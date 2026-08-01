Vita Inu 本日の価格

Vita Inu (VINU) の本日のライブ価格は ¥ 0.0000000009953 で、直近24時間で 0.05% 変動しました。現在の VINU から JPY への変換レートは、¥ 0.0000000009953 につき VINU です。

Vita Inu は現在、時価総額 ¥ 890.46K で #1926 位、循環供給量は 894.66T VINU です。直近24時間の VINU は、¥ 0.00000000093 (安値) から ¥ 0.000000001002 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 0.00001193392388114、史上最安値は ¥ 0 です。

短期的なパフォーマンスでは、VINU は直近1時間で +0.24%、直近7日間で -0.32% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 65.95K に達しました。

Vita Inu (VINU) 市場情報

ランキング No.1926 時価総額 ¥ 890.46K¥ 890.46K ¥ 890.46K 取引高 (24H) ¥ 65.95K¥ 65.95K ¥ 65.95K 完全希薄化後時価総額 ¥ 895.37K¥ 895.37K ¥ 895.37K 循環供給量 894.66T 894.66T 894.66T 最大供給量 899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2 総供給量 894,659,924,577,210 894,659,924,577,210 894,659,924,577,210 循環率 99.45% パブリックブロックチェーン BSC

Vita Inu の現在の時価総額は ¥ 890.46K、24時間取引高は ¥ 65.95K です。VINU の循環供給量は 894.66T、総供給量は 894659924577210 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 895.37K です。