REAL 本日の価格

REAL (ASSET) の本日のライブ価格は ¥ 0.25829 で、直近24時間で 0.72% 変動しました。現在の ASSET から JPY への変換レートは、¥ 0.25829 につき ASSET です。

REAL は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- ASSET です。直近24時間の ASSET は、¥ 0.24377 (安値) から ¥ 0.26231 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、ASSET は直近1時間で +0.07%、直近7日間で -1.36% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 407.75K に達しました。

REAL (ASSET) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 407.75K¥ 407.75K ¥ 407.75K 完全希薄化後時価総額 ¥ 258.29M¥ 258.29M ¥ 258.29M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン ETH

REAL の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 407.75K です。ASSET の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 258.29M です。