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ラップドビットコイン (WBTC) 本日のテクニカル分析

ラップドビットコイン (WBTC) 本日のテクニカル分析

ラップドビットコイン 分析ページでは、AIによって生成された WBTC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で ラップドビットコイン の分析内容について詳しくご覧ください。

ラップドビットコイン (WBTC) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$65,063.57--+3.93%+2.93%-19.93%
ラップドビットコイン 価格について詳しく知る

ラップドビットコイン 資本フロー

純流入WBTCUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-09-$0.08 M65,103.29
2026-08-08$2.20 M65,123.28
2026-08-07$0.91 M64,933.46
2026-08-06$0.30 M64,651.04
2026-08-05$0.24 M64,418.82

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

ラップドビットコイン についてさらに詳しく知る

MEXCの ラップドビットコイン (WBTC) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、ラップドビットコイン ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
WBTC/USDT
$65,063.57
$65,063.57$65,063.57
-0.10%
1.91 (USDT)
WBTC/USDC
$65,065.2
$65,065.2$65,065.2
-0.02%
0.53 (USDT)
WBTC/BTC
$1.0002
$1.0002$1.0002
0.00%
0.95 (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

WBTC から USD の計算機

金額

WBTC
WBTC
USD
USD

1 WBTC = 65,063.57 USD

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