Verasity 本日の価格

Verasity (VRA) の本日のライブ価格は ¥ 0.000008866 で、直近24時間で 1.24% 変動しました。現在の VRA から JPY への変換レートは、¥ 0.000008866 につき VRA です。

Verasity は現在、時価総額 ¥ 826.06K で #1843 位、循環供給量は 93.17B VRA です。直近24時間の VRA は、¥ 0.000008844 (安値) から ¥ 0.000010169 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 13.63163614174108573、史上最安値は ¥ 0.00091631093580296 です。

短期的なパフォーマンスでは、VRA は直近1時間で +0.03%、直近7日間で -1.67% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 64.64K に達しました。

Verasity (VRA) 市場情報

ランキング No.1843 時価総額 ¥ 826.06K¥ 826.06K ¥ 826.06K 取引高 (24H) ¥ 64.64K¥ 64.64K ¥ 64.64K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.77M¥ 1.77M ¥ 1.77M 循環供給量 93.17B 93.17B 93.17B 最大供給量 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 総供給量 98,228,872,198 98,228,872,198 98,228,872,198 循環率 46.58% パブリックブロックチェーン ETH

Verasity の現在の時価総額は ¥ 826.06K、24時間取引高は ¥ 64.64K です。VRA の循環供給量は 93.17B、総供給量は 98228872198 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.77M です。