05-$1.67 M0.32

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Worldcoin (WLD) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Worldcoin ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
WLD/USDT
$0.3073
$0.3073$0.3073
-0.12%
573.82K (USDT)
WLD/USDC
$0.3068
$0.3068$0.3068
-0.38%
174.90K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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WLD
WLD
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