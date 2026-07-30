ラップドビットコイン (WBTC) 本日のテクニカル分析
ラップドビットコイン 分析ページでは、AIによって生成された WBTC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ラップドビットコイン の分析内容について詳しくご覧ください。
ラップドビットコイン (WBTC) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$65,063.57
|--
|+3.93%
|+2.93%
|-19.93%
ラップドビットコイン 資本フロー
純流入WBTCUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-09
|-$0.08 M
|65,103.29
|2026-08-08
|$2.20 M
|65,123.28
|2026-08-07
|$0.91 M
|64,933.46
|2026-08-06
|$0.30 M
|64,651.04
|2026-08-05
|$0.24 M
|64,418.82
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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